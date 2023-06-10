Мини-группа
до 1 чел.
Фетхие из Мармариса: голубая лагуна Олюдениз и белоснежные пляжи
Путешествие в Фетхие из Мармариса - это возможность увидеть каньон Саклыкент, пляж Олюдениз и долину бабочек. Уникальные места ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Пятница
2 мая в 06:30
6 мая в 06:30
$45 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Далян и на Пляж Черепах из Мармариса
Начало: 🚐 Бесплатный трансфер из вашего отеля в Мармарисе
«Экскурсия в Далян и на Пляж Черепах из Мармариса начинается с утреннего трансфера из отеля примерно в 08:30»
Расписание: Каждый день
21 апр в 08:00
23 апр в 08:00
$50 за человека
Водная прогулка
Из Мармариса - в Дальян с черепашьим пляжем
Откройте для себя чарующую природу и древние гробницы на экскурсии из Мармариса в Дальян. Встреча с черепахами и купание на пляже Изтузу ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Если повезёт, вы встретите больших черепах каретта на пляже Изтузу»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:30
22 апр в 08:30
24 апр в 08:30
€49 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей10 июня 2023Непонятные манипуляции по сбору людей, прокатили на автобусе, на микроавтобусе и в итоге привезли практически обратно к отелю где ждал
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Пляжи»
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