06:00 — 06:30 Сбор гостей из отелей

• Остановка для завтрака в ресторане

• Текстильный магазин

• Дегустация вин в винном центре

• Обед

• Прибытие в Памуккале (Иераполис, Травертиновые террасы, бассейн

Клеопатры)

• Подробная информация о Памуккале

• Свободное время

• Выезд из Памуккале

• 20:00 — 22:00 возвращение в отели.

• 06:00 — 06:30 Сбор гостей из отелей

• Остановка для завтрака в ресторане

• Текстильный магазин

• Дегустация вин в винном центре

• Обед

• Прибытие в Памуккале (Иераполис, Травертиновые террасы, бассейн

Клеопатры)

• Подробная информация о Памуккале

• Свободное время

• Выезд из Памуккале

• 20:00 — 22:00 возвращение в отели.