Если вы хотите получить незабываемые впечатления и посетить по-настоящему великолепные места, тур из Мармариса в Памуккале — именно то, что вам нужно. Вы восхититесь могуществом и уникальностью Матери-Природы, увидев белоснежные утёсы Памуккале. Этот день останется в вашей памяти навсегда.
Описание экскурсии
Путешествие с незабываемыми воспоминаниями Тур в Памуккале начинается рано утром с трансфера из отеля в Мармарисе на комфортабельном автобусе, где подадут завтрак в ланч боксе. Дорога до Памуккале займёт 3–4 часа, во время которых англоязычный гид расскажет об истории региона. По пути предусмотрена 20-минутная остановка в Денизли. В Памуккале предстоит:
- экскурсия по Иераполису с посещением театра, храма Аполлона и римских терм;
- прогулка по травертинам Памуккале;
возможность искупаться в бассейне Клеопатры (за доплату). Обед в виде шведского стола организован в деревне Памуккале. После обеда посещение мастерской оникса. Завершится тур возвращением в Мармарис и трансфером в отель. Отдых для всей семьи Восторг у детей вызывают многочисленные природные купальни, и они нередко забегают вперед, пока их родители наслаждаются окружающими видами. Озеро Салда, с его нежным белым песком и неглубокой водой, представляет собой прекрасное место для отдыха и строительства песочных замков. Важная информация:.
возможность искупаться в бассейне Клеопатры (за доплату). Обед в виде шведского стола организован в деревне Памуккале. После обеда посещение мастерской оникса. Завершится тур возвращением в Мармарис и трансфером в отель. Отдых для всей семьи Восторг у детей вызывают многочисленные природные купальни, и они нередко забегают вперед, пока их родители наслаждаются окружающими видами. Озеро Салда, с его нежным белым песком и неглубокой водой, представляет собой прекрасное место для отдыха и строительства песочных замков. Важная информация:.
• возможность искупаться в бассейне Клеопатры (за доплату). Обед в виде шведского стола организован в деревне Памуккале. После обеда посещение мастерской оникса. Завершится тур возвращением в Мармарис и трансфером в отель. Отдых для всей семьи Восторг у детей вызывают многочисленные природные купальни, и они нередко забегают вперед, пока их родители наслаждаются окружающими видами. Озеро Салда, с его нежным белым песком и неглубокой водой, представляет собой прекрасное место для отдыха и строительства песочных замков. Важная информация:
- Дети должны предъявить действительные паспорта при входе в музеи для подтверждения возраста.
- Этот тур не подходит для гостей с ограниченными возможностями при ходьбе.
- Возьмите с собой: полотенце, купальник, головной убор, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, фотоаппарат.
- Если Ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем предложить Вам extra-transfer за дополнительную плату — 20$ за человека.
Понедельник, среда, суббота ориентировочно в 05:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памуккале
- Иераполис
- Травертиновые террасы
- Бассейн Клеопатры
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Завтрак
- Обед
- Комфортабельный автобус
- Русскоговорящий гид
- Страховка
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Купание в Бассейне Клеопатры
- Напитки
- Личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота ориентировочно в 05:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Дети должны предъявить действительные паспорта при входе в музеи для подтверждения возраста
- Этот тур не подходит для гостей с ограниченными возможностями при ходьбе
- Возьмите с собой: полотенце, купальник, головной убор, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, фотоаппарат
- Если Ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем предложить Вам extra-transfer за дополнительную плату - 20$ за человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elena
23 окт 2025
Экскурсия прошла на отлично!
А
Андрей
30 сен 2025
Очень приятная экскурсия, ездили с этой турфирмой (Eksen Travel) до этого в 2 менее продолжительные поездки и все было хорошо (несколько лет назад был неудачный опыт с другой фирмой в
Д
Денис
11 июл 2025
Все прошло отлично. Из отеля забрали вовремя. Гид владеет двумя языками - английским и русским. Описание соответствует действительности. Помимо трат на тур, планируйте на входной билет
Входит в следующие категории Мармариса
Похожие экскурсии из Мармариса
Групповая
Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, среда, пятница
1 мая в 06:30
2 мая в 06:30
$37 за человека
Круиз
Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
1 мая в 08:30
4 мая в 08:30
$35 за человека
Групповая
Полет на воздушном шаре из Мармариса и экскурсия в Памуккале
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг, Воскресенье
3 мая в 02:00
7 мая в 02:00
$221 за человека