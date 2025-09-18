Откройте для себя волшебство Даляна — живописной деревни с термальными источниками, лечебными грязями и знаменитым пляжем Изтузу.
Прогуляйтесь по реке, насладитесь природой, древними гробницами и, если повезёт, увидите морских черепах каретта-каретта.
Описание экскурсии
Экскурсия в Далян и на Пляж Черепах из Мармариса начинается с утреннего трансфера из отеля примерно в 08:30. После комфортной поездки на автобусе вы прибудете в уютную деревню Далян, окружённую зеленью и горами. Первая остановка — знаменитые грязевые ванны, богатые серой и минералами. Здесь вы сможете не только повеселиться, играя в грязи, но и оздоровить свою кожу. Температура воды стабильная, и место прекрасно подходит как для взрослых, так и для детей. После ванн вас ожидает вкусный обед в ресторане у канала, где вы сможете насладиться блюдами местной кухни и послушать захватывающие легенды о древнем городе Каунус и его гробницах в скалах. Затем вы отправитесь в речную прогулку на лодке по каналу Далян, окружённому тростниками и холмами. Это идеальное место для фото и наблюдения за природой. Финальная часть тура — пляж Изтузу (пляж черепах). Это одно из немногих мест, где морские черепахи каретта-каретта откладывают яйца. 🧡 Если вам повезёт, вы сможете увидеть этих удивительных существ в их естественной среде обитания. Однако, поскольку это дикая природа, наблюдение за черепахами не гарантируется и зависит от времени года и их активности. После насыщенного дня вы вернётесь в Мармарис, где автобус доставит вас обратно в отель примерно в 18:00. Важная информация:
Тур подходит для всех возрастов •Время трансфера из Мармариса до Даляна — около 1 часа •Наблюдение за черепахами не гарантировано, так как это дикая природа •Не забудьте взять с собой купальные принадлежности и солнцезащитные средства •Обед включён в стоимость тура, напитки оплачиваются дополнительно •В лодке и автобусе может быть прохладно — возьмите лёгкую накидку •Не рекомендуется людям с ограниченной подвижностью (вход в лодку по трапу).
Каждый день
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🧖♂️ Грязевые ванны и термальные источники
- Оздоровительные процедуры в естественных серных ваннах с минеральной глиной, известной своими омолаживающими свойствами
- 🏛 Скальные гробницы древнего города Каунус
- Уникальные гробницы, вырезанные в скалах, которые возвышаются над рекой - один из символов Даляна и объект исторического наследия
- ⛴ Речной канал Далян
- Уютная прогулка на лодке по извилистой реке, окружённой камышами и дикой природой
- 🐢 Пляж Изтузу (Turtle Beach)
- Протяжённый песчаный пляж, где морские черепахи каретта-каретта откладывают яйца
- Если повезёт, вы сможете увидеть их вживую
- 🌿 Живописные сельские пейзажи и озеро Кёйджегиз
- Во время дороги и прогулки на лодке вы увидите нетронутую природу, горные пейзажи и озёрные берега
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Услуги англоязычного гида
- Обед
- Грязевые ванны
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 🚐 Бесплатный трансфер из вашего отеля в Мармарисе
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Тур подходит для всех возрастов
- Время трансфера из Мармариса до Даляна - около 1 часа
- Наблюдение за черепахами не гарантировано, так как это дикая природа
- Не забудьте взять с собой купальные принадлежности и солнцезащитные средства
- Обед включён в стоимость тура, напитки оплачиваются дополнительно
- В лодке и автобусе может быть прохладно - возьмите лёгкую накидку
- Не рекомендуется людям с ограниченной подвижностью (вход в лодку по трапу)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
18 сен 2025
Добрый день! Началось с недоразумения. Вместо автобуса подъехал миниавтобус и отвёз на корабль. У одной "управлительницы" спросили почему корабль, у нас экскурсия автобусная. Бегом побежали на тот, ещё не уэхавший,
А
Анна
25 авг 2025
Нас забрал автобус до корабля, там мы сели, был русскоязычный гид, все рассказали показали, покормили обедом.
Первая остановка была на купание в бухте Аквариум.
Далее была пересадка на лодку, купание в Средиземном
А
Алина
25 июн 2025
Здравствуйте, все хорошо, но есть главное замечание:
В описание экскурсии было написано, что группа до 45 человек - это и отличало вас от других экскурсий с группами до 200, НО в итоге группа была на 100+ человек. Все остальное хорошо: еда, программа, персонал.
Входит в следующие категории Мармариса
