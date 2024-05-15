1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Приключение в Таврских горах: эксклюзивный тур из Кемера
Вас ждет захватывающее путешествие по горным маршрутам, где история и природа переплетаются
««Лучше гор могут быть только горы»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€230 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
12 часов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
«В пути вы полюбуетесь горной природой, но главная цель этой поездки — смотровая площадка, откуда открывается головокружительный вид на ущелье»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
40€36 за человека
Групповая
6.5 часов
Сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньон из Кемера
Впечатляющее приключение на багги и квадроциклах, дополненное рафтингом в Кёпрюлю Каньоне, обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€35 за человека
Групповая
13 часов
Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю Каньон: захватывающий сплав
Покорите горную реку в национальном парке Кёпрюлю Каньон. Впечатляющие виды и безопасное приключение с профессиональными гидами ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Горная река, по которой вам предстоит сплавляться, течёт по каньону, поэтому каждый поворот сопровождается великолепными видами скал и зелени»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€25 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: уникальное путешествие из Кемера
Погрузитесь в мир древности и природных чудес в одной поездке. Откройте для себя тайны Сагалассоса и красоту Озера Салда
«А также отправитесь в горы и отдохнете на озере Салда, словно сошедшем с красочной открытки»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
461€415 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие из Кемера: Олимпос, Фаселис и огни Янарташа
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в прошлое, наслаждаясь красотами древних городов и тайнами горы Янарташ
«Мифические костры горы Янарташ»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
«🚠 Трансфер заберёт вас из отеля в Кемере и довезёт до нижней станции канатной дороги, с которой мы за 10 минут поднимемся на вершину горы Тахталы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн в Кемере
Погрузитесь в мир адреналина и приключений с туром 4 в 1 в Кёпрюлю Каньон! Рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн ждут вас
Начало: Ваш отель
«Вы получите уникальную возможность провести целый день в горах на свежем воздухе, познакомиться с красотами природы и сделать свой отдых незабываемым»
Расписание: Среда и пятница в 7:15
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$48 за человека
Групповая
6 часов
Канатная дорога Олимпос: незабываемое путешествие на вершину горы Тахталы
Вас ждет увлекательное путешествие на канатной дороге Олимпос, где вы сможете насладиться потрясающими видами и вкусным обедом в уютном ресторанчике
Начало: Ваш отель, Кемер
«На этой экскурсии вы подниметесь на вершину горы Тахталы по канатной дороге и посетите обзорную площадку, откуда открываются головокружительные панорамы национального парка Бейдаглары»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Групповая
10 часов
Рафтинг и багги-сафари в Кемере: приключение в парке Каньон Кёпрюлю
Смените пляжный отдых на драйв: покорите горные тропы на багги и взбудоражьте реку рафтингом
Начало: Ваш отель
«Вы будете покорять горы и холмы на внедорожных машинках-багги, а затем вас ждет сплав по горной реке на надувных плотах или каноэ»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $35 за человека
Групповая
6 часов
Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
Погрузитесь в мифологию и природу Кемера на джип-сафари, посетив Олимпос и огни Химеры. Уникальные пейзажи и древние легенды ждут вас
Начало: Кемер
«Это легендарное место, знаменитая гора Олимпос, дом прекрасных богинь, отважных воинов и могущественных богов»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $35 за человека
Групповая
13 часов
Джип-сафари и рафтинг в каньонах Тазы и Кепрюлю из Кемера
Зажигательное приключение ждет вас в Каньоне Тазы и Кепрюлю! Джип-тур и рафтинг для незабываемых впечатлений
Начало: Ваш отель
«Тазы Каньон - выглядит как огромное ущелье в горах»
Расписание: Среда, пятница в 7:15
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
$32 за человека
Групповая
12 часов
Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
Проведите день на экскурсии, которая никому не даст заскучать. Вас ждет рафтинг по бурной реке, джип-сафари и спуск на зиплайне. Адреналин гарантирован
Начало: Кемер
«Вас ждет рафтинг по бурной горной реке с бирюзовой водой, джип-сафари и спуск на зиплайне»
Расписание: Среда, пятница в 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Каньон Тазы: Впечатления среди Таврских гор
Приключение ждет вас в Кемере! Экскурсия в каньон Тазы - погрузитесь в красоту Таврских гор и насладитесь природой
Начало: Ваш отель
«Экскурсия в Каньон Тазы Экскурсия в Каньон Тазы из Анталии – это прекрасная возможность познакомиться с красотой и величием Таврских гор, окунуться в спокойствие и умиротворенность турецкой природы»
Расписание: среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$25 за человека
Групповая
13 часов
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты. Посетите Каньон Тазы, Камни дьявола и руины античного города Селге в Кемере
Начало: Ваш отель
«Со всех сторон его окружают высокие Таврские горы, покрытые сосновыми лесами»
Расписание: Среда, пятница в 7:15
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Групповая
11 часов
Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
Начало: Ваш отель
«Тазы Каньон — выглядит как огромное ущелье в горах, образованное течением реки Кёпрючай»
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
5 часов
Активный тур в каньон Гёйнюк - природа и адреналин в Кемере
Приключение в каньоне Гёйнюк: природа, зиплайн и незабываемые впечатления ждут вас в Кемере
Начало: Ваш отель
«Изумрудное озеро, горная река, горный водопад и высокие скалы — все это встретится на нашем пути»
Расписание: Каждый день 08:00 до 13.00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
от $20 за человека
Групповая
10 часов
Рафтинг из Кемера
Начало: Ваш отель
«Приглашаем вас на спуск по горной реке в каньоне Кёпрюлю на плотах или в каноэ, и море позитивных эмоций вам обеспечено»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$16 за человека
Групповая
7 часов
Рафтинг и сафари на квадроциклах
Начало: Ваш отель
«Горная река Кепрючай (Эвримедон) — один из самых важных маршрутов для рафтинга в Турции»
Расписание: Среда Пятница
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$35 за человека
Групповая
2 часа
Квадро-сафари в Чамьюве: захватывающее приключение в горах Таурус
Готовы к приключению жизни? Присоединяйтесь к квадро-сафари в Чамьюве и насладитесь красотой гор Таурус в компании единомышленников
Начало: Ваш отель
«Тогда вам определенно понравится кататься на нашем квадроцикле, получить незабываемые впечатления от каньона, лесов и природной красоты горы Таурус»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от $35 за человека
Групповая
1 час
Прогулка на лошадях в Кемере: эмоции и красота природы
Прогулка на лошадях в Кемере: уникальный шанс насладиться природой, не требуется опыт верховой езды. Ждем вас каждый день
Начало: Ваш отель
«Прогулка на лошадях • Проводится ежедневно в лесной зоне и на тропах у подножия Таврских гор»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $45 за человека
Групповая
12 часов
Зеленый каньон из Кемера: малахитовое царство Турции
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Раскинувшись среди прекрасных Таврских гор, этот каньон предлагает незабываемый опыт для всех любителей природы и приключений»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$625 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел15 мая 2024Отличная экскурсия, купались в горной реке под водопадами, на всей территории есть бесплатный интернет, транспорт новые белые Мерседесы, гид говорил на русском.
- EEkaterina14 мая 2024Все прошло круто! Забрали вовремя. Пол часа был тестовый заезд, потом час катались по лесу.
- ДДавид12 мая 2024Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу! Много неразберихи и много ожидания в пунктах пересадки, баги и квадроциклы нам
- ММихаил11 мая 2024Ездили семьей на машине Кирилла по горам над Анталией и Кемером. Очень понравилось. Много интересных локаций. Кирилл очень интересно рассказывает, получили удовольствие от поездки! Рекомендуем.
- ААя11 мая 2024Нас забрали вовремя из Бельдиби. Сначала всех везут на базу рафтинга, оттуда делят на «экстрим» и Тазы каньон и Сельге.
- ААртем9 мая 202407.05.24 был на данной экскурсии. Самая большая проблема - расположение самой базы рафтинга. До нее из Кемера добирались около 4-5 часов,
- EElena9 мая 2024Красивое живописное место! На джипах доехали до катания на лодках, обратно шли пешком по каньону! Красота и умиротворение! Но чтобы увидеть водопад, лучше выбирать бодирафтинг. Рекомендую экскурсию
- ЮЮлия6 мая 2024В целом, все понравилось. Это скорее не экскурсия, а просто прогулка. Прекрасные виды, отличные фото получились. Особенно ощутим контраст между
- NNatalia23 апреля 2024Экскурсия очень классная!!! Красивые виды каньена, а какие виды по дороге в античный город!!! Просто дух захватывает от красоты и высоты всего!!! Природа очень красивая!! Рекомендую эту экскурсию, кто любит природу и горы!
- ДДарья17 апреля 2024Экскурсия отличная, по красивым дорогам отвез замечательный шофер на все локации. Пляж Чиралы - это вау 🤩 входной билет в
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