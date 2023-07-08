Озеро Сальда и Памуккале

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Автобусная.

Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.

Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Озеро Сальда и Памуккале
Озеро Сальда и Памуккале
Озеро Сальда и Памуккале
Озеро Сальда и Памуккале

Что вас ожидает:

  • Озеро Сальда
  • Памуккале
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

В переводе с турецкого языка Памуккале – хлопковый замок. Это уникальное творение природы, которое вошло в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Здесь находится 17 термальных источников, которые обладают целебными свойствами, омолаживают и подтягивают кожу, а также снимают стресс и положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. На экскурсии вы посетите озеро Сальда – одну из главных достопримечательностей Турции. Берега озера покрыты толстым слоем лечебной грязи, которая полезна для людей с заболеваниями кожных покровов и с нарушениями работы опорно-двигательной системы.

Программа

  • Сбор туристов из отелей с 08:00.
  • Остановка для завтрака в ресторане (ланч пакет с отеля либо в ресторане за дополнительную стоимость).
  • Приезд на озеро Сальда, свободное время 1-1,5 часа.
  • Обед в ресторане.
  • Прибытие в Памуккале, свободное время.
  • Далее возвращение в отели.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед
Что не входит
  • Напитки Входной билет в «Памуккале» Бассейн Клеопатры
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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