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День экстрима в Анталье: рафтинг, сафари и зиплайн (из Сиде)

С трансфером и обедом
Эта программа подходит для всех, кто хочет испытать яркие эмоции и насладиться красотой дикой природы Турции.

В программе — захватывающий рафтинг по горной реке в каньоне Кёпрюлю, экстремальное сафари на багги по горным трассам и полёт над каньоном на зиплайне.
4.8
4 отзыва
День экстрима в Анталье: рафтинг, сафари и зиплайн (из Сиде)
День экстрима в Анталье: рафтинг, сафари и зиплайн (из Сиде)
День экстрима в Анталье: рафтинг, сафари и зиплайн (из Сиде)

Описание экскурсии

Рафтинг в каньоне Кёпрюлю — сплав по бурной реке в окружении скал. Профессиональные инструкторы обеспечат безопасность и помогут получить максимум эмоций.

Сафари на багги — экстремальные маршруты по горным тропам и бездорожью, красивые панорамы и острые ощущения от скорости и приключений.

Зиплайн над каньоном — возможность почувствовать себя птицей и испытать захватывающие эмоции.

Обед на природе — отдых и восстановление сил среди живописных пейзажей.

Организационные детали

  • Поедем на Volkswagen Crafter или Mercedes Sprinter с кондиционером
  • Точное время, когда мы заедем за вами, зависит от адреса. Мы сообщим его вам за день до экскурсии
  • Программа 3+. Специальная подготовка или опыт не требуются, однако рекомендуется средний уровень физической подготовки
  • Перед стартом проводится инструктаж по безопасности, выдаётся экипировка
  • В стоимость включено: трансфер, все активности по программе, необходимое снаряжение и оборудование, обед
  • Отдельно по желанию: фото- и видеосъёмка, напитки, аренда защитных аксессуаров (очки, бандана, обувь для воды) — цена по запросу
  • В случае ухудшения погоды маршрут или порядок активностей может быть изменён для обеспечения безопасности

ежедневно в 08:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€22
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нуруллах
Нуруллах — ваш гид в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 84 туристов
Я живу в этом регионе около 10 лет и очень хорошо знаю Кёпрюлю-Каньон, расположенный в самом сердце Таврских гор. Уже много лет я ежедневно работаю с рафтинг-турами и отлично понимаю
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особенности реки: течение, сезонные изменения маршрута и безопасные техники гребли, основанные на реальном опыте. Я решил работать с путешественниками, потому что для меня важно не просто организовать активность, а поделиться настоящим, безопасным и искренним опытом рафтинга. Я стараюсь, чтобы гости получили заряд адреналина и по-настоящему прочувствовали уникальную природу этого места.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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1
Ю
эмоции получили бомбезные!)) все организовано во время, от сиде ехали часа 2,5. зиплайн - восторг; сафари - жесть: страшно круто; багги - шикарно! рафтинг-очень долго плавали, аж поднадоело, были 20.05-погода
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переменчивая, дождик-солнце-пасмурно(но дождь не такой как у нас на севере!, под турецкий дождь можно погулять, тепленький) - единственное когда волной накрывало немного холодок, но гидрокостюм спас идеально 👌, мы когда его сняли под низом наши вещи были сухие.
Я ездила с сыном 7 лет-он в восторге от зиплайна, вообще от всей экскурсии у него море впечатлений 🙌, но вот на рафтинге мы под конец засыпали 🙈 Вообщем сразу как приехали на место гид сразу предложил взять на прокат гидрокостюм и тапки коралки (берите свои дешевле выйдет), так же для баги и сафари платки в продаже и очки, и для телефона непромокаемый чехол - тоже берите свой.
по итогу мы взяли на месте: два гидрокостюма в прокат, тапки коралки купили, чехол для телефона взяла и фото/видеосъёмку купила потому что понимала что сама я не смогу сделать куча фоток. Как только мы вернулись с экскурсии нас сразу покормили и гид сразу же скинул готовые фото и видео (с монтажом и без монтажа)
много красивых локаций, где можно пофоткаться.
мы в полном восторге!!! приехали в отель целые и невредимые ☀️ огромная благодарность организаторам! 👍👍👍

эмоции получили бомбезные!)) все организовано во время, от сиде ехали часа 2,5. зиплайн - восторг; сафари
эмоции получили бомбезные!)) все организовано во время, от сиде ехали часа 2,5. зиплайн - восторг; сафари
эмоции получили бомбезные!)) все организовано во время, от сиде ехали часа 2,5. зиплайн - восторг; сафари
эмоции получили бомбезные!)) все организовано во время, от сиде ехали часа 2,5. зиплайн - восторг; сафари
эмоции получили бомбезные!)) все организовано во время, от сиде ехали часа 2,5. зиплайн - восторг; сафари
эмоции получили бомбезные!)) все организовано во время, от сиде ехали часа 2,5. зиплайн - восторг; сафари
эмоции получили бомбезные!)) все организовано во время, от сиде ехали часа 2,5. зиплайн - восторг; сафари
эмоции получили бомбезные!)) все организовано во время, от сиде ехали часа 2,5. зиплайн - восторг; сафари+3
эмоции получили бомбезные!)) все организовано во время, от сиде ехали часа 2,5. зиплайн - восторг; сафари
эмоции получили бомбезные!)) все организовано во время, от сиде ехали часа 2,5. зиплайн - восторг; сафари
эмоции получили бомбезные!)) все организовано во время, от сиде ехали часа 2,5. зиплайн - восторг; сафари
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Е
Рекомендую провести классное время на этой экскурсии. Грязные, но довольные)
Рекомендую провести классное время на этой экскурсии. Грязные, но довольные)
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М
В целом все понравилось, чего мы ждали и хотели, то и получили. Но… это мероприятие не продумано и не рассчитано на большие группы. В каждой начальной и переходной локации приходилось
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ждать пока откатаются другие группы 20-30 мин. не говоря о бесконечном впаривании доп. услуг, заполнениии разных бумажек и тд. из отеля нас забрали в 9, ехали около 1,5 часов, по пути забирая других туристов. В итоге вместо 12 в отель мы вернулись к 18.00, на что абсолютно не расчитывали. Багги, если это можно так назвать), естественно ушатаные и не едущие совсем. Монстр трак - это автобус на 12-15 мест на огромных колесах, но на нем мы ехали всего минут 5. Ждали как и все остальное очень долго). Зип Лайн это канат длинной метров 150, натянутый просто над полем (так себе). единственное что вытянуло программу и оставило массу положительных впечатлений и восторга это сам сплав! в общем если не хотите тратить драгоценное время просто берите отдельно рафтинг без допов.

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П
Очень захватывающая экскурсия:
1. Баги, лучше одеваться сразу как на рафтинг, будете все пыльные и грязные, берите солнцезащитные очки, панаму и платок на лицо, но это того стоит. Если что то
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забыли можно купить на месте 2. Монстр кар тоже прикольно, покатает по ручью и горкам 3. Рафтинг мы катались в большой лодке, полетаете по волнам горной реки, но если хотите больше экстрима, то лучше берите байдарку 4. Зиплайн на суше, не над рекой!
5. Вкусный обед С собой в экскурсию советую взять воду

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