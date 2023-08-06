На комфортабельном автобусе вы отправитесь в насыщенное однодневное путешествие из Мармариса в Памуккале.
Пролетите над белоснежными травертинами на восходе солнца, погуляете по фотогеничным кальциевым террасам и искупаетесь в бассейне Клеопатры. Наш профессиональный гид поделится интересными фактами об этих волшебных местах.
Пролетите над белоснежными травертинами на восходе солнца, погуляете по фотогеничным кальциевым террасам и искупаетесь в бассейне Клеопатры. Наш профессиональный гид поделится интересными фактами об этих волшебных местах.
Описание экскурсии
Полет на воздушном шаре. Вы полюбуетесь Памуккале с высоты в самое романтичное время — на рассвете. Полет продлится 30 минут, после приземления вас ждут приятные бонусы: сертификат и бокал шампанского.
Прогулка по белоснежным террасам и бассейн Клеопатры. Вы оцените знаменитый на весь мир «хлопковый замок» — многоуровневые кальциевые террасы с чашами, наполненными бирюзовой водой. А также по желанию искупаетесь в бассейне Клеопатры с термальной водой.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер, страховка, полет на шаре, завтрак, обед
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Памуккале — €30, бассейн Клеопатры — €15
во вторник, четверг и воскресенье в 01:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€195
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 01:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сулейман — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 28 туристов
Для многих путешествия — это хобби, ваше хобби стало нашей любимой работой. Приветствую вас, любители расширять свои горизонты! Меня зовут Сулейман — я руководитель экскурсионного агентства. Есть как минимум 5
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Увы, это не экскурсия Трипстер, а сборная солянка из агентств!
Причем цены!!!!
Но, трансфер из/в отель и сам полет- просто великолепно!
Причем цены!!!!
Но, трансфер из/в отель и сам полет- просто великолепно!
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