Найдено 3 экскурсии в категории « Аквапарки » в Мармарисе, цены от $21. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности 6 часов 1 отзыв Групповая Аквапарк Атлантис в Мармарисе: незабываемые водные приключения Посещение аквапарка Атлантис в Мармарисе подарит вам и вашим близким незабываемые впечатления от экстремальных горок и разнообразных аттракционов Начало: Вваш отель «Территория Территория аквапарка оборудована душевыми и камерами хранения, имеются зоны для отдыха с барами и ресторанами, сувенирными лавками и магазинчиками» Расписание: Ежедневно в 10:00 $21 за человека На автобусе 6 часов Групповая Аквапарк Атлантис в Мармарисе Начало: Ваш отель «Аквапарк "Атлантис" в Мармарисе Пляж и территория Главным преимуществом аквапарка является наличие собственного пляжа, где можно отдохнуть после водных развлечений» Расписание: Ежедневно в 10:00 $21 за человека 6 часов Групповая Групповая экскурсия в аквапарк Aquadream в Мармарисе Ищете идею для семейного отдыха? Аквапарк Aquadream в Мармарисе предлагает водные горки, бассейны с волнами и анимацию для детей. Веселье гарантировано «Посещение аквапарка – это как раз то, что вам нужно» Расписание: Ежедневно в 10:00 $29 за человека Другие экскурсии Мармариса Последние отзывы на экскурсии I Irina Аквапарк Атлантис в Мармарисе Чёткая организация и трансфер. Конкурентная цена по сравнению с уличным турфирмами и кассой аквапарка. Сам аквапарк на 5+! Обязательно к посещению в Мармарисе! Рекомендую и благодарю!

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Аквапарки»

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