Посещение аквапарка "Атлантис" в Мармарисе сделает любой день незабываемым праздником, наполненным яркими эмоциями.
Здесь вас ждут захватывающие спуски с экстремальных горок, разнообразные аттракционы и масса развлечений.
Это идеальное место, чтобы провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь радостью, весельем и увлекательными водными приключениями.
Здесь вас ждут захватывающие спуски с экстремальных горок, разнообразные аттракционы и масса развлечений.
Это идеальное место, чтобы провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь радостью, весельем и увлекательными водными приключениями.
Описание экскурсииАквапарк "Атлантис" в Мармарисе Пляж и территория Главным преимуществом аквапарка является наличие собственного пляжа, где можно отдохнуть после водных развлечений. На просторной территории расположены бассейны с шезлонгами, горки разного уровня сложности, скоростные спуски и спиралевидные тоннели – всё для яркого и активного отдыха. Развлечения для всех Любители адреналина смогут испытать себя на экстремальных аттракционах, попрыгать на искусственных волнах, прокатиться на надувных кругах по длинным спускам с крутыми виражами или попробовать рафтинг. Не забудьте устроить соревнования с друзьями на горке «Мультислайд»! Комфорт и удобства На территории аквапарка предусмотрены все удобства: душевые, камеры хранения, а также зоны отдыха с барами и ресторанами. Вы сможете приобрести сувениры и полезные мелочи в местных магазинчиках. Детская зона Для маленьких посетителей аквапарк подготовил специальную зону с безопасными горками в виде сказочных персонажей, горкой-осьминогом, закрытыми тоннелями и лёгкими спусками. Также детей ждёт увлекательная анимация, которая сделает их день по-настоящему волшебным. Рекомендуем взять с собой: купальник, камеру или фотоаппарат, солнцезащитные очки, крем и головной убор, деньги на дополнительные расходы. Важная информация: После бронирования свяжитесь с нами для уточнения информации о Вашем отеле или местоположении.
Ежедневно в 10:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Шезлонги на пляже/nВход на все горки/nСтраховка
Что не входит в цену
- Трансфер/nнапитки, еда/nдополнительные услуги
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Мармариса
Похожие экскурсии из Мармариса
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Мармарис: индивидуальная экскурсия по городу
Без спешки и суеты прогуляйтесь по уютному центру Мармариса. Откройте для себя бело-синие здания, старинную мечеть и замок. Восхититесь яхтами в порту
12 ноя в 08:30
13 ноя в 12:30
€100 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Эгейские острова из Мармариса
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
2 мая в 08:30
3 мая в 08:30
$39 за человека
Групповая
Экскурсия в Фетхие из Мармариса
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Пятница
1 мая в 06:30
5 мая в 06:30
$48 за человека