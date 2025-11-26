Путешествие к Античному Сельге, Адам Каялар и Тазы Каньону подарит вам уникальное сочетание истории и природной красоты.
Вы прогуляетесь среди руин древнего города Сельге, почувствуете величие «Каменных людей» Адам Каялар, вырезанных природой, и насладитесь захватывающими видами с обрывов Тазы Каньона.
Описание экскурсии
Путешествие в историю и природную красоту Тазы Каньон, известный как «Долина Мудрости», представляет собой величественное природное чудо с высотой стен от 200 до 400 метров. Это уникальное ущелье, созданное рекой Кёпрючай, поражает своими крутыми скалами и недоступными пейзажами, не имеющими аналогов в мире. Сельге, древний город, был основан либо спартанцами, либо прорицателем Калхасом после Троянской войны, согласно преданиям. Благодаря плодородной почве, жители этого труднодоступного места занимались садоводством и торговлей, продавая оливковое масло, фрукты и лечебные травы. Найденные здесь монеты V века до нашей эры свидетельствуют о процветании города, который стал важным центром торговли. Адам Каялар, или «люди-скалы», — это причудливые природные образования, напоминающие фигуры стоящих людей. Этот уголок древнего города Сельге, известный также как «земля Аватара», поражает своей фантастической структурой и атмосферой, погружающей в сказочный мир. Важная информация:
Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тазы каньон
- Адам Каялар
- Античный город Селге
- Кёпрюлю каньон
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Гид-сопровождающий
- Обед
Что не входит в цену
- Любые напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
