Откройте для себя уникальные природные чудеса — Памуккале и озеро Салда! Вас ждут “турецкие Мальдивы”, античный город Хиераполис, Белые Травертины и легендарный Клеопатров бассейн. Программа также включает дегустацию местных вин, обед и ужин. Эта насыщенная экскурсия подарит незабываемые впечатления и покажет красоту Турции!
Описание экскурсии
Откройте для себя один из самых впечатляющих природных и исторических уголков Турции — Памуккале, известный как “Белая жемчужина”. В рамках экскурсии вы сделаете остановку на озере Салда, которое называют “турецкими Мальдивами”, чтобы насладиться его кристально чистой водой и белоснежным песком, а также сделать потрясающие фотографии. Далее вы посетите античный город Хиераполис, прогуляетесь по знаменитым Белым Травертинам и сможете искупаться в легендарном Клеопатровом бассейне. Кроме того, программа включает дегустацию местных вин. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления от природной красоты Памуккале, древнего наследия Хиераполиса и уникального озера Салда! Важная информация: Вы можете выбрать экскурсию с входными билетами в Памуккале и Хиераполис или без них. Программа без входных билетов включает только трансфер, услуги гида, обед и ужин.
- Программа дополнительно включает посещение озера Салда, известного как “турецкие Мальдивы”. У вас будет 30-минутная остановка, чтобы насладиться видами, сделать фотографии и отдохнуть перед основной частью экскурсии.
- Экскурсия длится почти 20 часов, включая трансфер из Алании и обратно.
- Что взять с собой: Паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитный крем, купальник, полотенце, деньги для дополнительных расходов и фотоаппарат для ярких снимков озера Салда и Памуккале.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памуккале (Белые Травертины): Уникальные термальные бассейны, созданные природой. Белоснежные террасы и кристально чистая вода создают потрясающий пейзаж, где можно прогуляться босиком и насладиться красотой
- Античный город Хиераполис: Древний город, основанный во 2 веке до Н.Э. Вы увидите руины амфитеатра, храмы, улицы и некрополь - одно из самых больших древних кладбищ Турции
- Клеопатров бассейн: Легендарный бассейн с тёплой термальной водой, окружённый остатками древних колонн. Это идеальное место для расслабления и исторического погружения
- Озеро Салда: «Турецкие Мальдивы» с белоснежными берегами и бирюзовой водой. Остановка у этого живописного озера позволит вам насладиться его красотой, сделать яркие фотографии и отдохнуть перед основной программой
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из отеля и обратно
- Завтрак
- Обед
- Ужин
- Полный пакет: Входные билеты Памуккале и Хиерополис
- Посещение озера САЛДА
Что не входит в цену
- Напитки
- Бассейн Клеопатры
- Термальные источники Карехайта
- Для Эко пакета: вход в Памуккале и Хиераполис
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Вы можете выбрать экскурсию с входными билетами в Памуккале и Хиераполис или без них. Программа без входных билетов включает только трансфер, услуги гида, обед и ужин
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сиде
