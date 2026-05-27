За один день вы увидите уникальные памятники древней Ликии, посетите один из важнейших христианских центров региона, прикоснётесь к античной истории и отправитесь на морскую прогулку вдоль затонувшего города. Всё это — в программе нашей поездки в Демре и Миры Ликийские.

Описание экскурсии

04:30 — выезд из отелей

8:00–10:00 — переезд по горной дороге

По пути предусмотрена остановка на завтрак.

11:00–11:30 — античный город Мира

Осмотр знаменитых ликийских гробниц, высеченных в скалах, и хорошо сохранившегося греко-римского театра.

12:00–12:30 — посещение церковной лавки

Здесь вы сможете увидеть и приобрести иконы, крестики и тематические сувениры.

12:30–13:15 — храм Святого Николая в Демре

Осмотр саркофага святого, древних фресок и архитектурных деталей византийского периода.

13:15–13:45 — обед в ресторане

13:45–14:10 — мастерская султанита

Вы увидите, как обрабатывают этот редкий камень, меняющий цвет в зависимости от освещения, и как создают ювелирные изделия.

14:30–16:30 — морская прогулка к острову Кекова

Путешествие на яхте вдоль берега с осмотром руин затонувшего города. Предусмотрена остановка для купания.

21:00 — возвращение в отели

В поездке вы узнаете:

кто такие ликийцы, как было устроено их государство и чем их культура отличалась от других народов Малой Азии

почему ликийцы высекали гробницы высоко в скалах и что символизирует их необычная архитектура

как на этих землях происходил переход от древних языческих культов к христианству

кем был Николай Чудотворец и как образ Святого Николая со временем превратился в культурный символ

почему часть древнего города у острова Кекова оказалась под водой

как археологи сегодня изучают и сохраняют эти подводные руины

