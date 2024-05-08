1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Из Сиде - в сказочный Памуккале: групповая поездка
«Не видел Памуккале - не бывал в Турции!» Отправляйтесь на групповую экскурсию из Сиде и насладитесь красотами Памуккале, Иераполиса и бассейна Клеопатры
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:00
13 июня в 03:00
17 июня в 03:00
€30 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Сиде: Памуккале и древний Иераполис - купание и история
Путешествие из Сиде в Памуккале и Иераполис: чудо природы, бассейн Клеопатры и древние руины ждут вас
11 июня в 06:00
12 июня в 06:30
749€675 за всё до 6 чел.
скидка
24%
Групповая
17 часов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
Посетите белоснежные травертины Памуккале, древний Иераполис, искупайтесь в Бассейне Клеопатры и отдохните на пляже Озера Салда
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Групповая
1 час
Утренний полет на воздушном шаре над Памуккале: восход солнца и шампанское
Совершите незабываемый полет на воздушном шаре над Памуккале, наслаждаясь восходом солнца и тостом с шампанским после посадки. Памятный сертификат включен
Начало: Памуккале
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$250 за человека
Групповая
12 часов
Памуккале и Иераполис: путешествие из Сиде без шоппинга
Вас ждет незабываемое путешествие к сияющим травертинам Памуккале и древнему городу Иераполис, полное открытий и красоты
Начало: Ваш отель
Завтра в 04:30
11 июня в 04:30
от $54 за человека
скидка
35%
Групповая
18 часов
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Увлекательная экскурсия в Памуккале, озеро Салда и Иераполис из Сиде. Погрузитесь в историю, насладитесь природой и отдохните в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
от 54$35 за человека
Индивидуальная
12 часов
Памуккале - индивидуальная экскурсия из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00,06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья8 мая 20242 мая была на данной экскурсии с Дочей) Впечатление самое положительное! Очень интересно, содержательно и красочно) Спасибо Снежанне за организацию этой поездки) Отдельное Спасибо гиду Марии, которая провела эту экскурсию) Получили огромное удовольствие) Однозначно, рекомендуем эту поездку!
- ННадежда26 апреля 2024Экскурсия прошла прекрасно. Гиды очень много всего рассказали и показали,время самой экскурсии прошло незаметно. Спасибо большое Виктории, Юлии, Отто, Иту) Они на
- ИИван29 марта 2024Спасибо команде Снежанны, а именно гиду Марии, водителю Мустафе за отличную экскурсию, подарившей бурю эмоций, все на высшем уровне!
- ННадежда23 марта 2024Красивые пляжи, интересно очень
- ЕЕкатерина13 ноября 2023Нам очень не повезло с погодой, однозначно нужно ехать в тёплой одежде, по дороге заезжали на завтрак, там очень холодное
- ККонышева11 ноября 2023Красивые природные места (озеро Салда, травертины в Памуккале и древний город Иераполис), комфортный автобус и отличный водитель! В целом экскурсия
- ТТеплоухова18 октября 2023Добрый день. Программа была выполнена полностью,но времени на посещение всех объектов мало, лично мы в бассейне Клеопатры были минут 10 не более. Да еще про питание,очень плохо кормили.
- MMazeika25 сентября 2023+ очень много, экскурсии очень классные. По дороге можно увидеть красивые виды если сеть спереди/ вначале автобуса. ++ ставлю гиду, Тимуру русскоговорящий
- ССветлана9 июня 2023Шикарная была экскурсия. все показал, рассказал, дал свободное время было 3 детей - которые много чего запомнили. Поездка хоть и длительная но комфортная
- ААндрей17 июля 2022"Экскурсия прошла на отлично, за исключением в начале, когда у водителя была проблема с термостатом в машине и мы сначала
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Памуккале»
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