Памуккале из Мармариса

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Автобусная.

Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.

Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Памуккале из Мармариса
Памуккале из Мармариса
Памуккале из Мармариса
Памуккале из Мармариса

Что вас ожидает:

  • Текстильный магазин
  • Иераполис
  • Травертиновые террасы
  • Бассейн Клеопатры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Памуккале — не только огромный музей под открытым небом, но и самое популярное туристическое направление в Турции, ведь именно там гармонично соседствуют уникальные творения природы с шедеврами античного зодчества. Во время экскурсии в Памуккале Вы посетите белоснежные травертины и пройдетесь старинными улицами Иераполиса, исследуете памятники древней истории и искупаетесь в овеянном мифами бассейне Клеопатры.

Программа

06:00 — 06:30 Сбор гостей из отелей
• Остановка для завтрака в ресторане
• Текстильный магазин
• Дегустация вин в винном центре
• Обед
• Прибытие в Памуккале (Иераполис, Травертиновые террасы, бассейн
Клеопатры)
• Подробная информация о Памуккале
• Свободное время
• Выезд из Памуккале
• 20:00 — 22:00 возвращение в отели.
• 06:00 — 06:30 Сбор гостей из отелей
• Остановка для завтрака в ресторане
• Текстильный магазин
• Дегустация вин в винном центре
• Обед
• Прибытие в Памуккале (Иераполис, Травертиновые террасы, бассейн
Клеопатры)
• Подробная информация о Памуккале
• Свободное время
• Выезд из Памуккале
• 20:00 — 22:00 возвращение в отели.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Напитки Входной билет в «Памуккале» (400 лир/18$) Бассейн Клеопатры (200лир/8$) Детям (до 6-ти лет включительно) отдельное кресло в автобусе не предоставляется
  • За исключением тех случаев
  • Когда в автобусе имеются свободные места. Для того
  • Чтобы забронировать на ребенка место в автобусе
  • Нужно в заказе указать возраст 6-12 лет и в дальнейшем произвести оплату
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Суббота в 06:00
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
На весь день
Памуккале
Популярные места
Выездные

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