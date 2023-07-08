Сафари на квадроциклах или багги

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Квадроцикл или багги. Данная экскурсия доступна, только для туристов отдыхающих в отелях Мармариса и Ичмелера.

Ограничения по возрасту: с 14 лет Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.

Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Сафари на квадроциклах или багги
Сафари на квадроциклах или багги
Сафари на квадроциклах или багги
Сафари на квадроциклах или багги
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Сафари на квадроцикле и багги – это отличный способ разнообразить неспешный пляжный отдых, разбавив его острыми ощущениями и адреналином. Перед началом тура опытные наставники, настоящие профессионалы своего дела, проведут подробный инструктаж. Далее вам предстоит преодолеть извилистые тропы, водную гладь и горный серпантин верхом на экстремальном транспортном средстве. Остановка около живописной речки позволит вам освежиться прохладной чистой водой и закрепить полученные эмоции, а их, кстати, будет очень много!

Программа

  • Сбор туристов из отелей.
  • Прибытие на точку старта.
  • Краткая информация о туре и правилах вождения.
  • Начало тура.
  • Остановка для фото и видео съемки (30 мин).
  • Общее время по трассе длится примерно 1,5 часа.
  • Окончание тура и отправление в отели.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Инструктор
Что не входит
  • Напитки Фото и видео материалы
  • Сделанные фотографом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Необычные
Активный отдых
Природа и пейзажи
Сафари
На квадроциклах

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