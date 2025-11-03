Из Сиде - к острову Дельфинов

Насыщенный круиз по реке Манавгат и Средиземному морю - с остановками для купания
Яркий день на Средиземном море ждёт вас! В программе — круиз по реке Манавгат, морское путешествие к острову Дельфинов и остановки для купания в живописных бухтах.

Вы ощутите контраст прохладных речных и тёплых морских вод, пообедаете на борту яхты и насладитесь атмосферой веселья с музыкой, анимацией и пенным шоу.
5
8 отзывов
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • реку Манавгат и её живописное устье
  • Средиземное море и бухту Карабурун
  • остров Дельфинов и, возможно, самих дельфинов
  • место слияния тёплых и холодных потоков — природный «слоёный пирог»

Примерный тайминг

8:45–9:30 — трансфер из отелей
10:00–10:40 — круиз по реке Манавгат
10:40–15:00 — морское путешествие к острову Дельфинов, 2 остановки для купания
12:00 — обед на яхте (рыба или курица с гарниром и салатом)
14:00 — анимационная программа и пенная дискотека
15:40 — купание в дельте Манавгата, где встречаются солёная и пресная вода
16.10 — возвращение в порт
17:00 — трансфер в отели

Организационные детали

  • В стоимость включено: обед на борту (салат и рыба или курица на выбор) и трансфер для гостей из регионов Сиде. Трансфер из регионов Кызылот и Кызылач организуется за дополнительную оплату — информация по запросу
  • Отдельно по желанию оплачиваются напитки
  • На борту вся команда владеет русским, английским и немецким, рассказ проходит на трёх языках
  • У капитана есть все необходимые лицензии на перевозки, на борту — спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж

во вторник и пятницу в 08:30, 09:00 и 09:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€36
Дети 6-12 лет€18
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 08:30, 09:00 и 09:15
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Сиде
Провели экскурсии для 1182 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Светлана, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.

Отзывы и рейтинг

Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Всем, добрый день! Хочу выразить благодарность организатору тура Светлане, все было, еще до экскурсии разъяснено! . Трансфер приехал, точно в назначенное время к отелю. На корабле нас приветливо встретили. Перед
началом экскурсии была рассказана вся программа на трех языках: немецком, русском, и английском. На корабле было комфортно, народа не так много, мест хватило всем. Сначала мы плыли пот реке Манавгат, затем вышли в море. Было несколько остановок, где все могли искупаться и даже доплыть до острова и побродить по нему. Нас накормили вкусным обедом: на выбор была курица или рыба. Была детская анимация и в конце путешествия пенная дискотека. Все было четко организованно. Нам посчастливилось и мы увидели дельфинов, команда корабля приветливая и веселая). Советую посетить эту экскурсию и беззаботно и хорошо провести время!

Валентина
Огромная благодарность за данную экскурсию Светлане. Всегда была на связи, все рассказала подробно до экскурсии 🙏🏼
Сама экскурсия интересная! Да, нет информации о местах где мы находились, но этого и не
нужно было.
Места для купания невероятные. Капитан корабля гонялся за дельфинами, чтоб мы насладились ими вблизи. На борту девушка на русском языке рассказывала о времени остановки и другую важную информацию. Кормили вкусным обедом. На выбор курица и рыба. Так же на борт можно взять с собой напитки и еду. На борту работает бар. Цены приемлимые. В конце плавания небольшой творческий номер от экипажа корабля.
Мы остались в восторге от данной поездки ♥️

А
Экскурсия на корабле понравилась,хоть дельфинов и не было,но программа была насыщена. Красивые виды,плавание на корабле,было интересно и весело.
Забрали с отеля вовремя, кормят вкусно на корабле.
А
Отличная организация!
Всё четко, без лишних ожиданий.
Кораблик комфортный, туалеты чистые, персонал приветливый.
Дельфины 🐬 особенно порадовали 🤗
Питание достойное!
И рыба, и курица были вкусными.
Алёна
Были на экскурсии с сыном (12 лет), остались очень довольны. Все организовано четко, трансфер забрал из отеля во время, сама экскурсия ненавязчивая, для детей все условия, анимация интересная. Сам корабль
чистый, туалетные комнаты и раздевалки комфортные, не перегружен пассажирами и всем хватало места. Обед вкусный. Плавание в открытом море - это восторг, особенно сыну понравилось прыгать с борта корабля. День пролетел незаметно, а впечатления останутся на всю жизнь! Спасибо, однозначно рекомендую!

Ирина
Экскурсия прошла на ура! Атмосфера профессионализма,праздника и беззаботности: забрали от отеля в точно оговоренное время, довезли до точки отправления, кораблик атмосферный, команда шустрая, музыка на любой вкус, остановки для плавания
в море по времени достаточные(всё безопасно, несколько лестниц в море,есть жилеты и нарукавники для детей). Обед хороший (на выбор). А детская дискотека и пенная вечеринка просто огонь(веселились все от мала до велика). А вишенкой на торте стало шоу Титаник(ребята зажгли). Спасибо за отлично проведенное время ☺️. Будем советовать экскурсию и организатора👍

Т
Путешествие началось с момента, когда нас забрал автобус в оговоренное время от отеля (время забора присылается вечером после 21:00). Без каких то дополнительных остановок мы добрались до корабля. При входе
идет доплата за тур персоналу и выдача вам карточек с едой на выбор - курица или рыба. Подождали минут 30-40 пока прибудут все остальные путешественники и отплыли по реке Манавгат.
По пути было 3 остановки для купания (остров дельфинов - после нее был обед, голубая лагуна и дельта реки Манавгат и моря). На обратном пути была пенная вечеринка - детям было весело.
На борту все напитки алкогольные и безалкогольные продаются отдельно. В продаже также имеются снэки.
В аренду можно взять маски для ныряния.
По возвращению на начальную локацию нас также всех рассадили по автобусам и развезли до отелей.
Нам с женой поездка очень понравилась - покупались, попрыгали с корабля в море. Было классно!

Н
Не часто пишу отзывы но в этот раз хочу поделиться впечатлениями. Много лет подряд отдыхаем в Турции и практически все массовые экскурсии посещали не единожды. Прогулки на корабликах тоже конечно
были. Несколько лет уже и не катались надоело). В этот отдых, просматривая предложения здесь, наткнулась на тур Светланы. В эту поезду отдыхала одна, но для легкого разнообразия решила прокатиться. Впечатления от прогулки превзошли все ожидания! Организация на 10 баллов. Корабль большой, комфортный, везде чисто. Нет скопления людей при спуске в море так как имеются несколько лесенок. Программа тура тоже продумана. Купание в чистейшем море, обед(все свежее и довольнотаки вкусно), опять купание, пенная дискотека, в конце тура остановка на 50 минут и купание в море с берега. Ненавязчивый сервис, доброжелательная и веселая команда, для детей есть маленький участок для выброса энергии на мягких матах и одновременным просмотром мультиков(тв висит прям над матами). И анимация для деток тоже проводилась. А в конце тура шоу "титаник" это прям вишенка на торте). Я осталась очень довольна хоть и была одна! И вокруг видела только радостные лица). Вспоминала давние свои ощущения от таких морских прогулок, люди сидят по периметру кораблика, кто то скучает, кто то в компании веселится, кто то бегает за ребенком… здесь же я не испытывала никакого дискомфорта, была одна но было не скучно, не толповато, не громко, не навязчиво).
Удивилась что здесь нет отзывов на этот тур и решила исправить ситуацию)
Рекомендую на 100%!)

