Это формат приватной all-inclusive прогулки с развлечениями, морепродуктами и полной свободой — только в своей компании.
Вы побываете в скрытых от глаз лагунах, где можно купаться прямо с яхты, загорать на палубе и устраивать фотосессии. Маршрут и остановки — по вашему желанию. А экипаж подстроится под вас и сделает отдых максимально комфортным.
Описание экскурсии
Примерные варианты: утренний/вечерний
9:00/15:00 — посадка на яхту в порту Сиде
Встреча гостей, приветственный напиток, знакомство с экипажем
9:15–10:00/15:15–16:00 — прогулка по реке Манавгат
Спокойный круиз, живописные виды, фотостопы
10:00–11:00/16:00–17:00 — выход в Средиземное море
11:00–13:00/17:00–18:30 — купание и отдых
Остановки в чистых бухтах, плавание, катание на сапах
13:00–14:00/18:30–19:30 — обед/ужин на борту
Морепродукты (креветки, крабы), салаты, фрукты, безалкогольные напитки
14:00–15:00/19:30–20:00 — развлечения и возвращение в порт
Караоке, музыка, отдых
Организационные детали
- В стоимость включены аренда яхты, катание на сап-бордах, обед/ужин и безалкогольные напитки
- На борту есть Wi-Fi, караоке и мультимедиа система
- Перед прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. Имеются спасательные жилеты
- За доплату можем организовать трансфер из любого отеля. Детали обсудим в переписке
- Можете взять с собой алкогольные напитки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту на реке Манавгат
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все было очень круто! спасибо команде, которая задавала атмосферу🫡💪🏻Отдельный респект капитану🤝🤌🏻
Ильгар
Ответ организатора:
Благодарю вас за отзыв, нам очень важно знать ваше мнение!
Я и моя команда стараемся сделать наши экскурсии максимально комфортные для каждого гостя!
