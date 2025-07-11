Экскурсии с пиратской тематикой

Найдено 3 экскурсии в категории «Пираты» в Сиде, цены от $26. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Морская прогулка на пиратском корабле в Сиде
На автобусе
5 часов
32 отзыва
Групповая
Начало: Ваш отель
«Морская прогулка на пиратском корабле в Сиде Прогулка на Яхте в Сиде подарит вам незабываемые моменты и, возможно, воплотит в жизнь одну из ваших детских мечтаний»
Расписание: Ежедневно
1 мая в 08:30
3 мая в 08:30
$27 за человека
Big Kral в Side - пиратская яхта и морская прогулка
На яхте
7 часов
Групповая
Начало: Сиде
«Big Kral — пиратская яхта и морское приключение в Сиде Отправьтесь в увлекательный морской круиз на одном из самых больших пиратских кораблей Средиземноморья — Big Kral»
$42 за человека
На пиратской яхте вдоль побережья (из Сиде)
На яхте
8 часов
Групповая
Купание, обед, анимация, пенная вечеринка - всё включено
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
€26 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лунара
    11 июля 2025
    Достаточно долгая, но веселая поездочка. Почти 9 часов, большую часть времени на корабле, соответственно качка, учитывайте это. Была пенная вечеринка, фотограф, напитки фанта-кола-спрайт-вода безлимит, кормили вкусно. Видели дельфинов, наплавались, в общем впечатления положительные. Стоило того👍🏻
  • П
    Павел
    30 сентября 2024
    В целом все отлично. Из отеля забрали даже чуть раньше, но немного надоело ждать час отправления. Мы приехали на корабль первыми, с маленькими детьми напрягло только это. В остальном все супер, покормили нормально, б\а напитки были включены.
  • J
    Julia
    20 сентября 2024
    Ждали трансфер около часа, приехал с опозданием, и главное, что поддержка работает только с 9, и непонятно, что делать. Сама
    экскурсия нормальная, контингент на корабле смешанный, объявления делали на нескольких языках. Из-за больших волн не попали ни на остров дельфинов, ни к черепахам. То есть по сути поплыли по реке, потом море, и потом снова река. Была пенная вечеринка и танец живота.

  • Ю
    Юлия
    24 июля 2024
    Все хорошо, ребята приветливые, музыка громкая, берите на всякий таблетки от укачивания, цены на алкоголь как везде 5$, и с
    похмелья лучше не ездить🤣, очень неприятно пахнет от выхлопных труб когда плаваешь в море, в остальном все отлично 👌, еда вкусная, фото так себе и цена пипец дорогая(правда в подарок дают просто фото, но все равно дорого)

Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Античный город;
  2. Памуккале;
  3. Каньоны Кепрюлю;
  4. Водопад Манавгат;
  5. Самое главное;
  6. Амфитеатр;
  7. Храм Аполлона;
  8. Сельге;
  9. Демре, Кекова и Мира;
  10. Площадь Агора.
Сколько стоит экскурсия по Сиде в марте 2026
Сейчас в Сиде в категории "Пираты" можно забронировать 3 экскурсии от 26 до 42. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.48 из 5
