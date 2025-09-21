Пусть ваш отпуск запомнится не только привычным пляжным отдыхом! Почувствуйте вкус свободы на багги-сафари по диким местам вокруг Сиде. Вас ждут новые впечатления и живописные виды, которые останутся в памяти надолго. Безопасность, ощущение свободы и азарта — всё будет на высшем уровне.

Описание экскурсии

Трансфер и подготовка

Утро начнётся с удобного трансфера. Мы заберём вас из любого отеля в районах Gündoğdu, Çolaklı, Evrenseki, Ilıca, Kumköy, Side, Manavgat, Sorgun, Titreyengöl. Точное время зависит от расположения отеля.

К 11:15 вы прибудете на стартовую площадку. Здесь опытные инструкторы проведут инструктаж по технике безопасности, помогут подобрать экипировку и подготовят вас к приключению.

Сафари на багги

В течение двух часов вы:

проедете по тенистым сосновым лесам, наполненным ароматом хвои

преодолеете извилистые горные тропы с видами на Средиземное море

промчитесь по пыльным дорогам и пересечёте неглубокие речки

сделаете паузу для купания и отдыха на природе в живописном месте

Возвращение

После завершения маршрута вас отвезут обратно в отель.

Организационные детали