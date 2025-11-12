Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Посещение аквапарка "Атлантис" в Мармарисе сделает любой день незабываемым праздником, наполненным яркими эмоциями.



Здесь вас ждут захватывающие спуски с экстремальных горок, разнообразные аттракционы и масса развлечений.



Это идеальное место, чтобы провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь радостью, весельем и увлекательными водными приключениями.

Описание экскурсии Аквапарк "Атлантис" в Мармарисе Пляж и территория Главным преимуществом аквапарка является наличие собственного пляжа, где можно отдохнуть после водных развлечений. На просторной территории расположены бассейны с шезлонгами, горки разного уровня сложности, скоростные спуски и спиралевидные тоннели – всё для яркого и активного отдыха. Развлечения для всех Любители адреналина смогут испытать себя на экстремальных аттракционах, попрыгать на искусственных волнах, прокатиться на надувных кругах по длинным спускам с крутыми виражами или попробовать рафтинг. Не забудьте устроить соревнования с друзьями на горке «Мультислайд»! Комфорт и удобства На территории аквапарка предусмотрены все удобства: душевые, камеры хранения, а также зоны отдыха с барами и ресторанами. Вы сможете приобрести сувениры и полезные мелочи в местных магазинчиках. Детская зона Для маленьких посетителей аквапарк подготовил специальную зону с безопасными горками в виде сказочных персонажей, горкой-осьминогом, закрытыми тоннелями и лёгкими спусками. Также детей ждёт увлекательная анимация, которая сделает их день по-настоящему волшебным. Рекомендуем взять с собой: купальник, камеру или фотоаппарат, солнцезащитные очки, крем и головной убор, деньги на дополнительные расходы. Важная информация: После бронирования свяжитесь с нами для уточнения информации о Вашем отеле или местоположении.

