Квадроцикл или багги. Данная экскурсия доступна, только для туристов отдыхающих в отелях Мармариса и Ичмелера.



Ограничения по возрасту: с 14 лет Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.



Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!