Сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе — это не просто тур, а преодоление препятствий на пути сквозь леса и непроходимые чащи, борьба с горными серпантинами и крутыми обрывами, купание
Описание экскурсииПрограмма сафари на квадроциклах и багги Сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе может проходить как утром, так и вечером, когда лучи заходящего солнца заливают долины и горные вершины мягким светом, и окружающая природа особенно прекрасна. Тур занимает несколько часов и начинается традиционно с инструктажа и обучения. Проехав вдоль лесных полян и рощ, Вы поднимитесь Высоко в горы, где самые живописные панорамы открываются с высоты птичьего полета – линии пляжей и скалистые берега, обрамляющие бухты зеленые склоны и далекие острова. В пути Вы сделаете несколько остановок, чтоб погулять по лесным тропам и полянам, насладиться тишиной и ласковым солнцем, искупаться в бодрящих водах горной реки и полной грудью вдохнуть чистейший свежий воздух. Важно: Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами, чтобы узнать точное время. Пожалуйста, подождите у главного входа в отель в назначенное время. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если Ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем предложить Вам extra-transfer за дполнительную плату — 10$ за челоека.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение
- Поездка на квадроцикле около 1, 5 часов
Что не входит в цену
- Напитки, еда
- Фото и видео по желанию
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Стоимость некоторых товаров на месте показалась завышенной. Лучше надеть старую обувь и взять с собой воду и небольшой перекус. А вот сама поездка на квадроциклах была действительно очень весёлой и запоминающейся.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Организатор был замечательный, всё прошло чётко и хорошо организовано. Единственный минус — в фургоне было очень жарко, около 39 градусов, без кондиционера. В остальном впечатления отличные. Советую взять защиту от пыли и сменную одежду, так как можно сильно испачкаться и промокнуть.
Вам был полезен этот отзыв?
Х
Нам очень понравилось. Я бронировала двухместный квадроцикл, но по прибытии выяснилось, что доступны только двухместные багги. Это немного расстроило, так как оплата была за квадроцикл, однако впечатления от поездки всё равно остались отличными. Рекомендую это развлечение!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Отлично провели время. Гиды были очень внимательными, дружелюбными и всегда готовы помочь. Всё прошло комфортно, и всего было достаточно для хорошего отдыха.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Поездка понравилась. Думаю, было бы ещё интереснее, если бы в маршрут добавили небольшой участок для более динамичного катания.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Повеселились от души.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Мармариса
Похожие экскурсии на «Квадроциклы и багги в Мармарисе»
Групповая
Лучший выборДжип-сафари в Мармарисе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
$37 за человека
Групповая
Эгейские острова из Мармариса
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
$39 за человека
Групповая
Аквапарк Атлантис в Мармарисе
Начало: Atlantis Waterpark, Аквапарк · провинция Мугла, Ма...
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
$21 за человека
Групповая
Экскурсия в Фетхие из Мармариса
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Пятница
11 авг в 06:30
14 авг в 06:30
$59 за человека
$39 за человека