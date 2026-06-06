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Квад-сафари в Сиде

Мотосафари в Алании — это быстрая езда по горным дорогам на квадроциклах. Прекрасный способ разнообразить пляжный отдых на курортах Средиземноморского побережья.

Управление таким транспортным средством не требует водительского удостоверения и специальных навыков.
Квад-сафари в Сиде
Квад-сафари в Сиде
Квад-сафари в Сиде

Описание экскурсии

Что вас ожидает: После того, как мы заберём вас из отеля и отвезем на мотосафари автодром, проведём тщательный инструктаж по технике управления квадроциклом. Сначала скорость квадроциклов будет минимальной, чтобы вы привыкли к транспорту, а затем вы испытаете всю мощь мото. В группе в сопровождении гидов и весёлой команды, мы промчимся через труднопроходимые дороги, в лесах и в великолепных местах нетронутой природы. После полной приключений поездки, у вас будет небольшой перерыв для отдыха и купания в горной речке. Сафари на квадроциклах в Турции длится около 3 часов. Длина маршрута составляет 25 км, по которому вы сможете увидеть великолепные пейзажи и сделать запоминающиеся фотографии. Экскурсионная программа:
  • выезд из отеля;
  • сбор на автодроме;
  • инструктаж;
поездка на квадроциклах по Средиземноморскому побережью. Организационные детали: Возьмите с собой солнцезащитные очки, крем, удобную обувь, платок для защиты лица от пыли, купальник (программой тура предусмотрена остановка для купания) и воду. Важная информация:.

• Способы оплаты на месте:

поездка на квадроциклах по Средиземноморскому побережью. Организационные детали: Возьмите с собой солнцезащитные очки, крем, удобную обувь, платок для защиты лица от пыли, купальник (программой тура предусмотрена остановка для купания) и воду. Важная информация:.
наличными USD, EUR, местная валюта — российской картой онлайн.

Ежедневно, время индивидуально

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Страховка
  • Инструктор
  • Снаряжение для поездки.
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время индивидуально
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Важная информация
  • Способы оплаты на месте:
  • Наличными USD, EUR, местная валюта
  • Российской картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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