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Групповая
1 час
Сафари на лошадях в Мармарисе: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природы и истории Мармариса на конной прогулке. Вас ждут живописные долины, горные вершины и увлекательные маршруты
Начало: Ваш отель
«Польза и преимущества сафари на лошадях в Мармарисе очевидны — этот тур не только оздоровляет и заряжает бодростью и энергией, но и является увлекательным путешествием в исторические места и на лоно первозданной природы»
Расписание: Каждый день
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$30 за человека
Групповая
7 часов
Джип-сафари в Мармарисе - незабываемое приключение на природе
Джип-сафари в Мармарисе - это экстремальная поездка по бездорожью, водные баталии и купание в горной реке. Прекрасная природа и яркие эмоции ждут вас
Начало: Ваш отель
«Панорама с видом на косу Кыз-Куму и обед Следующая остановка на маршруте джип сафари в Мармарисе будет в живописном месте с панорамным видом на косу Кыз-Куму, тут Вы отдохнете и попробуете блюда национальной турецкой кухни»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
1.5 часа
Сафари на квадроциклах или багги в Мармарисе
Погрузитесь в мир приключений с сафари на квадроциклах или багги в Мармарисе. Преодоление извилистых троп, водных преград и горных серпантинов
«Сафари на квадроцикле и багги – это отличный способ разнообразить неспешный пляжный отдых, разбавив его острыми ощущениями и адреналином»
Расписание: Ежедневно в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
$46 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Сафари»
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