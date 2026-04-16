Рыбалка в Сиде

Отправиться в азартное приключение и поймать рыбу в открытом море
Предлагаем вам разбавить пляжный отдых и отправиться в плавание! Ведь рыбалка в открытом море куда захватывающе, чем ловля с берега. Мы заберём вас из отеля и доставим на причал, где нас уже будет ждать опытный капитан.

Рыбалка станет отличным занятием для всей семьи: взрослые почувствуют азарт охоты, а детям будет интересно рассматривать свежий улов.
Описание экскурсии

На борту лодки нас встретит опытный рыболов, а само судно оборудовано эхолотом, который помогает быстро находить места скопления рыбы — так что шансы на удачный улов значительно возрастают.

Мы несколько раз сменим место ловли. Первая остановка будет через 20–30 минут после выхода в море. Вас обеспечат необходимым: удочками и спиннингами, приманками и наживками. Капитан даст советы по выбору снасти, чтобы именно у вас оказался шанс на трофейную рыбу.

Чаще всего здесь попадается барабулька, но нередко удаётся вытащить дорадо или пеламиду. Всё зависит от удачливости рыбака и, конечно, азарта.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер в обе стороны, вода, чай и кофе, все рыболовные принадлежности
  • На лодке есть спасательные жилеты, а у капитана лицензия на работу
  • На борт разрешено брать еду и напитки
  • При плохой погоде рыбалка может быть отменена
  • С вами будет капитан

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€53
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Сиде
Провели экскурсии для 1177 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Светлана, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.

