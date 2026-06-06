Что вас ожидает: После того, как мы заберём вас из отеля и отвезем на мотосафари автодром, проведём тщательный инструктаж по технике управления квадроциклом. Сначала скорость квадроциклов будет минимальной, чтобы вы привыкли к транспорту, а затем вы испытаете всю мощь мото. В группе в сопровождении гидов и весёлой команды, мы промчимся через труднопроходимые дороги, в лесах и в великолепных местах нетронутой природы. После полной приключений поездки, у вас будет небольшой перерыв для отдыха и купания в горной речке. Сафари на квадроциклах в Турции длится около 3 часов. Длина маршрута составляет 25 км, по которому вы сможете увидеть великолепные пейзажи и сделать запоминающиеся фотографии. Экскурсионная программа:

выезд из отеля;

сбор на автодроме;

инструктаж;

поездка на квадроциклах по Средиземноморскому побережью. Организационные детали: Возьмите с собой солнцезащитные очки, крем, удобную обувь, платок для защиты лица от пыли, купальник (программой тура предусмотрена остановка для купания) и воду. Важная информация:.

• Способы оплаты на месте:

поездка на квадроциклах по Средиземноморскому побережью. Организационные детали: Возьмите с собой солнцезащитные очки, крем, удобную обувь, платок для защиты лица от пыли, купальник (программой тура предусмотрена остановка для купания) и воду. Важная информация:.

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