Мои заказы

Дайвинг в Сиде - невероятное путешествие в подводный мир

Приглашаем вас отправиться в незабываемое морское путешествие по живописным бухтам Средиземного моря! Вас ждёт отдых вдали от суеты, встреча с волшебным подводным миром и возможность почувствовать себя настоящим исследователем глубин Средиземного моря.
4.7
3 отзыва
Дайвинг в Сиде - невероятное путешествие в подводный мир
Дайвинг в Сиде - невероятное путешествие в подводный мир
Дайвинг в Сиде - невероятное путешествие в подводный мир
Ближайшие даты:
1
мар2
мар3
мар4
мар5
мар6
мар7
мар
Время начала: 08:30

Описание трансфер

Морское путешествие Хотите прикоснуться к чудесам подводного мира и открыть для себя другую реальность? Эта экскурсия — ваш билет в морскую сказку! Вместе с нами вы отправитесь в увлекательное путешествие по Средиземному морю, где вас ждут два незабываемых погружения, живописные бухты и вкусный обед на борту уютного корабля. Для начинающих и опытных Даже если вы никогда раньше не пробовали дайвинг, не стоит волноваться. Профессиональные инструкторы шаг за шагом познакомят вас с оборудованием, научат дышать под водой и подскажут, как чувствовать себя уверенно в глубине. А для тех, кто уже имеет опыт — это прекрасная возможность пополнить коллекцию впечатлений. Вы исследуете удивительные места — подводный музей «Цветущий сад» с живописной флорой, а затем экспозицию «Скульптуры дервишей», где искусство и природа соединяются в гармонии. Между погружениями — отдых и обед под шум волн. Важная информация:
  • Минимальный возраст для дайвинга — 14 лет.
  • Маршрут и программа могут незначительно меняться в зависимости от погоды и решений капитана.
  • Возьмите с собой: купальник, полотенце, лёгкую одежду, солнцезащитные средства, шляпу, очки, воду и немного наличных денег для личных расходов.

Ежедневно в 8:30

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бухты Сиде
  • Подводный музей «Цветущий сад»
  • Экспозиция «Скульптуры дервишей»
Что включено
  • Трансфер
  • Оборудование для дайвинга
  • Полное руководство по дайвингу
  • 2 погружения
  • Обед, кофе и чай.
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Личные расходы
  • Фото и видео.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Минимальный возраст для дайвинга - 14 лет
  • Маршрут и программа могут незначительно меняться в зависимости от погоды и решений капитана
  • Возьмите с собой: купальник, полотенце, лёгкую одежду, солнцезащитные средства, шляпу, очки, воду и немного наличных денег для личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
A
Andrei
24 июл 2025
Из плюсов:
Трансфер вовремя,инструкторы есть со знанием русского,дали поплавать самостоятельно(под присмотром но без физического контроля), кормление рыб(было прикольно)
Из минусов:
Группа из 38 чел(по условиям тура 30), время погружения первого 15 мин, второго
читать дальше

20 мин, все напитки включая воду за доп плату(ладно напитки но чай/кофе/вода могли мы уж не позориться),грузит на 6-8 метров, скудный подводный мир((
Вывод: если нигде не ныряли до этого то вполне пойдёт,если же был опыт(особенно в Египте) то не стоит

Е
Елена
21 июл 2025
Спасибо за качественную организацию и интересную экскурсию! Впечатлений просто море! Отличные инструктора, которые умеют объяснить и помочь каждому, даже тем, кто очень боится
М
Михаил
9 июл 2025
Хорошая организация, опытные и веселые гиды и инструкторы, спасибо большое

Входит в следующие категории Сиде

Похожие экскурсии из Сиде

Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
На машине
12 часов
-
10%
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней Ликии и святого Николая Чудотворца, отправившись в путешествие из Сиде
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€675€750 за всё до 6 чел.
Невероятный тур по Сиде: рафтинг, квадроциклы, багги и зиплайн
На квадроциклах
Багги
5 часов
-
10%
38 отзывов
Групповая
Невероятный тур по Сиде: рафтинг, квадроциклы, багги и зиплайн
Начало: Отели или расположение гостей
Расписание: Ежедневно в 8:30.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$40.50$45 за человека
Дайвинг в Сиде
На автобусе
6 часов
48 отзывов
Водная прогулка
Дайвинг в Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
1 мая в 08:30
2 мая в 08:30
$42 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сиде