Групповая
Аквапарк Атлантис в Мармарисе: незабываемые водные приключения
Посещение аквапарка Атлантис в Мармарисе подарит вам и вашим близким незабываемые впечатления от экстремальных горок и разнообразных аттракционов
Начало: Вваш отель
«Развлечения Кроме экстремальных аттракционов можно попрыгать на искусственных волнах и прокатиться по длинным спускам и крутым виражам на надувных кругах, попрактиковаться в рафтинге и устроить соревнования на горке «Мультислайд»»
Расписание: Ежедневно в 10:00
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
$21 за человека
Групповая
Аквапарк Атлантис в Мармарисе
Начало: Ваш отель
«Развлечения для всех Любители адреналина смогут испытать себя на экстремальных аттракционах, попрыгать на искусственных волнах, прокатиться на надувных кругах по длинным спускам с крутыми виражами или попробовать рафтинг»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
22 мар в 10:00
$21 за человека
Групповая
Групповая экскурсия в аквапарк Aquadream в Мармарисе
Ищете идею для семейного отдыха? Аквапарк Aquadream в Мармарисе предлагает водные горки, бассейны с волнами и анимацию для детей. Веселье гарантировано
«Посещение аквапарка – это как раз то, что вам нужно»
Расписание: Ежедневно в 10:00
$29 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina22 августа 2024Чёткая организация и трансфер. Конкурентная цена по сравнению с уличным турфирмами и кассой аквапарка. Сам аквапарк на 5+! Обязательно к посещению в Мармарисе! Рекомендую и благодарю!
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Парки аттракционов»
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