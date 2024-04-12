Групповая
Сафари-микс: каньоны и Сельге
Насладитесь захватывающим путешествием: каньоны, древние руины и природные чудеса ждут вас в Сиде. Присоединяйтесь к нашей групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
22 мая в 09:00
€35 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар
Начало: Ваш отель
Расписание: В зимний период среда пятница
Завтра в 09:00
21 мая в 09:00
$37 за человека
Групповая
Тазы каньон, Античный Сельге и Адам Каялар из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 9:00
21 мая в 09:00
23 мая в 09:00
$37 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий12 апреля 2024Места красивые, особо ничего вам не расскажут, просто сопровождение и организация)
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Сельге»
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Сейчас в Сиде в категории "Сельге" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 37. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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