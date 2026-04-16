Предлагаем вам разбавить пляжный отдых и отправиться в плавание! Ведь рыбалка в открытом море куда захватывающе, чем ловля с берега. Мы заберём вас из отеля и доставим на причал, где нас уже будет ждать опытный капитан.
Рыбалка станет отличным занятием для всей семьи: взрослые почувствуют азарт охоты, а детям будет интересно рассматривать свежий улов.
Описание экскурсии
На борту лодки нас встретит опытный рыболов, а само судно оборудовано эхолотом, который помогает быстро находить места скопления рыбы — так что шансы на удачный улов значительно возрастают.
Мы несколько раз сменим место ловли. Первая остановка будет через 20–30 минут после выхода в море. Вас обеспечат необходимым: удочками и спиннингами, приманками и наживками. Капитан даст советы по выбору снасти, чтобы именно у вас оказался шанс на трофейную рыбу.
Чаще всего здесь попадается барабулька, но нередко удаётся вытащить дорадо или пеламиду. Всё зависит от удачливости рыбака и, конечно, азарта.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер в обе стороны, вода, чай и кофе, все рыболовные принадлежности
- На лодке есть спасательные жилеты, а у капитана лицензия на работу
- На борт разрешено брать еду и напитки
- При плохой погоде рыбалка может быть отменена
- С вами будет капитан
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€53
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос гиду.
Светлана — ваша команда гидов в Сиде
Провели экскурсии для 1177 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Светлана, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.
