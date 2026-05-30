Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить в прохладных горных озерах и отдых на лоне первозданной природы.



На пути Вас ждут быстротечные реки и водопады, зеленые склоны и достающие до небес скалы, хвойные леса и можжевеловые рощи, а ласковое солнце, свежий ветер и живописные пейзажи будут сопровождать Вас, радуя глаз и делая путешествие комфортным и приятным. Сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе — это не просто тур, а преодоление препятствий на пути сквозь леса и непроходимые чащи, борьба с горными серпантинами и крутыми обрывами, купание 4.9 7 отзывов

EKM TRAVEL Ваш гид в Мармарисе Задать вопрос Групповая экскурсия $39 за человека 4.9 7 отзывов 🇷🇺 русский 2 часа На квадроциклах, багги Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Программа сафари на квадроциклах и багги Сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе может проходить как утром, так и вечером, когда лучи заходящего солнца заливают долины и горные вершины мягким светом, и окружающая природа особенно прекрасна. Тур занимает несколько часов и начинается традиционно с инструктажа и обучения. Проехав вдоль лесных полян и рощ, Вы поднимитесь Высоко в горы, где самые живописные панорамы открываются с высоты птичьего полета – линии пляжей и скалистые берега, обрамляющие бухты зеленые склоны и далекие острова. В пути Вы сделаете несколько остановок, чтоб погулять по лесным тропам и полянам, насладиться тишиной и ласковым солнцем, искупаться в бодрящих водах горной реки и полной грудью вдохнуть чистейший свежий воздух. Важно: Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами, чтобы узнать точное время. Пожалуйста, подождите у главного входа в отель в назначенное время. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если Ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем предложить Вам extra-transfer за дполнительную плату — 10$ за челоека.

Ежедневно Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Трансфер

Сопровождение

Поездка на квадроцикле около 1, 5 часов Что не входит в цену Напитки, еда

Фото и видео по желанию Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.