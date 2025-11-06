Мои заказы

Памуккале и озеро Салда - незабываемое приключение из Сиде

Ни один отдых на побережье Турции не обходится без этого места. Вы, наверное, видели на картинках белоснежные скалы. Это Памуккале. Отправляйтесь вместе с нами в это удивительное место на один
день.

У вас будет время, чтобы искупаться в бассейне Клеопатры и прогуляться по античному городу Иераполис вместе с гидом, а также посетить потрясающее озеро Салда и узнать об этом месте немного больше.

4.8
5 отзывов
Время начала: 03:00, 03:15, 03:30

Описание экскурсии

Мир белоснежных террас и термальных вод Памуккале славится своими фантастическими травертинами — известняковыми террасами, образованными тысячелетиями стекающей минеральной воды. Эти природные каскады, сверкающие белоснежной гладью на фоне голубого неба, кажутся нереальными — словно сошли со страниц сказок. Вы сможете пройтись босиком по этим природным бассейнам, наполненным тёплой, целебной водой, и почувствовать на себе магию термального источника. Погружение в античную историю Во время экскурсии вы также отправитесь на прогулку по древнему городу Иераполис — некогда цветущему римскому курорту, основанному более двух тысяч лет назад. Под руководством гида вы узнаете об истории этого удивительного места, увидите великолепный античный театр, римские бани, улицы с колоннадами и уникальный некрополь — одно из самых больших античных кладбищ Малой Азии. Особая часть путешествия — купание в легендарном бассейне Клеопатры. По преданию, сама царица наслаждалась целебными свойствами этих вод. Прозрачная вода, античные колонны под ногами и мягкое тепло создают атмосферу умиротворения и гармонии. Купание здесь — не просто развлечение, а настоящее прикосновение к истории. Озеро Салда называют «турецкими Мальдивами» за его ослепительно белый берег и кристально чистую воду бирюзового цвета. Оно считается одним из самых чистых и глубоких озёр Турции, окружено живописной природой и горными пейзажами. Белоснежный берег озера образован минералами, схожими с теми, что есть на Марсе, что делает Салду не только красивым, но и уникальным природным объектом. Культура и ремёсла региона Памуккале славится не только своими термальными чудесами, но и традиционными ремёслами. Вы посетите местную текстильную мастерскую, где познакомитесь с секретами турецкого ткачества, попробуете вина из местных виноградников и узнаете, как рождаются изделия из оникса — редкого и благородного камня, добываемого здесь, в регионе. Важная информация:
  • Вещи, которые необходимо иметь с собой во время тура: удобная одежда и обувь, платок, солнцезащитные очки и крем, купальник и полотенца, наличные деньги за дополнительные услуги.
  • Дети до 5 лет могут участвовать бесплатно. Детские автокресла предоставляются по предварительному запросу — уточните при бронировании. Для детей до 12 лет участие возможно только в сопровождении взрослых.
  • При необходимости маршрут экскурсии может быть скорректирован гидом.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Салда
  • Памуккале
  • Иераполис
  • Храм Аполлона
  • Античный бассейн Клеопатры
Что включено
  • Трансфер от/до отеля
  • Услуги гида-историка
  • Завтрак и обед
  • Входной билет на озеро Салда
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Личные расходы
  • Входной билет в Памуккале 30€
  • Входной билет в Античный бассейн Клеопатры 11€
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия каждый день свяжемся через WhatsApp Telegram
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
В
Валерия
6 ноя 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Посетили интересные места, смогли купить сувениры. Была замечательная компания туристов и конечно же не могу не рассказать о нашем экскурсоводе, Юлии. Отвечала на вопросы, была добра,
читать дальше

весела, заботлива. Интересно её слушать. Узнали много нового об исторических событиях. Посетили винное производство. Акрам, проводил дегустацию вин, такой он позитивный с чувством юмором и вся его команда такая же. Ну, прям со всей душой к туристам. Забрали из отеля и привезли обратно на комфортабельных автобусах.

А
Александр
30 окт 2025
Отличная экскурсия, организовано все четко, экскурсовод Юлия все подробно и понятно рассказывает. Были в конце октября, погода отличная, ждём открытия бассейна Клеопатры.
Порадовал ещё розыгрыш призов в конце, мелочь, а приятно:)
А
Анна
8 окт 2025
С
Сергей
9 сен 2025
Замечательная экскурсия, хороший гид Кара, которая рассказывала все максимально интересно и позитивно, все очень красиво! Главное взять с собой побольше воды, поскольку все напитки в поездке платные. Снимаю звезду за ужасно организованный трансфер обратно до отеля - вместо классического часа до Сиде ехали 3.5 часа через пробки Антальи и близлежащие поселения. По итогу добрались до отеля только в 22 часа…
О
Ольга
1 июл 2025
Памуккале - это природное чудо, которое поражает своей красотой и уникальностью. Белые террасы и ярко-голубая вода создают неповторимые пейзажи.

Входит в следующие категории Сиде

