Ваше приключение начнётся с живописного подъёма к Хисарёню — горному плато, знаменитому панорамными прибрежными видами и ароматом сосен.
Как только вы займёте место за рулём манёвренного двухместного багги, начнётся настоящее веселье: узкие грунтовые тропы, грязевые брызги из колей и рёв двигателя, перекатывающийся между холмами.
Каждый поворот дарит новую порцию адреналина, каждый подъём открывает очередную «открыточную» панораму.
Описание экскурсии
Трансфер, инструктаж и обучение В назначенное время комфортабельный автобус заберёт вас из отеля в районе Мармариса и доставит на базу высоко над городом. Там вы:
- познакомитесь с инструктором;
- пройдёте инструктаж по технике безопасности;
- получите шлем (обязательно к ношению на протяжении всего трёхчасового тура). После брифинга вам предоставят около 10 минут, чтобы обкатать багги на площадке и привыкнуть к управлению. Как только инструктор убедится, что все участники уверенно держат руль, начнётся сафари! Катание на багги и купание в реке Около 1 часа 15 минут вы будете ездить по живописным сосновым лесам и смешанным участкам трассы — сухим, пыльным, влажным и грязевым — применяя полученные навыки, чтобы уверенно проходить маршрут. По завершении трассы вы сможете окунуться в реку, чтобы освежиться, а затем вернётесь на базу, где сможете переодеться и привести себя в порядок перед обратным трансфером в отель. Подготовьтесь к поездке • Не надевайте любимую одежду — траса грязная, вещи уже не отстираются.
- Обуйте прочную закрытую обувь.
- Наденьте купальник под футболку и шорты.
- Возьмите солнцезащитные очки и крем; очки также служат защитой от пыли.
- Пригодится бандана или платок для рта и носа.
- Можно захватить полотенце и смену одежды: на базе есть раздевалки.
- Возьмите немного наличных для напитков или профессиональных фото.
• Если берёте свою камеру, держите её в водонепроницаемом чехле до использования. Важная информация:
- Управлять багги могут только гости старше 17 лет. Дети 16 лет и младше управлять не могут, но могут сидеть рядом с оплачивающим водителем.
- Людям с ограниченной подвижностью, беременным женщинам и совсем маленьким детям экскурсия не рекомендована.
- Гостям, проживающим за пределами центра Мармариса, доступен дополнительный трансфер за 20 USD с человека.
- Время выезда из отеля может меняться. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить расписание, и будьте готовы у главного входа в назначенный час.
- После бронирования обязательно сообщите нам название вашего отеля или точное местоположение для окончательного подтверждения.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля / в отель
- Русскоговорящий инструктор
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: солнцезащитные очки и крем, а также бандану или платок для защиты рта и носа. Обуйте прочную закрытую обувь, наденьте купальник под футболку и шорты
- Гостям, проживающим за пределами центра Мармариса, доступен дополнительный трансфер за 20 USD с человека
- Время выезда из отеля может меняться. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить расписание, и будьте готовы у главного входа в назначенный час. После бронирования обязательно сообщите нам название вашего отеля или точное местоположение для окончательного подтверждения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
P
Pavel
10 июн 2025
Самая ужасное времяпрепровождение. Само катание - проезд 1 км по асфальту, заезд в лес на 500 метров и катание по пыльному полигону. Народу много, постоянно стоишь на месте и ждешь впереди идущей машины. Сотрудники наглые, грубят, все время пытаются втюхать свои ненужные товары по неадекватной цене, а если отказываешься - грубят и посылают. Никому не советую
Входит в следующие категории Мармариса
