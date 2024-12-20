Мини-группа
до 1 чел.
Памуккале и Иераполис: путешествие из Сиде без шоппинга
Вас ждет незабываемое путешествие к сияющим травертинам Памуккале и древнему городу Иераполис, полное открытий и красоты
Начало: Ваш отель
Завтра в 04:30
27 апр в 04:30
$54 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Джип Сафари в Сиде: Приключение среди природы и веселья на весь день
Готовы к приключениям на целый день? Джип Сафари в Сиде - это ваш шанс насладиться природой и адреналином в компании новых друзей
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
25 апр в 08:00
$32 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Увлекательная экскурсия в Памуккале, озеро Салда и Иераполис из Сиде. Погрузитесь в историю, насладитесь природой и отдохните в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:00
27 апр в 04:00
$57 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия20 декабря 2024Большая умница и настоящий профессионал своей профессии - гид Мария. Встретила у отеля, заставила вернуться и одеться потеплее😀чем надо сказать
- ААлександр28 ноября 2024Экскурсия очень понравилась. Особенно на травертинах,музей античных находок бесподобен. Искупался в бассейне Клеопатры. Автобус был бльшой туристический,что важно! В таеую дорогу важно больше комфорта. Завтрак,обед,ужин-шведский стол. Мне,лично,понравился завтрак. Программа грамотно составлена,много остановок,чтобы размятся. Вообщем,доволен. Спасибо.
- ННаталья4 августа 2024В целом очень хорошая экскурсия. Организаторам большое спасибо за отличное настроение, локации выбраны классные, виды шикарные, позитив, драйв - тут
- ЕЕкатерина13 ноября 2023Нам очень не повезло с погодой, однозначно нужно ехать в тёплой одежде, по дороге заезжали на завтрак, там очень холодное
- ММихаил2 октября 2023Всё супер. Были семьёй адреналинчику хапнули, было весело ребенку чуток тяжоло 4 года. Интересно драйв. Берите с собой полотенце или одежду будет много воды))) Ребята хорошо отрабатывают.
- MMazeika25 сентября 2023+ очень много, экскурсии очень классные. По дороге можно увидеть красивые виды если сеть спереди/ вначале автобуса. ++ ставлю гиду, Тимуру русскоговорящий
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Римский акведук»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Сиде в апреле 2025
Сейчас в Сиде в категории "Римский акведук" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 57. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Забронируйте экскурсию в Сиде на 2025 год по теме «Римский акведук», 45 ⭐ отзывов, цены от $32. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь