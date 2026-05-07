На яхте в Сиде: в атмосфере роскоши и гармонии с природой (всё включено)

С выходом из реки Манавгат в Средиземное море
Это формат приватной all-inclusive прогулки с развлечениями, морепродуктами и полной свободой — только в своей компании.

Вы побываете в скрытых от глаз лагунах, где можно купаться прямо с яхты, загорать на палубе и устраивать фотосессии. Маршрут и остановки — по вашему желанию. А экипаж подстроится под вас и сделает отдых максимально комфортным.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Примерные варианты: утренний/вечерний

9:00/15:00 — посадка на яхту в порту Сиде

Встреча гостей, приветственный напиток, знакомство с экипажем

9:15–10:00/15:15–16:00 — прогулка по реке Манавгат

Спокойный круиз, живописные виды, фотостопы

10:00–11:00/16:00–17:00 — выход в Средиземное море

11:00–13:00/17:00–18:30 — купание и отдых

Остановки в чистых бухтах, плавание, катание на сапах

13:00–14:00/18:30–19:30 — обед/ужин на борту

Морепродукты (креветки, крабы), салаты, фрукты, безалкогольные напитки

14:00–15:00/19:30–20:00 — развлечения и возвращение в порт

Караоке, музыка, отдых

Организационные детали

  • В стоимость включены аренда яхты, катание на сап-бордах, обед/ужин и безалкогольные напитки
  • На борту есть Wi-Fi, караоке и мультимедиа система
  • Перед прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. Имеются спасательные жилеты
  • За доплату можем организовать трансфер из любого отеля. Детали обсудим в переписке
  • Можете взять с собой алкогольные напитки

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту на реке Манавгат
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар
Ильгар — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов. Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям. Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески. Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Михаил
Все было очень круто! спасибо команде, которая задавала атмосферу🫡💪🏻Отдельный респект капитану🤝🤌🏻
Ильгар
Ответ организатора:
Благодарю вас за отзыв, нам очень важно знать ваше мнение!

Я и моя команда стараемся сделать наши экскурсии максимально комфортные для каждого гостя!
от €650 за экскурсию