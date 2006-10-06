«Хлопковый замок»Температура воды в термальных источниках достигает 36 ℃, там содержится большое количество кальция. За тысячелетия образовались белоснежные известковые террасы, которые напоминаю замок 🏰 говорят: «Кто не был в Памуккале — тот не был в Турции». Руины древнего города Памуккале и Иераполис в регионе Денизли в Турции являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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