Путешествие с незабываемыми воспоминаниями Тур в Памуккале начинается рано утром с трансфера из отеля в Мармарисе на комфортабельном автобусе, где подадут завтрак в ланч боксе. Дорога до Памуккале займёт 3–4 часа, во время которых англоязычный гид расскажет об истории региона. По пути предусмотрена 20-минутная остановка в Денизли. В Памуккале предстоит:

экскурсия по Иераполису с посещением театра, храма Аполлона и римских терм;

прогулка по травертинам Памуккале;

возможность искупаться в бассейне Клеопатры (за доплату). Обед в виде шведского стола организован в деревне Памуккале. После обеда посещение мастерской оникса. Завершится тур возвращением в Мармарис и трансфером в отель. Отдых для всей семьи Восторг у детей вызывают многочисленные природные купальни, и они нередко забегают вперед, пока их родители наслаждаются окружающими видами. Озеро Салда, с его нежным белым песком и неглубокой водой, представляет собой прекрасное место для отдыха и строительства песочных замков. Важная информация:.

