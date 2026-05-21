День экстрима в Анталье: рафтинг, сафари и зиплайн (из Сиде)

Эта программа подходит для всех, кто хочет испытать яркие эмоции и насладиться красотой дикой природы Турции.
В программе — захватывающий рафтинг по горной реке в каньоне Кёпрюлю, экстремальное сафари на багги по горным трассам и полёт над каньоном на зиплайне.
В программе — захватывающий рафтинг по горной реке в каньоне Кёпрюлю, экстремальное сафари на багги по горным трассам и полёт над каньоном на зиплайне.
Описание экскурсии
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю — сплав по бурной реке в окружении скал. Профессиональные инструкторы обеспечат безопасность и помогут получить максимум эмоций.
Сафари на багги — экстремальные маршруты по горным тропам и бездорожью, красивые панорамы и острые ощущения от скорости и приключений.
Зиплайн над каньоном — возможность почувствовать себя птицей и испытать захватывающие эмоции.
Обед на природе — отдых и восстановление сил среди живописных пейзажей.
Организационные детали
- Поедем на Volkswagen Crafter или Mercedes Sprinter с кондиционером
- Точное время, когда мы заедем за вами, зависит от адреса. Мы сообщим его вам за день до экскурсии
- Программа 3+. Специальная подготовка или опыт не требуются, однако рекомендуется средний уровень физической подготовки
- Перед стартом проводится инструктаж по безопасности, выдаётся экипировка
- В стоимость включено: трансфер, все активности по программе, необходимое снаряжение и оборудование, обед
- Отдельно по желанию: фото- и видеосъёмка, напитки, аренда защитных аксессуаров (очки, бандана, обувь для воды) — цена по запросу
- В случае ухудшения погоды маршрут или порядок активностей может быть изменён для обеспечения безопасности
ежедневно в 08:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€22
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нуруллах — ваш гид в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 84 туристов
Я живу в этом регионе около 10 лет и очень хорошо знаю Кёпрюлю-Каньон, расположенный в самом сердце Таврских гор. Уже много лет я ежедневно работаю с рафтинг-турами и отлично понимаю
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
эмоции получили бомбезные!)) все организовано во время, от сиде ехали часа 2,5. зиплайн - восторг; сафари - жесть: страшно круто; багги - шикарно! рафтинг-очень долго плавали, аж поднадоело, были 20.05-погода
+3
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Е
Рекомендую провести классное время на этой экскурсии. Грязные, но довольные)
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М
В целом все понравилось, чего мы ждали и хотели, то и получили. Но… это мероприятие не продумано и не рассчитано на большие группы. В каждой начальной и переходной локации приходилось
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П
Очень захватывающая экскурсия:
1. Баги, лучше одеваться сразу как на рафтинг, будете все пыльные и грязные, берите солнцезащитные очки, панаму и платок на лицо, но это того стоит. Если что то
1. Баги, лучше одеваться сразу как на рафтинг, будете все пыльные и грязные, берите солнцезащитные очки, панаму и платок на лицо, но это того стоит. Если что то
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