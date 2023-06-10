читать дальше большой автобус! Спрашивается зачем? Долины бабочек не было вообще! Экскурсия длилась 12 часов, а не 10 как в описании! В общем рекомендую съездить!

Непонятные манипуляции по сбору людей, прокатили на автобусе, на микроавтобусе и в итоге привезли практически обратно к отелю где ждал