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Природный заповедник Памуккале и древние руины Иераполиса

4.8
10 отзывов
Роман Ю.
Роман Ю. – Гид из Мармариса
Во время этой экскурсии 🧭 вас ждёт посещение одного из чудес света — природного заповедника Памуккале, осмотр руин древнего города Иераполис, в котором расположен один из крупнейших некрополей, бассейн Клеопатры и много других достопримечательностей 🏛️.
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  • 👥Групповая
  • 🍀На природе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $40 за человека

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Природный заповедник Памуккале и древние руины Иераполиса
Природный заповедник Памуккале и древние руины Иераполиса

Что вы увидите

  • Памуккале
  • руины Иераполиса
«Хлопковый замок»Температура воды в термальных источниках достигает 36 ℃, там содержится большое количество кальция. За тысячелетия образовались белоснежные известковые террасы, которые напоминаю замок 🏰 говорят: «Кто не был в Памуккале — тот не был в Турции». Руины древнего города Памуккале и Иераполис в регионе Денизли в Турции являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой головные уборы и удобную обувь.
Что входит
  • Страховка
  • Транспортные услуги
  • Обед.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности или ваш отель
Природный заповедник Памуккале и древние руины Иераполиса
Природный заповедник Памуккале и древние руины Иераполиса
Природный заповедник Памуккале и древние руины Иераполиса
Природный заповедник Памуккале и древние руины Иераполиса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Роман Ю.
Роман Ю.
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10 отзывов оставили туристы

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