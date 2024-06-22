Эта экскурсия очарует вас своей экзотикой. Путешествие начинается с заезда за участниками в Ичмелер, Сителер и Мармарис.
Далее вас ждет пересадка на лодку у озера Кейджегиз и посещение термально-грязевых источников Султание.
Далее вас ждет пересадка на лодку у озера Кейджегиз и посещение термально-грязевых источников Султание.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Прогулка на катере по реке Дальян
- 🐢 Встреча с черепахами каретта на пляже Изтузу
- 🏛️ Вид на гробницы ликийских царей
- 💆♂️ Посещение термально-грязевых источников
- 🍽️ Обед на лодке
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Что можно увидеть
- Гробницы ликийских царей
- Черепаший пляж Изтузу
- Термально-грязевые источники Султание
Описание экскурсии
Что вас ожидает
08:00 — заезд за участниками в Ичмелер
08:15 — заезд за участниками в Сителер
08:30 — заезд за участниками в Мармарис
10:00 — приезд к озеру Кейджегиз, где будет пересадка на лодку
10:30 — посещение термально-грязевых источников Султание
12:00 — прогулка по реке Дальян, с которой видны гробницы ликийских царей
12:30 — ловля крабов (по желанию)
13:00 — обед на лодке (порционный), напитки и крабы не входят в стоимость
14:00 — посещение черепашьего пляжа Изтузу (свободное время)
16:00 — возвращение в Кейджегиз, чтобы пересесть на автобус
17:30 — отправление в Мармарис
19:00 — возвращение в отели
Организационные детали
- В экскурсию включено: трансфер, обед, услуги русскоговорящего гида, страховка
- Не входит в стоимость: личные траты, напитки и морепродукты на обед
- Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Мармарисе
Провели экскурсии для 2283 туристов
Привет, друзья! Мы Ольга и Максим — организаторы команды самых душевных и заботливых гидов. Мы все очень разные и уникальные, но объединяет нас любовь к путешествиям. Мы создаём экскурсии иЗадать вопрос
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