1 отзыв оставили туристы

Из Сиде - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Посетить церковь св. Николая, увидеть руины и поплавать на яхте у затонувшего города
Эта экскурсия объединяет христианские святыни, античные древности и яхтенную прогулку. Вы отправитесь в Демре, где прикоснетесь к саркофагу святителя Николая и рассмотрите фрески. В Мире посетите огромный амфитеатр и приглядитесь к лицам на скальных гробницах. А поплаваете возле города Кекова, опустившегося под воду после землетрясения.
Церковь Святого Николая в Демре. Это место упокоения Николая Угодника — одного из самых значимых христианских святых. Вы осмотрите саркофаг, где до XI века хранились его мощи, и сможете обратиться к святителю с молитвами. Услышите о чудесах и удивительной жизни Николая, а также полюбуетесь фресками XI и XII веков.
Античный город Мира. Когда-то это была столица государства Ликийского — вы услышите о ее судьбе, о впечатляющих сооружениях, которые возводили здесь в честь римских императоров. О величии города расскажет амфитеатр, который вмещал до 10 000 человек, а также скальные гробницы богатейших ликийцев.
Прогулка на яхте возле острова Кекова. Вы проплывете мимо античной крепости, затонувших амфор и гробниц. А после мы бросим якорь, чтобы искупаться в бирюзовых водах и отдохнуть после жаркого дня.
Программа экскурсии
Между 4:00–5:00 Заберём вас от отеля (точное время зависит от того, где вы находитесь) 8:00 Остановка в горах для завтрака 9:30 Иконный Центра Святого Николая Угодника 10:00 Церковь Святого Николая Угодника
осмотр фресок в Церкви Святого Николая Угодника
осмотр напольной мозаики в Церкви Святого Николая
паломничество к саркофагу Святого Николая Угодника
11:00 Античный город Мира
осмотр Ликийских скальных гробниц
посещение Амфитеатра античного города Мира
12:00 Остановка на обед в ресторане13:00 Прогулка на яхте + остановка для купания (2 часа)
осмотр с корабля полуострова Симена
осмотр с корабля затонувшего острова Кекова
остановка в бухте для купания
15:30 Отправление в обратную дорогу19:30–20:00 Возвращение в отель
Организационные детали
От центра Сиде до Демре 220 км, около 4 часов + остановки
Транспорт: до 19 посадочных мест — Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 — Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 — Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari
Всю информацию гид даёт в автобусе, на локациях у вас будет свободное время
В экскурсию включены шопинг-заезды
Последовательность локаций может меняться в зависимости от погоды и других факторов — решение принимает гид на месте
С вами будет один из русскоговорящих гидов нашей команды
В стоимость включено
билет в церковь Святого Николая Угодника (в билете MIDI)
билет в церковь Святого Николая Угодника (для 8 лет и старше) — €17 (в билете MINI), по желанию
билет в Миру (для 8 лет и старше) — €13 (в билете MINI), по желанию
напитки, личные расходы
завтрак
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
MINI - От 8 лет и старше (без входных билетов)
€64
MIDI - От 8 лет и старше (с входными билетами)
€96
От 4 до 7 лет
€35
Дeти до 3 лет (с посадочным местом)
€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля / места встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 13465 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Экскурсия насыщенная, все понравилось! Гид Марина подробно рассказывала об истории Турции, церкви Николая Угодника, древнем городе Мира. Очень красивая локация у причала перед посадкой на яхту. Купание в бухте дополняет приятную морскую прогулку. За дополнительную плату предлагаются свежеприготовленные морепродукты, пробовали краба - пальчики оближешь. Экскурсию однозначно рекомендуем!
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Евгений
Отличный тур которая устроила наш гид Марина.
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Л
Леля
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию! Нам с мужем все очень понравилось! Марина замечательный экскурсовод,потрясающий рассказчик и просто красавица! С увлечением и любовью погрузила нас в историю. С её интересной подачи читать дальшеуменьшить
информации вырастали древние царства,оживали заброшенные порты,вкусно пах кофе, просыпались затонувшие города,шумели базары. Отлично продуман маршрут,мы так много нового узнали и увидели за один день! Описание экскурсии полностью соответствует действительности,а реальность превзошла все ожидания! Очень рекомендуем всем любителям истории! С любовью из России!
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И
Ирина
Это была вторая экскурсия из Сиде от этого организатора. И снова понравилось! Маршрут построен удачно, тайминг выполняется, экскурсовод подаёт информацию интересно, водители профессиональны. Локации очень красивые! Спасибо всей команде
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М
Михаил
В принципе, все понравилось. Единственный минус - неорганизованность: - забрали из отеля на 30 минут раньше заявленного времени, пришлось собираться в спешке, кое-что забыли; - вернули в отель на 90 минут позже читать дальшеуменьшить
заявленного времени (обещали к 19-30, вернули в 21-10). Соответственно опоздали на ужин, хорошо что Шеф-повар пошел на встречу и организовал персональный ужин. У экскурсовода Марины есть локальные выученные знания об истории посещаемых мест, но нет общего представления об исторических периодах и истории посещаемых мест в целом (ввиду неопытности и малого стажа работы). В остальном к Марине вопросов нет - общительная, веселая, дружелюбная и обаятельная, находится на экскурсии с ней приятно)
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В
Валентина
Экскурсия очень длительная, из отеля нас забрали в 5.45- Сиде, Акантус, вернулись в 20.20. Дорога -4 часа в одну сторону. Завтрак, одно название. А обед, включенный в стоимость, это нечто! читать дальшеуменьшить
Холодный булгур с такой же окоченевший курицей, томатный суп вкуса пакетированного и такие же салаты. Гид Марина рассказывала интересно, посещенные места порадовали, старинные гробницы, церковь Св. Николая, а прогулка по морю на яхте- восторг. Основные негативные моменты, длительная дорога 4 часа в одну сторону, плохая еда на обеде, но можно было заказать морепродукты на яхте сразу после т. н. обеда, некоторые нюансы по длительности перерывов, не зависящие от неорганизованности людей группы. К концу экскурсии были настолько уставшие и голодные, что свело на нет впечатления.
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