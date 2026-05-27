Памуккале - это одно из чудес света, которое стоит увидеть каждому. Белоснежные террасы, созданные природой, напоминают замок и сияют на солнце.Групповая экскурсия из Мармариса позволит вам насладиться этими великолепными видами,

прогуляться по древнему городу Иерополис и окунуться в целебные термальные источники. Участники также смогут посетить археологический музей и сделать множество запоминающихся фотографий. В стоимость включены трансфер, завтрак и обед, а также сопровождение русскоговорящего гида. Дополнительно оплачиваются напитки и входные билеты

Лучшее время для посещения

Лучшее время для экскурсии из Мармариса в Памуккале - май, июнь и сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок, нет изнуряющей жары, а туристический поток умеренный. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, хотя в апреле может быть немного прохладно, а в октябре возможны дожди. В остальные месяцы, особенно летом, температура может быть слишком высокой, что затруднит пешие прогулки по террасам и руинам.

