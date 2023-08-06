На комфортабельном автобусе вы отправитесь в насыщенное однодневное путешествие из Мармариса в Памуккале. Пролетите над белоснежными травертинами на восходе солнца, погуляете по фотогеничным кальциевым террасам и искупаетесь в бассейне Клеопатры. Наш профессиональный гид поделится интересными фактами об этих волшебных местах.

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Описание экскурсии

Полет на воздушном шаре. Вы полюбуетесь Памуккале с высоты в самое романтичное время — на рассвете. Полет продлится 30 минут, после приземления вас ждут приятные бонусы: сертификат и бокал шампанского.

Прогулка по белоснежным террасам и бассейн Клеопатры. Вы оцените знаменитый на весь мир «хлопковый замок» — многоуровневые кальциевые террасы с чашами, наполненными бирюзовой водой. А также по желанию искупаетесь в бассейне Клеопатры с термальной водой.

Организационные детали