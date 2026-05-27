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И Ингрида Потрясающая экскурсия, лучший день отпуска 😁 Хотелось бы чуть больше времени на остановках и на пляже, возможно, сократить перерывы на кофе или пиво 👌🏼 Но даже так поездка была невероятной. Гиды очень весёлые и отлично сплачивают участников 😁 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Амаури Очень динамичный и увлекательный тур с множеством приятных сюрпризов. Обязательно стоит попробовать! Если вашим водителем окажется Карлос — вам повезло. Рекомендую на 200%, поездка стоит каждого потраченного евро! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мацей Хорошо организованная экскурсия с отличным соотношением цены и качества. Водная битва подарила массу положительных эмоций, а возможность переодеться после неё была очень кстати. Обед тоже понравился. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Лиза Джип-сафари оказалось великолепным. Мы прекрасно провели время, а моей дочери, для которой это была первая поездка в Турцию, понравилась каждая минута. Уже четвёртый раз выбираю это сафари, и каждый раз всё проходит отлично. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Э Элли Отлично провели день. Водитель и диджей были очень весёлыми и создали хорошее настроение. Даже без радио всё прошло замечательно и полностью оправдало свою стоимость. Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет