Экскурсия в Далян и на Пляж Черепах из Мармариса начинается с утреннего трансфера из отеля примерно в 08:30. После комфортной поездки на автобусе вы прибудете в уютную деревню Далян, окружённую зеленью и горами. Первая остановка — знаменитые грязевые ванны, богатые серой и минералами. Здесь вы сможете не только повеселиться, играя в грязи, но и оздоровить свою кожу. Температура воды стабильная, и место прекрасно подходит как для взрослых, так и для детей. После ванн вас ожидает вкусный обед в ресторане у канала, где вы сможете насладиться блюдами местной кухни и послушать захватывающие легенды о древнем городе Каунус и его гробницах в скалах. Затем вы отправитесь в речную прогулку на лодке по каналу Далян, окружённому тростниками и холмами. Это идеальное место для фото и наблюдения за природой. Финальная часть тура — пляж Изтузу (пляж черепах). Это одно из немногих мест, где морские черепахи каретта-каретта откладывают яйца. 🧡 Если вам повезёт, вы сможете увидеть этих удивительных существ в их естественной среде обитания. Однако, поскольку это дикая природа, наблюдение за черепахами не гарантируется и зависит от времени года и их активности. После насыщенного дня вы вернётесь в Мармарис, где автобус доставит вас обратно в отель примерно в 18:00. Важная информация:

Тур подходит для всех возрастов •Время трансфера из Мармариса до Даляна — около 1 часа •Наблюдение за черепахами не гарантировано, так как это дикая природа •Не забудьте взять с собой купальные принадлежности и солнцезащитные средства •Обед включён в стоимость тура, напитки оплачиваются дополнительно •В лодке и автобусе может быть прохладно — возьмите лёгкую накидку •Не рекомендуется людям с ограниченной подвижностью (вход в лодку по трапу).

