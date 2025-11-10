Откройте для себя один из самых впечатляющих природных и исторических уголков Турции — Памуккале, известный как “Белая жемчужина”. В рамках экскурсии вы сделаете остановку на озере Салда, которое называют “турецкими Мальдивами”, чтобы насладиться его кристально чистой водой и белоснежным песком, а также сделать потрясающие фотографии. Далее вы посетите античный город Хиераполис, прогуляетесь по знаменитым Белым Травертинам и сможете искупаться в легендарном Клеопатровом бассейне. Кроме того, программа включает дегустацию местных вин. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления от природной красоты Памуккале, древнего наследия Хиераполиса и уникального озера Салда! Важная информация: Вы можете выбрать экскурсию с входными билетами в Памуккале и Хиераполис или без них. Программа без входных билетов включает только трансфер, услуги гида, обед и ужин.

Программа дополнительно включает посещение озера Салда, известного как “турецкие Мальдивы”. У вас будет 30-минутная остановка, чтобы насладиться видами, сделать фотографии и отдохнуть перед основной частью экскурсии.

Экскурсия длится почти 20 часов, включая трансфер из Алании и обратно.

Что взять с собой: Паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитный крем, купальник, полотенце, деньги для дополнительных расходов и фотоаппарат для ярких снимков озера Салда и Памуккале.

