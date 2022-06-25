понедельник, четверг

Что вас ждет

Самое лучшее время для полетов на воздушном шаре — рассвет, когда природа просыпается, и солнечные лучи мягким светом заливают долины, ради этого незабываемого зрелища стоит пожертвовать сном и ранним утром отправиться в поездку.

Полет на воздушном шаре

Прибыв на взлетную площадку, опытный инструктор расскажет Вам о правилах техники безопасности, специфике взлета и приземления. Полет продлиться около часа, и это будет самое незабываемое время в Вашей жизни. С высоты 1000 км. Вы сможете рассмотреть руины античного города Иераполиса, роскошные бассейны Клеопатры, белоснежные травертины, панорамы бескрайних долин и покрытых кедровыми лесами склонов.

Сертификат

Приземлившись, Вы получите сертификат о том, что успешно совершили полет на воздушном шаре и отметите это яркое событие бокалом шампанского.

Экскурсия

В завершение экскурсии Вы совершите пеший тур по античным улицам древнего города, ознакомитесь с его богатой историей и архитектурой.

Для организации тура должно быть не менее 6 человек. Детям от 0 до 5 лет запрещено летать на воздушных шарах.