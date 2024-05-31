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море всего нового и интересного, Тургай рассказывает очень последовательно и в то же время живо, мы не стеснялись задавать вопросы, и на все получили ответы, и вообще атмосфера очень комфортная. Теперь знаем всю историю Турции до сегодняшнего дня! Впечатление от индивидуальной экскурсии конечно совсем иное, это того стоит. Мы были втроём, двое взрослых и ребёнок 3 года, с коляской и мороженым он отлично все выдержал:)