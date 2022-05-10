Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Дайвинг в Сиде

Если вы устали от ленивого пляжного отдыха - присоединяйтесь к нашей экскурсии

4
4 отзыва
Групповая
Если вы устали от ленивого пляжного отдыха — присоединяйтесь к нашей экскурсии.

Мы отправляемся в небольшое морское путешествие по Средиземному морю.

Главной нашей целью станет знакомство с подводным миром.

У вас будет 2 погружения по 15-20 минут.

Буквально на расстоянии вытянутой руки перед вами проплывут разноцветные коралловые рыбки!
Дайвинг в Сиде
Дайвинг в Сиде
Дайвинг в Сиде
Дайвинг в Сиде
Дайвинг в Сиде
Дайвинг в Сиде
Дайвинг в Сиде
Дайвинг в Сиде

Дайвинг в Сиде

Дайвинг в Сиде, который является одним из самых красивых занятий в Сиде, рекомендуется всем, кто путешествует в Турцию, не имеет проблем со здоровьем и любит море.
Дайвинг в Сиде в голубых водах Сиде как привилегия станет самым незабываемым событием в вашем отпуске. Море Анталии идеально подходит для тех, кто хочет нырять впервые. В голубых водах Сиде нет опасных существ, представляющих опасность для новичков.
Средиземное море с его бирюзовыми водами скрывает свое природное богатство, и вы никогда не увидите эту красоту, если не зарегистрируетесь для участия в нашей дайвинг программе в Сиде. Поэтому будьте готовы исследовать море, в котором будете плавать, и восхищаться им.
Особенно, если у вас есть смелый дух и вы хотите попробовать что-то новое, чтобы разнообразить свои воспоминания и впечатления в Сиде, вам определенно стоит дать шанс на дневную программу Дайвинг в Сиде; вы никогда не пожалеете об этом.
Прочитав приведенные ниже абзацы, вы узнаете интересные и интересные подробности этого занятия.

Подготовка к Дайвингу в Сиде

Перед тем, как начать заниматься подводным плаванием с дайвингом в Сиде, вам следует убедиться, что вы полностью к нему подготовлены.

Хорошее начало

  • Например, вам следует иметь при себе купальник, солнцезащитные очки и полотенце.
  • Не забудьте также взять с собой солнцезащитный крем и головной убор, чтобы защитить себя от солнечных лучей.
  • Наконец, вы можете взять с собой собственную камеру, чтобы запечатлеть подводные моменты.
Чтобы начать нашу программу дайвинга в Сиде, мы заберем вас из вашего отеля в Сиде на нашем комфортабельном и современном автомобиле, и нас ждет очень приятное путешествие в порт Сиде.
Наше путешествие займет примерно 10-15 минут в зависимости от того, где вы остановились, и закончится, когда мы прибудем в порт.

Встреча с инструкторами

В гавани Сиде вы увидите лодку, на которой будет проходить программа Дайвинг в Сиде, а после посещения нашей палубы вы сможете увидеть оборудование и встретиться с нашими профессиональными инструкторами по дайвингу.
Наши высокопрофессиональные и дружелюбные инструкторы предоставят вам подробную информацию о процессе, оборудовании и способах общения под водой с помощью языка жестов.
Что бы вы ни думали, вы можете без сомнений задавать вопросы нашей команде на этом этапе обучения.

Отдых на лодке

Добавим в заключение: если вы передумаете о дайвинге, если вам меньше 14 лет или вы предпочитаете загорать, а не заниматься подводным плаванием, вы можете остаться на нашей лодке, полежать на шезлонгах и выпить в баре лодки.
Кроме того, в оборудование нашей лодки входят туалеты и душевые, чтобы вы чувствовали себя комфортно даже посреди моря.

Первое погружение

Дайвинг в Сиде начинается после того, как вы прибудете в первую точку погружения. Мы бросаем якорь и готовимся.
После этого момента вы погрузитесь в соответствии с инструкциями, которые вы прослушали, и как только вы погрузитесь, вы окажетесь в бирюзово-голубых прозрачных водах Средиземного моря. В этом раю вас встретят разнообразные морские существа и растения, которые позволят прикоснуться к ним и полюбоваться ими.
Наслаждайтесь этим уникальным опытом в течение 20 минут и будьте готовы быть очарованы.

Обед

Вы вернетесь на нашу лодку,чтобы вкусно пообедать. Когда вы наполните свою энергию едой и напитками, вы будете готовы ко второй части приключения!

Второе погружение

Мы отправимся ко второй точке погружения. Вы разнообразите свой дайвинг в Сиде двумя разными точками погружения.
Когда мы дойдем до места для дайвинга, вы снова будете следовать инструкциям и погрузитесь в чистые, темно-синие и пресные воды

Средиземного моря.

Вам также понравится вторая часть дайвинга, наблюдая за удивительными подводными существами и купаясь в них. Фактически, на этот раз вам понравится еще больше, поскольку вы увидите, что больше не о чем беспокоиться.

Услуги Профессионального Фотографа

Во время дайвинг в Сиде наш профессиональный фотограф сделает замечательные фотографии для наших гостей.
Если вы хотите получить эти отличные снимки, вы можете купить их все, когда лодка вернется в порт; На наш взгляд, вы даже должны его получить: это будет доказательством этого удивительного опыта!
После этого уникального опыта мы заберем вас из порта на нашем полностью оборудованном автомобиле и отвезем в отель.
Если вам понравилась наша программа тура дайвинг в Сиде, вы можете зарегистрироваться онлайн, либо взглянуть на другие ежедневные туры и программы в Сиде, которые мы организуем. Достаточно связаться с нами, чтобы получить информацию по каждому вопросу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Забрать из отеля — высадить в отеле
  • Оборудование для дайвинга
  • Тренинг для начинающих
  • 2 погружения максимум 40 минут каждое
  • Обед, кофе и чай
  • Полное руководство по дайвингу
Что не входит
  • Напитки и личные расходы
  • Фотографии и видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.
  • Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Отзывы от туристов

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