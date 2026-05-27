Джип сафари в Мармарисе — лучший и самый быстрый способ познакомиться с прекрасной природой побережья, с богатой флорой и фауной, дикими животными и прочими обитателями окрестных лесов.
Беззаботное времяпровождение, экстремальная поездка по бездорожью, водные баталии, купание в прохладной горной реке подарят яркие эмоции и незабываемые впечатления, как взрослым, так и детям.
Беззаботное времяпровождение, экстремальная поездка по бездорожью, водные баталии, купание в прохладной горной реке подарят яркие эмоции и незабываемые впечатления, как взрослым, так и детям.
Описание экскурсииПрограмма тура Водопад Тургут Необычная экскурсия начнется прямо у порога Вашего отеля, откуда на джипах Вы начнете путешествие в горы. Первой остановкой в пути будет водопад Тургут, скрытый на живописной лесной поляне среди сосен и можжевельника. Смельчаки смогут подняться на скалы и прыгнуть в освежающий водоем, а любители спокойствия — погулять по тропинкам и насладиться окружающей природой. Панорама с видом на косу Кыз-Куму и обед Следующая остановка на маршруте джип сафари в Мармарисе будет в живописном месте с панорамным видом на косу Кыз-Куму, тут Вы отдохнете и попробуете блюда национальной турецкой кухни. Лагуна После обеда Вас ожидает прогулка по узкой песчаной косе, которая выходит на 600 метров вглубь моря, практически соединяя берега бухты, поэтому создается впечатление, что шагающие по косе люди идут по воде. В лагуне с лазурной теплой водой Вы сможете позагорать и искупаться, побродить по берегу и устроить необычную фотосессию. О джипах: Джипы — это внедорожники 4 × 4, вмещающие 4, 6 или 8 человек. До начала тура наши инструкторы объяснят вам то, что вам нужно знать, расскажут о маршруте, процессе и перерывах в нашем туре. Важно знать:
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в гостиницу. Свяжитесь с нами, чтобы узнать точное время.
- Не надевайте красивые вещи. Советуем взять с собой головной убор, солнцезащитные очки, кроссовки или тапочки (только в летнее время, с июня по октябрь), полотенце, купальные костюмы (если не лето, возьмите с собой теплую одежду).
- Тур будет по пыльным и ухабистым дорогам. Среди джипов могут быть водные бои. Вы промокнете и испачкаетесь. Защитите свои телефоны и ценные вещи от промокания. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если Ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем предложить Вам extra-transfer за дполнительную плату — 10$ за челоека.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Тургут
- Панорама с видом на косу Кыз-Куму
- Лагуна
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Входной билет
- Полная страховка
- Бесплатное руководство
Что не входит в цену
- Напитки
- Фото и видео по желанию
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Потрясающая экскурсия, лучший день отпуска 😁 Хотелось бы чуть больше времени на остановках и на пляже, возможно, сократить перерывы на кофе или пиво 👌🏼 Но даже так поездка была невероятной. Гиды очень весёлые и отлично сплачивают участников 😁
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень динамичный и увлекательный тур с множеством приятных сюрпризов. Обязательно стоит попробовать! Если вашим водителем окажется Карлос — вам повезло. Рекомендую на 200%, поездка стоит каждого потраченного евро!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Хорошо организованная экскурсия с отличным соотношением цены и качества. Водная битва подарила массу положительных эмоций, а возможность переодеться после неё была очень кстати. Обед тоже понравился.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Джип-сафари оказалось великолепным. Мы прекрасно провели время, а моей дочери, для которой это была первая поездка в Турцию, понравилась каждая минута. Уже четвёртый раз выбираю это сафари, и каждый раз всё проходит отлично.
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Отлично провели день. Водитель и диджей были очень весёлыми и создали хорошее настроение. Даже без радио всё прошло замечательно и полностью оправдало свою стоимость. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Мне очень понравилось это насыщенное путешествие. Всё было организовано на высоком уровне, а гиды работали профессионально и с большим вниманием к группе.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Мармариса
Похожие экскурсии на «Джип-сафари в Мармарисе»
Групповая
Квадроциклы и багги в Мармарисе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$39 за человека
Групповая
Сафари на лошадях в Мармарисе
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
$35 за человека
Групповая
Аквапарк Атлантис в Мармарисе
Начало: Atlantis Waterpark, Аквапарк · провинция Мугла, Ма...
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$21 за человека
Групповая
Дайвинг в Мармарисе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
$46 за человека
$37 за человека