Пусть ваш отпуск запомнится не только привычным пляжным отдыхом! Почувствуйте вкус свободы на багги-сафари по диким местам вокруг Сиде. Вас ждут новые впечатления и живописные виды, которые останутся в памяти надолго. Безопасность, ощущение свободы и азарта — всё будет на высшем уровне.
Описание экскурсии
Трансфер и подготовка
Утро начнётся с удобного трансфера. Мы заберём вас из любого отеля в районах Gündoğdu, Çolaklı, Evrenseki, Ilıca, Kumköy, Side, Manavgat, Sorgun, Titreyengöl. Точное время зависит от расположения отеля.
К 11:15 вы прибудете на стартовую площадку. Здесь опытные инструкторы проведут инструктаж по технике безопасности, помогут подобрать экипировку и подготовят вас к приключению.
Сафари на багги
В течение двух часов вы:
- проедете по тенистым сосновым лесам, наполненным ароматом хвои
- преодолеете извилистые горные тропы с видами на Средиземное море
- промчитесь по пыльным дорогам и пересечёте неглубокие речки
- сделаете паузу для купания и отдыха на природе в живописном месте
Возвращение
После завершения маршрута вас отвезут обратно в отель.
Организационные детали
- Перед внесением предоплаты обязательно напишите в сообщении, в каком отеле вы остановились
- Обратите внимание: мы сможем забрать вас только из вышеуказанных районов. Трансфер из этих районов включён в стоимость
- У вас есть возможность выбрать сингл билет (только для водителя) и дабл билет (один для водителя и пассажира)
- Дети до 4 лет не допускаются к участию. Дети до 18 лет едут пассажирами
- Не рекомендуется беременным и людям с заболеваниями позвоночника
- Дополнительно оплачивается по желанию: фото- и видеосъёмка — €30, очки и бандана — €10, аренда обуви — €5 (покупка — €10)
- С вами будут инструкторы из нашей команды
- Оплатить остаток суммы можно только наличными (евро, доллар или турецкие лиры) по курсу в день поездки
в понедельник, среду и пятницу в 11:15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 11:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Сиде
Провела экскурсии для 474 туристов
Привет, дорогие путешественники! Я — Влада и проживаю в Турции уже несколько лет. Вместе со своей командой обеспечиваю ваш отдых незабываемыми впечатлениями, предоставляю лучшие варианты проведения досуга в Анталье — так, чтобы вы были довольны!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерий
21 сен 2025
Трансфера туда обратно организован отлично, инструктаж на месте на английском языке, маршрут для детей супер лайт, не ждите острых ощущений
