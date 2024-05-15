Экскурсии к горам Кемера

Найдено 22 экскурсии в категории «Горы» в Кемере, цены от €16, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
48 отзывов
Приключение в Таврских горах: эксклюзивный тур из Кемера
Вас ждет захватывающее путешествие по горным маршрутам, где история и природа переплетаются
««Лучше гор могут быть только горы»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
230 за всё до 4 чел.
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
12 часов
17 отзывов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
«В пути вы полюбуетесь горной природой, но главная цель этой поездки — смотровая площадка, откуда открывается головокружительный вид на ущелье»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4036 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6.5 часов
3 отзыва
Сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньон из Кемера
Впечатляющее приключение на багги и квадроциклах, дополненное рафтингом в Кёпрюлю Каньоне, обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
35 за человека
Рафтинг по горной реке
Групповая
13 часов
4 отзыва
Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю Каньон: захватывающий сплав
Покорите горную реку в национальном парке Кёпрюлю Каньон. Впечатляющие виды и безопасное приключение с профессиональными гидами ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Горная река, по которой вам предстоит сплавляться, течёт по каньону, поэтому каждый поворот сопровождается великолепными видами скал и зелени»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
25 за человека
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Озеро Салда и древний город Сагалассос: уникальное путешествие из Кемера
Погрузитесь в мир древности и природных чудес в одной поездке. Откройте для себя тайны Сагалассоса и красоту Озера Салда
«А также отправитесь в горы и отдохнете на озере Салда, словно сошедшем с красочной открытки»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
461415 за всё до 4 чел.
Из Кемера - на гору Янарташ
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Путешествие из Кемера: Олимпос, Фаселис и огни Янарташа
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в прошлое, наслаждаясь красотами древних городов и тайнами горы Янарташ
«Мифические костры горы Янарташ»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
320 за всё до 4 чел.
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
«🚠 Трансфер заберёт вас из отеля в Кемере и довезёт до нижней станции канатной дороги, с которой мы за 10 минут поднимемся на вершину горы Тахталы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
11 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн в Кемере
Погрузитесь в мир адреналина и приключений с туром 4 в 1 в Кёпрюлю Каньон! Рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн ждут вас
Начало: Ваш отель
«Вы получите уникальную возможность провести целый день в горах на свежем воздухе, познакомиться с красотами природы и сделать свой отдых незабываемым»
Расписание: Среда и пятница в 7:15
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$48 за человека
Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
11 отзывов
Канатная дорога Олимпос: незабываемое путешествие на вершину горы Тахталы
Вас ждет увлекательное путешествие на канатной дороге Олимпос, где вы сможете насладиться потрясающими видами и вкусным обедом в уютном ресторанчике
Начало: Ваш отель, Кемер
«На этой экскурсии вы подниметесь на вершину горы Тахталы по канатной дороге и посетите обзорную площадку, откуда открываются головокружительные панорамы национального парка Бейдаглары»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Рафтинг и багги-сафари из Кемера
🛞 Багги
Групповая
10 часов
12 отзывов
Рафтинг и багги-сафари в Кемере: приключение в парке Каньон Кёпрюлю
Смените пляжный отдых на драйв: покорите горные тропы на багги и взбудоражьте реку рафтингом
Начало: Ваш отель
«Вы будете покорять горы и холмы на внедорожных машинках-багги, а затем вас ждет сплав по горной реке на надувных плотах или каноэ»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $35 за человека
Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
29 отзывов
Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
Погрузитесь в мифологию и природу Кемера на джип-сафари, посетив Олимпос и огни Химеры. Уникальные пейзажи и древние легенды ждут вас
Начало: Кемер
«Это легендарное место, знаменитая гора Олимпос, дом прекрасных богинь, отважных воинов и могущественных богов»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $35 за человека
Каньон Тазы на джипах + рафтинг в Каньоне Кепрюлю
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
27 отзывов
Джип-сафари и рафтинг в каньонах Тазы и Кепрюлю из Кемера
Зажигательное приключение ждет вас в Каньоне Тазы и Кепрюлю! Джип-тур и рафтинг для незабываемых впечатлений
Начало: Ваш отель
«Тазы Каньон - выглядит как огромное ущелье в горах»
Расписание: Среда, пятница в 7:15
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
$32 за человека
Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
Проведите день на экскурсии, которая никому не даст заскучать. Вас ждет рафтинг по бурной реке, джип-сафари и спуск на зиплайне. Адреналин гарантирован
Начало: Кемер
«Вас ждет рафтинг по бурной горной реке с бирюзовой водой, джип-сафари и спуск на зиплайне»
Расписание: Среда, пятница в 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Экскурсия в каньон Тазы
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в Каньон Тазы: Впечатления среди Таврских гор
Приключение ждет вас в Кемере! Экскурсия в каньон Тазы - погрузитесь в красоту Таврских гор и насладитесь природой
Начало: Ваш отель
«Экскурсия в Каньон Тазы Экскурсия в Каньон Тазы из Анталии – это прекрасная возможность познакомиться с красотой и величием Таврских гор, окунуться в спокойствие и умиротворенность турецкой природы»
Расписание: среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$25 за человека
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
13 отзывов
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты. Посетите Каньон Тазы, Камни дьявола и руины античного города Селге в Кемере
Начало: Ваш отель
«Со всех сторон его окружают высокие Таврские горы, покрытые сосновыми лесами»
Расписание: Среда, пятница в 7:15
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
22 отзыва
Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
Начало: Ваш отель
«Тазы Каньон — выглядит как огромное ущелье в горах, образованное течением реки Кёпрючай»
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$35 за человека
Активный тур в живописный каньон Гёйнюк
Групповая
5 часов
24 отзыва
Активный тур в каньон Гёйнюк - природа и адреналин в Кемере
Приключение в каньоне Гёйнюк: природа, зиплайн и незабываемые впечатления ждут вас в Кемере
Начало: Ваш отель
«Изумрудное озеро, горная река, горный водопад и высокие скалы — все это встретится на нашем пути»
Расписание: Каждый день 08:00 до 13.00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
от $20 за человека
Рафтинг из Кемера
Групповая
10 часов
11 отзывов
Рафтинг из Кемера
Начало: Ваш отель
«Приглашаем вас на спуск по горной реке в каньоне Кёпрюлю на плотах или в каноэ, и море позитивных эмоций вам обеспечено»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$16 за человека
Рафтинг и сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
7 часов
6 отзывов
Рафтинг и сафари на квадроциклах
Начало: Ваш отель
«Горная река Кепрючай (Эвримедон) — один из самых важных маршрутов для рафтинга в Турции»
Расписание: Среда Пятница
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$35 за человека
Квадро-сафари в Чамьюве
Групповая
2 часа
11 отзывов
Квадро-сафари в Чамьюве: захватывающее приключение в горах Таурус
Готовы к приключению жизни? Присоединяйтесь к квадро-сафари в Чамьюве и насладитесь красотой гор Таурус в компании единомышленников
Начало: Ваш отель
«Тогда вам определенно понравится кататься на нашем квадроцикле, получить незабываемые впечатления от каньона, лесов и природной красоты горы Таурус»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от $35 за человека
Прогулка на лошадях в Кемере
🐴 Конные прогулки
Групповая
1 час
7 отзывов
Прогулка на лошадях в Кемере: эмоции и красота природы
Прогулка на лошадях в Кемере: уникальный шанс насладиться природой, не требуется опыт верховой езды. Ждем вас каждый день
Начало: Ваш отель
«Прогулка на лошадях • Проводится ежедневно в лесной зоне и на тропах у подножия Таврских гор»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $45 за человека
Зеленый каньон из Кемера: малахитовое царство Турции
Групповая
12 часов
Зеленый каньон из Кемера: малахитовое царство Турции
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Раскинувшись среди прекрасных Таврских гор, этот каньон предлагает незабываемый опыт для всех любителей природы и приключений»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$625 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    15 мая 2024
    Активный тур в живописный каньон Гёйнюк
    Отличная экскурсия, купались в горной реке под водопадами, на всей территории есть бесплатный интернет, транспорт новые белые Мерседесы, гид говорил на русском.
  • E
    Ekaterina
    14 мая 2024
    Квадро-сафари в Чамьюве
    Все прошло круто! Забрали вовремя. Пол часа был тестовый заезд, потом час катались по лесу.
  • Д
    Давид
    12 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
    Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу! Много неразберихи и много ожидания в пунктах пересадки, баги и квадроциклы нам
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    вообще не понравились, вы едете на специальную площадку и там с супер-медленной скоростью около 10 км/ч в группе катаетесь по кругу, багги вообще никакие подвеска двигатель тормоза отстой, то есть удовольствия от багги мы не получили, но зато рафтинг это было бомба! Несколько отрезков с выходом для покушать И пофотографироваться, и на тросе покататься над пропастью, далее командные сражения по обливанию водой, это было эпично, мы с немцами обрызгивали друг друга, Это было 9 мая, победоносные кличи и всё такое прочее, было круто!

    Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу!Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу!Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу!
  • М
    Михаил
    11 мая 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
    Ездили семьей на машине Кирилла по горам над Анталией и Кемером. Очень понравилось. Много интересных локаций. Кирилл очень интересно рассказывает, получили удовольствие от поездки! Рекомендуем.
  • А
    Ая
    11 мая 2024
    Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
    Нас забрали вовремя из Бельдиби. Сначала всех везут на базу рафтинга, оттуда делят на «экстрим» и Тазы каньон и Сельге.
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    По дороге остановки на панорамных площадках. Наш водитель Мухаммад молодец, весёлый. Парень Фаид русскоговорящий тоже помогал. Покормили вкусно. Проблема только в том, что долго собирали группу обратно. Рекомендуем. Виды красивые.

  • А
    Артем
    9 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
    07.05.24 был на данной экскурсии. Самая большая проблема - расположение самой базы рафтинга. До нее из Кемера добирались около 4-5 часов,
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    т. к. по пути забирали всех участников экскурсии из различных отелей в Кемере и Анталии. Дорога обратно также балы долгой, но уже из-за пробок в Анталии. Ехали до Кемера около 4 часов. По самой экскурсии: - квадроциклы или багги. Нас было много около 10 квадроциклов и 10 багги, все ехали колонной, нас сопровождали организаторы. Ехали достаточно медленно, но сам факт управления багги - классный; - рафтинг. Вот ради этого стоит приехать. Основная часть программы - это спуск по реке на большой лодке (10 человек). Сплавлялись достаточно долго, сложно сказать точно, но около 1 - 1,5 часов. Гребли сами, организатор задавал ритм. Плескались с другими такими же лодками. Красивые виды, несколько небольших порогов, кристально чистая и холодная вода. Это было круто. Сама река не очень бурная и не очень быстрая, поэтому особо много адреналина получить не удастся. Есть две остановки - на покушать (за деньги), и для покатушек на зип-лайне. Зип-лайн - 350 метров, но 2 раза. Скорость низкая. Если не включен в экскурсию, то цена 10 евро. Я не стал доплачивать. Итог: если отель близко к базе рафтинга, то однозначно стоит поехать, тем более за такие смешные деньги. Желательно иметь с собой водонепроницаемый чехол для телефона, сменную одежду (если не брать гидрокостюм). Мое общее впечатление на 7 из 10. Общее впечатление подпортила долгая дорога.

    07.05.24 был на данной экскурсии
  • E
    Elena
    9 мая 2024
    Активный тур в живописный каньон Гёйнюк
    Красивое живописное место! На джипах доехали до катания на лодках, обратно шли пешком по каньону! Красота и умиротворение! Но чтобы увидеть водопад, лучше выбирать бодирафтинг. Рекомендую экскурсию
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
    В целом, все понравилось. Это скорее не экскурсия, а просто прогулка. Прекрасные виды, отличные фото получились. Особенно ощутим контраст между
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    жизнью в отеле и реальной Турцией. Не могу сказать, что мы особенно обогатили свои знания, но впечатления остались позитивные. Дети, к сожалению, не особенно желали вовлекаться, а я прекрасно провела время. Не утомительно, по времени как раз уложились в 4 часа. На 3-4 человек цена получается оптимальная, на мой взгляд.

  • N
    Natalia
    23 апреля 2024
    Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
    Экскурсия очень классная!!! Красивые виды каньена, а какие виды по дороге в античный город!!! Просто дух захватывает от красоты и высоты всего!!! Природа очень красивая!! Рекомендую эту экскурсию, кто любит природу и горы!
  • Д
    Дарья
    17 апреля 2024
    Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
    Экскурсия отличная, по красивым дорогам отвез замечательный шофер на все локации. Пляж Чиралы - это вау 🤩 входной билет в
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    Олимпос очень дорогой, с нас взяли 700 лир на двоих. Но мы все равно остались довольны, потому что развалины живописные. Ну и гора Химера в сумерках - завораживает.

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
  2. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
  3. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
  4. Рафтинг по горной реке
  5. Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Олимпос
  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Калеичи
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "Горы" можно забронировать 22 экскурсии от 16 до 625 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 255 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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