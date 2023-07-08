Автобусная.
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Что вас ожидает:
- Озеро Сальда
- Памуккале
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
В переводе с турецкого языка Памуккале – хлопковый замок. Это уникальное творение природы, которое вошло в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Здесь находится 17 термальных источников, которые обладают целебными свойствами, омолаживают и подтягивают кожу, а также снимают стресс и положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. На экскурсии вы посетите озеро Сальда – одну из главных достопримечательностей Турции. Берега озера покрыты толстым слоем лечебной грязи, которая полезна для людей с заболеваниями кожных покровов и с нарушениями работы опорно-двигательной системы.
Программа
- Сбор туристов из отелей с 08:00.
- Остановка для завтрака в ресторане (ланч пакет с отеля либо в ресторане за дополнительную стоимость).
- Приезд на озеро Сальда, свободное время 1-1,5 часа.
- Обед в ресторане.
- Прибытие в Памуккале, свободное время.
- Далее возвращение в отели.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обед
- Что не входит
- Напитки Входной билет в «Памуккале» Бассейн Клеопатры
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье в 08:00Экскурсия длится около 17 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Мармарисе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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