День экстрима в Анталье: рафтинг, сафари и зиплайн (из Сиде)

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переменчивая, дождик-солнце-пасмурно(но дождь не такой как у нас на севере!, под турецкий дождь можно погулять, тепленький) - единственное когда волной накрывало немного холодок, но гидрокостюм спас идеально 👌, мы когда его сняли под низом наши вещи были сухие.

Я ездила с сыном 7 лет-он в восторге от зиплайна, вообще от всей экскурсии у него море впечатлений 🙌, но вот на рафтинге мы под конец засыпали 🙈 Вообщем сразу как приехали на место гид сразу предложил взять на прокат гидрокостюм и тапки коралки (берите свои дешевле выйдет), так же для баги и сафари платки в продаже и очки, и для телефона непромокаемый чехол - тоже берите свой.

по итогу мы взяли на месте: два гидрокостюма в прокат, тапки коралки купили, чехол для телефона взяла и фото/видеосъёмку купила потому что понимала что сама я не смогу сделать куча фоток. Как только мы вернулись с экскурсии нас сразу покормили и гид сразу же скинул готовые фото и видео (с монтажом и без монтажа)

много красивых локаций, где можно пофоткаться.

мы в полном восторге!!! приехали в отель целые и невредимые ☀️ огромная благодарность организаторам! 👍👍👍