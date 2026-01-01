Поход по Турции: Южная Ликийская тропа налегке
В лагере всегда есть душ с тёплой водой, и все трекинги налегке, без тяжёлых рюкзаков
«Поход по Ликийской тропе без тяжелых рюкзаков с автосопровождением - специально для тех, кто любит солнце, море и горы»
19 апр в 10:00
29 мар в 10:00
от 56 500 ₽ за человека
Поход по Турции: Западная Ликийская тропа налегке
Множество морских видов и купание в диких бухтах. Живем в палатках с теплым душем и ходим налегке
«Поход спланирован, чтобы захватить как Ликийскую тропу, так и волшебное побережье Фетхийского залива»
26 апр в 10:00
5 апр в 10:00
от 56 500 ₽ за человека
Ликийская тропа без рюкзаков и Каппадокия
Приглашаем присоединиться к нашему походу по Ликийской тропе
«Приглашаем присоединиться к нашему походу по Ликийской тропе и Каппадокии в Турции»
7 апр в 10:00
от 81 999 ₽ за человека
