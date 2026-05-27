Это прогулка на яхте только для вашей компании.
Вы выйдете в море, увидите античный Сиде с воды, сделаете остановку для купания и просто отдохнёте вдали от шума и суеты.
Вы выйдете в море, увидите античный Сиде с воды, сделаете остановку для купания и просто отдохнёте вдали от шума и суеты.
Описание экскурсии
Выход в море
Вас заберут из отеля и отвезут в порт Сиде, откуда начнётся прогулка.
Античный Сиде с воды
Увидите древний город с хорошего ракурса.
Купание в море
Сделаем остановку, чтобы вы могли поплавать в чистой лазурной воде.
Отдых на яхте
Проведёте время в комфортной обстановке: можно загорать, отдыхать и наслаждаться морским воздухом.
Возвращение
После прогулки вас отвезут обратно в отель.
Организационные детали
- Яхта оборудована спасательными жилетами, есть лицензия на перевозку пассажиров
- По желанию за доплату: продление прогулки (€150 за час), обед или ужин (€25 с чел.), безалкогольные напитки
- Прогулка может быть отменена из-за погодных условий или ограничений береговой охраны
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 979 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий языки) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт в организации экскурсий, в том числе трансфера. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
Входит в следующие категории Сиде
Похожие экскурсии на «Прогулка на яхте в Сиде»
-
14%
Групповая
Из Сиде - к острову Дельфинов
Насыщенный круиз по реке Манавгат и Средиземному морю - с остановками для купания
Начало: От вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:30, 09:00 и 09:15
29 мая в 08:30
31 мая в 09:00
€31
€36 за человека
Индивидуальная
до 25 чел.
На яхте в Сиде: в атмосфере роскоши и гармонии с природой (всё включено)
С выходом из реки Манавгат в Средиземное море
Начало: В порту на реке Манавгат
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€650 за всё до 25 чел.
Групповая
Круиз на яхте Starcraft из Сиде (с анимацией, обедом и пенной вечеринкой)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Сиде)
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 08:00.
Сегодня в 08:00
30 мая в 08:00
$40 за человека
Групповая
Морская вечеринка в Сиде: купание, обед на борту и пенный драйв
Окунуться в атмосферу праздника посреди Средиземного моря
Начало: В порту Сиде или у вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:30
29 мая в 08:30
€30 за человека
от €350 за экскурсию