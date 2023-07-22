Автобусная.
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Что вас ожидает:
- Текстильный магазин
- Иераполис
- Травертиновые террасы
- Бассейн Клеопатры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Памуккале — не только огромный музей под открытым небом, но и самое популярное туристическое направление в Турции, ведь именно там гармонично соседствуют уникальные творения природы с шедеврами античного зодчества. Во время экскурсии в Памуккале Вы посетите белоснежные травертины и пройдетесь старинными улицами Иераполиса, исследуете памятники древней истории и искупаетесь в овеянном мифами бассейне Клеопатры.
Программа
06:00 — 06:30 Сбор гостей из отелей
• Остановка для завтрака в ресторане
• Текстильный магазин
• Дегустация вин в винном центре
• Обед
• Прибытие в Памуккале (Иераполис, Травертиновые террасы, бассейн
Клеопатры)
• Подробная информация о Памуккале
• Свободное время
• Выезд из Памуккале
• 20:00 — 22:00 возвращение в отели.
• Остановка для завтрака в ресторане
• Текстильный магазин
• Дегустация вин в винном центре
• Обед
• Прибытие в Памуккале (Иераполис, Травертиновые террасы, бассейн
Клеопатры)
• Подробная информация о Памуккале
• Свободное время
• Выезд из Памуккале
• 20:00 — 22:00 возвращение в отели.
• 06:00 — 06:30 Сбор гостей из отелей
• Остановка для завтрака в ресторане
• Текстильный магазин
• Дегустация вин в винном центре
• Обед
• Прибытие в Памуккале (Иераполис, Травертиновые террасы, бассейн
Клеопатры)
• Подробная информация о Памуккале
• Свободное время
• Выезд из Памуккале
• 20:00 — 22:00 возвращение в отели.
• Остановка для завтрака в ресторане
• Текстильный магазин
• Дегустация вин в винном центре
• Обед
• Прибытие в Памуккале (Иераполис, Травертиновые террасы, бассейн
Клеопатры)
• Подробная информация о Памуккале
• Свободное время
• Выезд из Памуккале
• 20:00 — 22:00 возвращение в отели.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обед Услуги русскоговорящего гида
- Что не входит
- Напитки Входной билет в «Памуккале» (400 лир/18$) Бассейн Клеопатры (200лир/8$) Детям (до 6-ти лет включительно) отдельное кресло в автобусе не предоставляется
- За исключением тех случаев
- Когда в автобусе имеются свободные места. Для того
- Чтобы забронировать на ребенка место в автобусе
- Нужно в заказе указать возраст 6-12 лет и в дальнейшем произвести оплату
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Среда, Суббота в 06:00Экскурсия длится около 17 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Мармарисе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Необычные
Природа и пейзажи
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Дата и количество участников выбирается при бронировании