Дайвинг в Сиде

Приглашаем вас отправиться в незабываемое морское путешествие по живописным бухтам Средиземного моря! Вас ждёт отдых вдали от суеты, встреча с волшебным подводным миром и возможность почувствовать себя настоящим исследователем глубин Средиземного моря.
Описание трансферМорское путешествие Хотите прикоснуться к чудесам подводного мира и открыть для себя другую реальность? Эта экскурсия — ваш билет в морскую сказку! Вместе с нами вы отправитесь в увлекательное путешествие по Средиземному морю, где вас ждут два незабываемых погружения, живописные бухты и вкусный обед на борту уютного корабля. Для начинающих и опытных Даже если вы никогда раньше не пробовали дайвинг, не стоит волноваться. Профессиональные инструкторы шаг за шагом познакомят вас с оборудованием, научат дышать под водой и подскажут, как чувствовать себя уверенно в глубине. А для тех, кто уже имеет опыт — это прекрасная возможность пополнить коллекцию впечатлений. Вы исследуете удивительные места — подводный музей «Цветущий сад» с живописной флорой, а затем экспозицию «Скульптуры дервишей», где искусство и природа соединяются в гармонии. Между погружениями — отдых и обед под шум волн. Важная информация:
- Минимальный возраст для дайвинга — 14 лет.
- Маршрут и программа могут незначительно меняться в зависимости от погоды и решений капитана.
- Возьмите с собой: купальник, полотенце, лёгкую одежду, солнцезащитные средства, шляпу, очки, воду и немного наличных денег для личных расходов.
Ежедневно в 8:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухты Сиде
- Подводный музей «Цветущий сад»
- Экспозиция «Скульптуры дервишей»
Что включено
- Трансфер
- Оборудование для дайвинга
- Полное руководство по дайвингу
- 2 погружения
- Обед, кофе и чай.
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
- Фото и видео.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Andrei
24 июл 2025
Из плюсов:
Трансфер вовремя,инструкторы есть со знанием русского,дали поплавать самостоятельно(под присмотром но без физического контроля), кормление рыб(было прикольно)
Из минусов:
Е
Елена
21 июл 2025
Спасибо за качественную организацию и интересную экскурсию! Впечатлений просто море! Отличные инструктора, которые умеют объяснить и помочь каждому, даже тем, кто очень боится
М
Михаил
9 июл 2025
Хорошая организация, опытные и веселые гиды и инструкторы, спасибо большое
