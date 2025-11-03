Яркий день на Средиземном море ждёт вас! В программе — круиз по реке Манавгат, морское путешествие к острову Дельфинов и остановки для купания в живописных бухтах.
Вы ощутите контраст прохладных речных и тёплых морских вод, пообедаете на борту яхты и насладитесь атмосферой веселья с музыкой, анимацией и пенным шоу.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- реку Манавгат и её живописное устье
- Средиземное море и бухту Карабурун
- остров Дельфинов и, возможно, самих дельфинов
- место слияния тёплых и холодных потоков — природный «слоёный пирог»
Примерный тайминг
8:45–9:30 — трансфер из отелей
10:00–10:40 — круиз по реке Манавгат
10:40–15:00 — морское путешествие к острову Дельфинов, 2 остановки для купания
12:00 — обед на яхте (рыба или курица с гарниром и салатом)
14:00 — анимационная программа и пенная дискотека
15:40 — купание в дельте Манавгата, где встречаются солёная и пресная вода
16.10 — возвращение в порт
17:00 — трансфер в отели
Организационные детали
- В стоимость включено: обед на борту (салат и рыба или курица на выбор) и трансфер для гостей из регионов Сиде. Трансфер из регионов Кызылот и Кызылач организуется за дополнительную оплату — информация по запросу
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки
- На борту вся команда владеет русским, английским и немецким, рассказ проходит на трёх языках
- У капитана есть все необходимые лицензии на перевозки, на борту — спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€36
|Дети 6-12 лет
|€18
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 08:30, 09:00 и 09:15
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Сиде
Провели экскурсии для 1182 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Светлана, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Всем, добрый день! Хочу выразить благодарность организатору тура Светлане, все было, еще до экскурсии разъяснено! . Трансфер приехал, точно в назначенное время к отелю. На корабле нас приветливо встретили. Перед
Огромная благодарность за данную экскурсию Светлане. Всегда была на связи, все рассказала подробно до экскурсии 🙏🏼
Сама экскурсия интересная! Да, нет информации о местах где мы находились, но этого и не
А
Экскурсия на корабле понравилась,хоть дельфинов и не было,но программа была насыщена. Красивые виды,плавание на корабле,было интересно и весело.
Забрали с отеля вовремя, кормят вкусно на корабле.
А
Отличная организация!
Всё четко, без лишних ожиданий.
Кораблик комфортный, туалеты чистые, персонал приветливый.
Дельфины 🐬 особенно порадовали 🤗
Питание достойное!
И рыба, и курица были вкусными.
Были на экскурсии с сыном (12 лет), остались очень довольны. Все организовано четко, трансфер забрал из отеля во время, сама экскурсия ненавязчивая, для детей все условия, анимация интересная. Сам корабль
Экскурсия прошла на ура! Атмосфера профессионализма,праздника и беззаботности: забрали от отеля в точно оговоренное время, довезли до точки отправления, кораблик атмосферный, команда шустрая, музыка на любой вкус, остановки для плавания
Т
Путешествие началось с момента, когда нас забрал автобус в оговоренное время от отеля (время забора присылается вечером после 21:00). Без каких то дополнительных остановок мы добрались до корабля. При входе
Н
Не часто пишу отзывы но в этот раз хочу поделиться впечатлениями. Много лет подряд отдыхаем в Турции и практически все массовые экскурсии посещали не единожды. Прогулки на корабликах тоже конечно
