Евгений Н. проводит ещё 4 экскурсии

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Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта

Евгений Н.
Евгений Н. – Гид из Сиде
Турция — это не только all inclusive, но и удивительная природа.

Я вам это докажу! Мы отправимся в неспешную прогулку 👣 по Ликийской тропе на мысе Гелидония.

С одной стороны, он считается самой лучше смотровой площадкой, с другой — самым опасным мысом для моряков.

Вы погрузитесь в античные времена и узнаете истории 📖 о пиратах.

Приятным бонусом будут красивые 🤩 пейзажи на протяжении всего маршрута!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €160 за экскурсию

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Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта
Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта
Ликийская тропа: потрясающие красоты природыМыс Гелидония расположен на полуострове Текке между Анталийским заливом и заливом Финике. К югу от мыса расположена группа из пяти островов, известных ещё с римских времён — подводное течение там было очень коварное, поэтому в античные времена проплыть мимо этого места было очень трудно и многие корабли разбивались о скалы и тонули. И только лишь в 1936 году на мысе Гелидония построили маяк, который до 1990 года работал на керосине и каждые 3 секунды вспыхивал. Сейчас через маяк проходит всем известная «Ликийская тропа».
Есть ещё истории 📖 и про пиратов с посещением пиратской бухты, разрушенной римскими войсками в I веке до н. э., и про затонувший корабль бронзового века, но об этом и многом другом интересном вы узнаете на нашей экскурсии 🧭 детали:
  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер из отеля в пределах Антальи
Что не входит
  • Питание
  • Трансфер из отеля в Белеке, Сиде (+ 40 евро)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта
Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта
Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта
Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгений Н.
Евгений Н.
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