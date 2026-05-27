Памуккале - это одно из чудес света, которое стоит увидеть каждому. Белоснежные террасы, созданные природой, напоминают замок и сияют на солнце.
Групповая экскурсия из Мармариса позволит вам насладиться этими великолепными видами,
5 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Удобный трансфер из отеля
- 🗣 Русскоговорящий гид
- 🥐 Завтрак и обед включены
- 🏺 Посещение античного Иерополиса
- 💧 Купание в бассейне Клеопатры
Лучшее время для посещения
Лучшее время для экскурсии из Мармариса в Памуккале - май, июнь и сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок, нет изнуряющей жары, а туристический поток умеренный. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, хотя в апреле может быть немного прохладно, а в октябре возможны дожди. В остальные месяцы, особенно летом, температура может быть слишком высокой, что затруднит пешие прогулки по террасам и руинам.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Памуккале
- Иерополис
Описание экскурсии
Белые террасы и античный город
Памуккале не просто так называют одним из чудес света. За несколько столетий вода образовала белоснежные террасы, напоминающие замок. Вы прогуляетесь по травертинам босиком, полюбуетесь тем, как они сияют на солнце. И конечно, окунётесь в целебные термальные источники. А ещё оцените руины древнего города Иерополис — сейчас здесь находится археологический музей, каждый уголок которого можно исследовать.
Примерный тайминг
05:00 — Сбор из Ичмелера
05:15 — Сбор из Сителера
05:30 — Сбор из Мармариса
07:30 — Завтрак в Мугле
10:30 — Деревня Кале
11:15 — Прогулка по Памуккале и древнему городу Иерополис
15:00 — Обед
16:00 — Отправление в Мармарис
17:00 — Техническая остановка
19:30 — Прибытие в Мармарис
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
В стоимость включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Завтрак и обед
- Страховка
Дополнительно оплачивается
- Напитки
- Входной билет в Памуккале — €30
- Входной билет в бассейн Клеопатры — €15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Мармарисе
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 3778 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.
