Путешествие в историю и природную красоту Тазы Каньон, известный как «Долина Мудрости», представляет собой величественное природное чудо с высотой стен от 200 до 400 метров. Это уникальное ущелье, созданное рекой Кёпрючай, поражает своими крутыми скалами и недоступными пейзажами, не имеющими аналогов в мире. Сельге, древний город, был основан либо спартанцами, либо прорицателем Калхасом после Троянской войны, согласно преданиям. Благодаря плодородной почве, жители этого труднодоступного места занимались садоводством и торговлей, продавая оливковое масло, фрукты и лечебные травы. Найденные здесь монеты V века до нашей эры свидетельствуют о процветании города, который стал важным центром торговли. Адам Каялар, или «люди-скалы», — это причудливые природные образования, напоминающие фигуры стоящих людей. Этот уголок древнего города Сельге, известный также как «земля Аватара», поражает своей фантастической структурой и атмосферой, погружающей в сказочный мир. Важная информация:

Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.