Ни один отдых на побережье Турции не обходится без этого места. Вы, наверное, видели на картинках белоснежные скалы. Это Памуккале. Отправляйтесь вместе с нами в это удивительное место на один
Описание экскурсииМир белоснежных террас и термальных вод Памуккале славится своими фантастическими травертинами — известняковыми террасами, образованными тысячелетиями стекающей минеральной воды. Эти природные каскады, сверкающие белоснежной гладью на фоне голубого неба, кажутся нереальными — словно сошли со страниц сказок. Вы сможете пройтись босиком по этим природным бассейнам, наполненным тёплой, целебной водой, и почувствовать на себе магию термального источника. Погружение в античную историю Во время экскурсии вы также отправитесь на прогулку по древнему городу Иераполис — некогда цветущему римскому курорту, основанному более двух тысяч лет назад. Под руководством гида вы узнаете об истории этого удивительного места, увидите великолепный античный театр, римские бани, улицы с колоннадами и уникальный некрополь — одно из самых больших античных кладбищ Малой Азии. Особая часть путешествия — купание в легендарном бассейне Клеопатры. По преданию, сама царица наслаждалась целебными свойствами этих вод. Прозрачная вода, античные колонны под ногами и мягкое тепло создают атмосферу умиротворения и гармонии. Купание здесь — не просто развлечение, а настоящее прикосновение к истории. Озеро Салда называют «турецкими Мальдивами» за его ослепительно белый берег и кристально чистую воду бирюзового цвета. Оно считается одним из самых чистых и глубоких озёр Турции, окружено живописной природой и горными пейзажами. Белоснежный берег озера образован минералами, схожими с теми, что есть на Марсе, что делает Салду не только красивым, но и уникальным природным объектом. Культура и ремёсла региона Памуккале славится не только своими термальными чудесами, но и традиционными ремёслами. Вы посетите местную текстильную мастерскую, где познакомитесь с секретами турецкого ткачества, попробуете вина из местных виноградников и узнаете, как рождаются изделия из оникса — редкого и благородного камня, добываемого здесь, в регионе. Важная информация:
- Вещи, которые необходимо иметь с собой во время тура: удобная одежда и обувь, платок, солнцезащитные очки и крем, купальник и полотенца, наличные деньги за дополнительные услуги.
- Дети до 5 лет могут участвовать бесплатно. Детские автокресла предоставляются по предварительному запросу — уточните при бронировании. Для детей до 12 лет участие возможно только в сопровождении взрослых.
- При необходимости маршрут экскурсии может быть скорректирован гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Салда
- Памуккале
- Иераполис
- Храм Аполлона
- Античный бассейн Клеопатры
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Услуги гида-историка
- Завтрак и обед
- Входной билет на озеро Салда
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
- Входной билет в Памуккале 30€
- Входной билет в Античный бассейн Клеопатры 11€
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия каждый день свяжемся через WhatsApp Telegram
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
6 ноя 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Посетили интересные места, смогли купить сувениры. Была замечательная компания туристов и конечно же не могу не рассказать о нашем экскурсоводе, Юлии. Отвечала на вопросы, была добра,
А
Александр
30 окт 2025
Отличная экскурсия, организовано все четко, экскурсовод Юлия все подробно и понятно рассказывает. Были в конце октября, погода отличная, ждём открытия бассейна Клеопатры.
Порадовал ещё розыгрыш призов в конце, мелочь, а приятно:)
А
Анна
8 окт 2025
С
Сергей
9 сен 2025
Замечательная экскурсия, хороший гид Кара, которая рассказывала все максимально интересно и позитивно, все очень красиво! Главное взять с собой побольше воды, поскольку все напитки в поездке платные. Снимаю звезду за ужасно организованный трансфер обратно до отеля - вместо классического часа до Сиде ехали 3.5 часа через пробки Антальи и близлежащие поселения. По итогу добрались до отеля только в 22 часа…
О
Ольга
1 июл 2025
Памуккале - это природное чудо, которое поражает своей красотой и уникальностью. Белые террасы и ярко-голубая вода создают неповторимые пейзажи.
