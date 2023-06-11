1 отзыв оставили туристы

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Из Сиде - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова

Посетить церковь св. Николая, увидеть руины и поплавать на яхте у затонувшего города
Эта экскурсия объединяет христианские святыни, античные древности и яхтенную прогулку. Вы отправитесь в Демре, где прикоснетесь к саркофагу святителя Николая и рассмотрите фрески. В Мире посетите огромный амфитеатр и приглядитесь к лицам на скальных гробницах. А поплаваете возле города Кекова, опустившегося под воду после землетрясения.
4.2
15 отзывов
Из Сиде - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Сиде - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Сиде - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова

Описание экскурсии

Церковь Святого Николая в Демре. Это место упокоения Николая Угодника — одного из самых значимых христианских святых. Вы осмотрите саркофаг, где до XI века хранились его мощи, и сможете обратиться к святителю с молитвами. Услышите о чудесах и удивительной жизни Николая, а также полюбуетесь фресками XI и XII веков.

Античный город Мира. Когда-то это была столица государства Ликийского — вы услышите о ее судьбе, о впечатляющих сооружениях, которые возводили здесь в честь римских императоров. О величии города расскажет амфитеатр, который вмещал до 10 000 человек, а также скальные гробницы богатейших ликийцев.

Прогулка на яхте возле острова Кекова. Вы проплывете мимо античной крепости, затонувших амфор и гробниц. А после мы бросим якорь, чтобы искупаться в бирюзовых водах и отдохнуть после жаркого дня.

Программа экскурсии

Между 4:00–5:00 Заберём вас от отеля (точное время зависит от того, где вы находитесь)
8:00 Остановка в горах для завтрака
9:30 Иконный Центра Святого Николая Угодника
10:00 Церковь Святого Николая Угодника

  • осмотр фресок в Церкви Святого Николая Угодника
  • осмотр напольной мозаики в Церкви Святого Николая
  • паломничество к саркофагу Святого Николая Угодника
11:00 Античный город Мира
  • осмотр Ликийских скальных гробниц
  • посещение Амфитеатра античного города Мира
12:00 Остановка на обед в ресторане13:00 Прогулка на яхте + остановка для купания (2 часа)
  • осмотр с корабля полуострова Симена
  • осмотр с корабля затонувшего острова Кекова
  • остановка в бухте для купания
15:30 Отправление в обратную дорогу19:30–20:00 Возвращение в отель

Организационные детали

  • От центра Сиде до Демре 220 км, около 4 часов + остановки
  • Транспорт: до 19 посадочных мест — Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 — Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 — Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari
  • Всю информацию гид даёт в автобусе, на локациях у вас будет свободное время
  • В экскурсию включены шопинг-заезды
  • Последовательность локаций может меняться в зависимости от погоды и других факторов — решение принимает гид на месте
  • С вами будет один из русскоговорящих гидов нашей команды

В стоимость включено

  • билет в церковь Святого Николая Угодника (в билете MIDI)
  • билет в Миру (в билете MIDI)
  • обед (шведский стол или фиксированное меню)
  • прогулка на яхте + остановка для купания (2 часа)
  • страховой полис
  • трансфер из районов: Ченгер, Кызылот, Кызылаач, Титреенгёль, Соргун, Сиде, Кюмкёй, Эвренсеки, Чолаклы, Гюндоуду

Что не входит в стоимость

  • билет в церковь Святого Николая Угодника (для 8 лет и старше) — €17 (в билете MINI), по желанию
  • билет в Миру (для 8 лет и старше) — €13 (в билете MINI), по желанию
  • напитки, личные расходы
  • завтрак

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
MINI - От 8 лет и старше (без входных билетов)€64
MIDI - От 8 лет и старше (с входными билетами)€96
От 4 до 7 лет€35
Дeти до 3 лет (с посадочным местом)€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля / места встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 13465 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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1
Екатерина
Экскурсия насыщенная, все понравилось! Гид Марина подробно рассказывала об истории Турции, церкви Николая Угодника, древнем городе Мира. Очень красивая локация у причала перед посадкой на яхту. Купание в бухте дополняет приятную морскую прогулку. За дополнительную плату предлагаются свежеприготовленные морепродукты, пробовали краба - пальчики оближешь. Экскурсию однозначно рекомендуем!
Экскурсия насыщенная, все понравилось! Гид Марина подробно рассказывала об истории Турции, церкви Николая Угодника, древнем городе
Экскурсия насыщенная, все понравилось! Гид Марина подробно рассказывала об истории Турции, церкви Николая Угодника, древнем городе
Экскурсия насыщенная, все понравилось! Гид Марина подробно рассказывала об истории Турции, церкви Николая Угодника, древнем городе
Экскурсия насыщенная, все понравилось! Гид Марина подробно рассказывала об истории Турции, церкви Николая Угодника, древнем городе
Экскурсия насыщенная, все понравилось! Гид Марина подробно рассказывала об истории Турции, церкви Николая Угодника, древнем городе
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Евгений
Отличный тур которая устроила наш гид Марина.
Отличный тур которая устроила наш гид Марина.
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Л
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию! Нам с мужем все очень понравилось! Марина замечательный экскурсовод,потрясающий рассказчик и просто красавица! С увлечением и любовью погрузила нас в историю. С её интересной подачи
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информации вырастали древние царства,оживали заброшенные порты,вкусно пах кофе, просыпались затонувшие города,шумели базары. Отлично продуман маршрут,мы так много нового узнали и увидели за один день! Описание экскурсии полностью соответствует действительности,а реальность превзошла все ожидания! Очень рекомендуем всем любителям истории! С любовью из России!

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И
Это была вторая экскурсия из Сиде от этого организатора. И снова понравилось! Маршрут построен удачно, тайминг выполняется, экскурсовод подаёт информацию интересно, водители профессиональны. Локации очень красивые! Спасибо всей команде
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М
В принципе, все понравилось. Единственный минус - неорганизованность:
- забрали из отеля на 30 минут раньше заявленного времени, пришлось собираться в спешке, кое-что забыли;
- вернули в отель на 90 минут позже
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заявленного времени (обещали к 19-30, вернули в 21-10). Соответственно опоздали на ужин, хорошо что Шеф-повар пошел на встречу и организовал персональный ужин.
У экскурсовода Марины есть локальные выученные знания об истории посещаемых мест, но нет общего представления об исторических периодах и истории посещаемых мест в целом (ввиду неопытности и малого стажа работы). В остальном к Марине вопросов нет - общительная, веселая, дружелюбная и обаятельная, находится на экскурсии с ней приятно)

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В
Экскурсия очень длительная, из отеля нас забрали в 5.45- Сиде, Акантус, вернулись в 20.20. Дорога -4 часа в одну сторону. Завтрак, одно название. А обед, включенный в стоимость, это нечто!
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Холодный булгур с такой же окоченевший курицей, томатный суп вкуса пакетированного и такие же салаты. Гид Марина рассказывала интересно, посещенные места порадовали, старинные гробницы, церковь Св. Николая, а прогулка по морю на яхте- восторг. Основные негативные моменты, длительная дорога 4 часа в одну сторону, плохая еда на обеде, но можно было заказать морепродукты на яхте сразу после т. н. обеда, некоторые нюансы по длительности перерывов, не зависящие от неорганизованности людей группы. К концу экскурсии были настолько уставшие и голодные, что свело на нет впечатления.

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