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Описание

В переводе с турецкого языка Памуккале – хлопковый замок. Это уникальное творение природы, которое вошло в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Здесь находится 17 термальных источников, которые обладают целебными свойствами, омолаживают и подтягивают кожу, а также снимают стресс и положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. На экскурсии вы посетите озеро Сальда – одну из главных достопримечательностей Турции. Берега озера покрыты толстым слоем лечебной грязи, которая полезна для людей с заболеваниями кожных покровов и с нарушениями работы опорно-двигательной системы.