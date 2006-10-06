«Хлопковый замок»Температура воды в термальных источниках достигает 36 ℃, там содержится большое количество кальция. За тысячелетия образовались белоснежные известковые террасы, которые напоминаю замок 🏰 говорят: «Кто не был в Памуккале — тот не был в Турции». Руины древнего города Памуккале и Иераполис в регионе Денизли в Турции являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Организационные детали:
Возьмите с собой головные уборы и удобную обувь.
Что входит
Страховка
Транспортные услуги
Обед.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности или ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.