были. Несколько лет уже и не катались надоело). В этот отдых, просматривая предложения здесь, наткнулась на тур Светланы. В эту поезду отдыхала одна, но для легкого разнообразия решила прокатиться. Впечатления от прогулки превзошли все ожидания! Организация на 10 баллов. Корабль большой, комфортный, везде чисто. Нет скопления людей при спуске в море так как имеются несколько лесенок. Программа тура тоже продумана. Купание в чистейшем море, обед(все свежее и довольнотаки вкусно), опять купание, пенная дискотека, в конце тура остановка на 50 минут и купание в море с берега. Ненавязчивый сервис, доброжелательная и веселая команда, для детей есть маленький участок для выброса энергии на мягких матах и одновременным просмотром мультиков(тв висит прям над матами). И анимация для деток тоже проводилась. А в конце тура шоу "титаник" это прям вишенка на торте). Я осталась очень довольна хоть и была одна! И вокруг видела только радостные лица). Вспоминала давние свои ощущения от таких морских прогулок, люди сидят по периметру кораблика, кто то скучает, кто то в компании веселится, кто то бегает за ребенком… здесь же я не испытывала никакого дискомфорта, была одна но было не скучно, не толповато, не громко, не навязчиво).

Удивилась что здесь нет отзывов на этот тур и решила исправить ситуацию)

Рекомендую на 100%!)