Полет на воздушном шаре из Мармариса и экскурсия в Памуккале

Если Вам не хватает эмоций, если Вы желаете попробовать что-то новое

Если Вам не хватает эмоций, если Вы желаете попробовать что-то новое или воплотить в жизнь давнюю мечту, полет на воздушном шаре из Мармариса — то, что нужно.

Эта экскурсия как нельзя лучше подходит и для новичков, и для опытных путешественников, так как проходит на одной из самых красивых локаций Турции – в музее под открытым небом Памуккале.
Полет на воздушном шаре из Мармариса и экскурсия в Памуккале
Полет на воздушном шаре из Мармариса и экскурсия в Памуккале
Полет на воздушном шаре из Мармариса и экскурсия в Памуккале
Полет на воздушном шаре из Мармариса и экскурсия в Памуккале
Полет на воздушном шаре из Мармариса и экскурсия в Памуккале

Описание

Что вас ждет

Самое лучшее время для полетов на воздушном шаре — рассвет, когда природа просыпается, и солнечные лучи мягким светом заливают долины, ради этого незабываемого зрелища стоит пожертвовать сном и ранним утром отправиться в поездку.

Полет на воздушном шаре

Прибыв на взлетную площадку, опытный инструктор расскажет Вам о правилах техники безопасности, специфике взлета и приземления. Полет продлиться около часа, и это будет самое незабываемое время в Вашей жизни. С высоты 1000 км. Вы сможете рассмотреть руины античного города Иераполиса, роскошные бассейны Клеопатры, белоснежные травертины, панорамы бескрайних долин и покрытых кедровыми лесами склонов.

Сертификат

Приземлившись, Вы получите сертификат о том, что успешно совершили полет на воздушном шаре и отметите это яркое событие бокалом шампанского.

Экскурсия

В завершение экскурсии Вы совершите пеший тур по античным улицам древнего города, ознакомитесь с его богатой историей и архитектурой.
Для организации тура должно быть не менее 6 человек. Детям от 0 до 5 лет запрещено летать на воздушных шарах.

понедельник, четверг

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полет на воздушном шаре
  • Страхование
  • Сертификат полета на воздушном шаре
  • Шампанское после полета
  • Трансфер из/в отель
  • Завтрак
  • Обед
  • Памуккале тур с русскоговорящим гидом
  • Входной билет в Памуккале
Что не входит
  • Личные расходы
  • Фото и видео
  • Бассейн Клеопатра
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, четверг
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.
  • Для организации тура должно быть не менее 6 человек. Детям от 0 до 5 лет запрещено летать на воздушных шарах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса

👥Групповые🚌На автобусе🏡Выездные☀️На весь деньПамуккале🗽Популярные места🎈На воздушном шаре

Похожие туры в Мармарисе

Памуккале и полет на воздушном шаре из Мармариса
13 часов
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Сулейман
Сулейман
Нет отзывов
Памуккале и полет на воздушном шаре из Мармариса
Воспарить над белоснежными террасами и отдохнуть в целебных ваннах Клеопатры
26 июня
30 июня
3 июля
7 июля
176 за 1 человека
В Памуккале из Мармариса на автобусе
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Армаган
Армаган
4.2
5 отзывов
В Памуккале из Мармариса на автобусе
Всемирно известный природный феномен, античный Иераполис и бассейн Клеопатры на групповой экскурсии
Завтра
25 июня
29 июня
1 июля
35 за 1 человека
Природный заповедник Памуккале и древние руины Иераполиса
12 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Роман
Роман
Нет отзывов
Природный заповедник Памуккале и древние руины Иераполиса
Во время этой экскурсии вас ждёт посещение одного из чудес света - природного заповедника Памуккале, осмотр руин
25 июня
$50 за 1 человека
Рыбалка в Мармарисе
4 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Организатор экскурсии Роман
Роман
Нет отзывов
Рыбалка в Мармарисе
Рыбалка будет проходить вдали от шума курортного города
Сегодня
Завтра
25 июня
26 июня
$20 за 1 человека
Заповедник Дальян из Мармариса
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Армаган
Армаган
3.5
2 отзыва
Заповедник Дальян из Мармариса
Групповая экскурсия 4в1: пляжи, прогулка на лодке, целебные грязи и интересные рассказы
Завтра
25 июня
28 июня
29 июня
30 за 1 человека
Турецкая ночь в Мармарисе
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Роман
Роман
Нет отзывов
Турецкая ночь в Мармарисе
В историческом ресторане Мармариса с национальной турецкой кухней вы отведайте знаменитые турецкие блюда, попробуйте
Сегодня
Завтра
25 июня
26 июня
$35 за 1 человека
Лучшие панорамы Мармариса и аутентичная Акьяка на групповой экскурсии
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Сулейман
Сулейман
Нет отзывов
Лучшие панорамы Мармариса и аутентичная Акьяка на групповой экскурсии
Полюбоваться зеленым побережьем, увидеть Ликийские гробницы и посетить «медленный город»
29 июня
6 июля
13 июля
20 июля
29 за 1 человека
Поездка на райский остров Клеопатры
8.5 часов
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Роман
Роман
Нет отзывов
Поездка на райский остров Клеопатры
Экскурсия на остров Клеопатры - прекрасная возможность внести разнообразие в ваш пляжный отдых в Мармарисе
Сегодня
Завтра
25 июня
26 июня
$30 за 1 человека
Из Мармариса - в древний Эфес
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Диана
Диана
Нет отзывов
Из Мармариса - в древний Эфес
Посетить один из старейших городов мира и услышать его историю и легенды
25 июня
26 июня
27 июня
28 июня
250 за всё до 2 чел.
Мармарис: сафари на багги и квадроциклах
4 часа
🛻 На квадроциклах
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Армаган
Армаган
Нет отзывов
Мармарис: сафари на багги и квадроциклах
Прокатиться по бездорожью и получить заряд адреналина
Завтра
25 июня
26 июня
27 июня
40 за 1 человека
Дайвинг в Мармарисе
8 часов
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Армаган
Армаган
Нет отзывов
Дайвинг в Мармарисе
Совершить два погружения с профессиональным инструктором и полюбоваться Эгейским морем
Завтра
25 июня
26 июня
27 июня
40 за 1 человека
Круиз по реке Дальян: грязевые ванны и Черепаший пляж
12 часов
🚌 На автобусе
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
🛳 Круизы
Круиз
в группе до 40 чел.
Организатор экскурсии Роман
Роман
4
12 отзывов
Круиз по реке Дальян: грязевые ванны и Черепаший пляж
На этой экскурсии каждый найдет для себя предпочтительный вид отдыха
Завтра
25 июня
26 июня
27 июня
$30 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Мармарисе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мармарисе
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ