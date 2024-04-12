Сельге – экскурсии в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Сельге» в Сиде, цены от €35. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
На автобусе
10 часов
31 отзыв
Групповая
Сафари-микс: каньоны и Сельге
Насладитесь захватывающим путешествием: каньоны, древние руины и природные чудеса ждут вас в Сиде. Присоединяйтесь к нашей групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
22 мая в 09:00
€35 за человека
Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар
На автобусе
9 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар
Начало: Ваш отель
Расписание: В зимний период среда пятница
Завтра в 09:00
21 мая в 09:00
$37 за человека
Тазы каньон, Античный Сельге и Адам Каялар из Сиде
Пешая
На автобусе
12 часов
Групповая
Тазы каньон, Античный Сельге и Адам Каялар из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 9:00
21 мая в 09:00
23 мая в 09:00
$37 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Сельге»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
  2. Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар
  3. Тазы каньон, Античный Сельге и Адам Каялар из Сиде
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Античный город
  3. Амфитеатр
  4. Памуккале
  5. Водопад Манавгат
  6. Храм Аполлона
  7. Площадь Агора
  8. Археологический музей
  9. Иераполис
  10. Акведук
Сколько стоит экскурсия по Сиде в мае 2025
Сейчас в Сиде в категории "Сельге" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 37. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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