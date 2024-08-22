Интересные экскурсии для школьного возраста в Мармарисе

Найдено 3 экскурсии в категории «Для школьников» в Мармарисе, цены от $21. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Аквапарк Атлантис в Мармарисе
6 часов
1 отзыв
Групповая
Аквапарк Атлантис в Мармарисе: незабываемые водные приключения
Посещение аквапарка Атлантис в Мармарисе подарит вам и вашим близким незабываемые впечатления от экстремальных горок и разнообразных аттракционов
Начало: Вваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
$21 за человека
Аквапарк Атлантис в Мармарисе
На автобусе
6 часов
Групповая
Аквапарк Атлантис в Мармарисе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
22 мар в 10:00
$21 за человека
Аквапарк Aquadream в Мармарисе
6 часов
Групповая
Групповая экскурсия в аквапарк Aquadream в Мармарисе
Ищете идею для семейного отдыха? Аквапарк Aquadream в Мармарисе предлагает водные горки, бассейны с волнами и анимацию для детей. Веселье гарантировано
Расписание: Ежедневно в 10:00
$29 за человека

Последние отзывы на экскурсии

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    Irina
    22 августа 2024
    Аквапарк Атлантис в Мармарисе
    Чёткая организация и трансфер. Конкурентная цена по сравнению с уличным турфирмами и кассой аквапарка. Сам аквапарк на 5+! Обязательно к посещению в Мармарисе! Рекомендую и благодарю!

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Для школьников»

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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в марте 2025
Сейчас в Мармарисе в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 21 до 29. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.42 из 5
Забронируйте экскурсию в Мармарисе на 2025 год для школьников, 1 ⭐ отзыв, цены от $21. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май