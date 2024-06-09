Найдено 3 экскурсии в категории « Сафари » в Мармарисе, цены от $30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе 🐴 Конные прогулки Групповая 1 час Сафари на лошадях в Мармарисе: незабываемое приключение Погрузитесь в мир природы и истории Мармариса на конной прогулке. Вас ждут живописные долины, горные вершины и увлекательные маршруты Начало: Ваш отель «Польза и преимущества сафари на лошадях в Мармарисе очевидны — этот тур не только оздоровляет и заряжает бодростью и энергией, но и является увлекательным путешествием в исторические места и на лоно первозданной природы» Расписание: Каждый день $ 30 за человека 🛣 Джиппинг Групповая 7 часов Джип-сафари в Мармарисе - незабываемое приключение на природе Джип-сафари в Мармарисе - это экстремальная поездка по бездорожью, водные баталии и купание в горной реке. Прекрасная природа и яркие эмоции ждут вас Начало: Ваш отель «Панорама с видом на косу Кыз-Куму и обед Следующая остановка на маршруте джип сафари в Мармарисе будет в живописном месте с панорамным видом на косу Кыз-Куму, тут Вы отдохнете и попробуете блюда национальной турецкой кухни» Расписание: Ежедневно $ 35 за человека 🛻 На квадроциклах 🛞 Багги Групповая 1.5 часа Сафари на квадроциклах или багги в Мармарисе Погрузитесь в мир приключений с сафари на квадроциклах или багги в Мармарисе. Преодоление извилистых троп, водных преград и горных серпантинов «Сафари на квадроцикле и багги – это отличный способ разнообразить неспешный пляжный отдых, разбавив его острыми ощущениями и адреналином» Расписание: Ежедневно в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30 $ 46 за человека Другие экскурсии Мармариса

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Сафари»

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