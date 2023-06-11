1 отзыв оставили туристы

Эта экскурсия объединяет христианские святыни, античные древности и яхтенную прогулку. Вы отправитесь в Демре, где прикоснетесь к саркофагу святителя Николая и рассмотрите фрески. В Мире посетите огромный амфитеатр и приглядитесь к лицам на скальных гробницах. А поплаваете возле города Кекова, опустившегося под воду после землетрясения.

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Описание экскурсии

Церковь Святого Николая в Демре. Это место упокоения Николая Угодника — одного из самых значимых христианских святых. Вы осмотрите саркофаг, где до XI века хранились его мощи, и сможете обратиться к святителю с молитвами. Услышите о чудесах и удивительной жизни Николая, а также полюбуетесь фресками XI и XII веков.

Античный город Мира. Когда-то это была столица государства Ликийского — вы услышите о ее судьбе, о впечатляющих сооружениях, которые возводили здесь в честь римских императоров. О величии города расскажет амфитеатр, который вмещал до 10 000 человек, а также скальные гробницы богатейших ликийцев.

Прогулка на яхте возле острова Кекова. Вы проплывете мимо античной крепости, затонувших амфор и гробниц. А после мы бросим якорь, чтобы искупаться в бирюзовых водах и отдохнуть после жаркого дня.

Программа экскурсии

Между 4:00–5:00 Заберём вас от отеля (точное время зависит от того, где вы находитесь)

8:00 Остановка в горах для завтрака

9:30 Иконный Центра Святого Николая Угодника

10:00 Церковь Святого Николая Угодника

осмотр фресок в Церкви Святого Николая Угодника

осмотр напольной мозаики в Церкви Святого Николая

паломничество к саркофагу Святого Николая Угодника

осмотр Ликийских скальных гробниц

посещение Амфитеатра античного города Мира

осмотр с корабля полуострова Симена

осмотр с корабля затонувшего острова Кекова

остановка в бухте для купания

Организационные детали

От центра Сиде до Демре 220 км, около 4 часов + остановки

Транспорт: до 19 посадочных мест — Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 — Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 — Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari

Всю информацию гид даёт в автобусе, на локациях у вас будет свободное время

В экскурсию включены шопинг-заезды

Последовательность локаций может меняться в зависимости от погоды и других факторов — решение принимает гид на месте

С вами будет один из русскоговорящих гидов нашей команды

В стоимость включено

билет в церковь Святого Николая Угодника (в билете MIDI)

билет в Миру (в билете MIDI)

обед (шведский стол или фиксированное меню)

прогулка на яхте + остановка для купания (2 часа)

страховой полис

трансфер из районов: Ченгер, Кызылот, Кызылаач, Титреенгёль, Соргун, Сиде, Кюмкёй, Эвренсеки, Чолаклы, Гюндоуду

Что не входит в стоимость

билет в церковь Святого Николая Угодника (для 8 лет и старше) — €17 (в билете MINI), по желанию

билет в Миру (для 8 лет и старше) — €13 (в билете MINI), по желанию

напитки, личные расходы

завтрак

Античный город МираОстановка на обед в ресторанеПрогулка на яхте + остановка для купания (2 часа)Отправление в обратную дорогуВозвращение в отель