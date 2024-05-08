Экскурсии в Памуккале из Сиде

Найдено 7 экскурсий в категории «Памуккале» в Сиде, цены от €30, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Сиде - в сказочный Памуккале: групповая поездка
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
4 отзыва
Из Сиде - в сказочный Памуккале: групповая поездка
«Не видел Памуккале - не бывал в Турции!» Отправляйтесь на групповую экскурсию из Сиде и насладитесь красотами Памуккале, Иераполиса и бассейна Клеопатры
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:00
13 июня в 03:00
17 июня в 03:00
30 за человека
Из Сиде - в Памуккале и античный Иераполис
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Путешествие из Сиде: Памуккале и древний Иераполис - купание и история
Путешествие из Сиде в Памуккале и Иераполис: чудо природы, бассейн Клеопатры и древние руины ждут вас
11 июня в 06:00
12 июня в 06:30
749675 за всё до 6 чел.
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
17 часов
29 отзывов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
Посетите белоснежные травертины Памуккале, древний Иераполис, искупайтесь в Бассейне Клеопатры и отдохните на пляже Озера Салда
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
4 отзыва
Утренний полет на воздушном шаре над Памуккале: восход солнца и шампанское
Совершите незабываемый полет на воздушном шаре над Памуккале, наслаждаясь восходом солнца и тостом с шампанским после посадки. Памятный сертификат включен
Начало: Памуккале
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$250 за человека
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис (без шоппинга)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
34 отзыва
Памуккале и Иераполис: путешествие из Сиде без шоппинга
Вас ждет незабываемое путешествие к сияющим травертинам Памуккале и древнему городу Иераполис, полное открытий и красоты
Начало: Ваш отель
Завтра в 04:30
11 июня в 04:30
от $54 за человека
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
18 часов
6 отзывов
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Увлекательная экскурсия в Памуккале, озеро Салда и Иераполис из Сиде. Погрузитесь в историю, насладитесь природой и отдохните в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
от 54$35 за человека
Памуккале - индивидуальная экскурсия из Сиде
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
Памуккале - индивидуальная экскурсия из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00,06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Из Сиде - в сказочный Памуккале: групповая поездка
    2 мая была на данной экскурсии с Дочей) Впечатление самое положительное! Очень интересно, содержательно и красочно) Спасибо Снежанне за организацию этой поездки) Отдельное Спасибо гиду Марии, которая провела эту экскурсию) Получили огромное удовольствие) Однозначно, рекомендуем эту поездку!
    2 мая была на данной экскурсии с Дочей) Впечатление самое положительное! Очень интересно, содержательно и красочно)2 мая была на данной экскурсии с Дочей) Впечатление самое положительное! Очень интересно, содержательно и красочно)2 мая была на данной экскурсии с Дочей) Впечатление самое положительное! Очень интересно, содержательно и красочно)2 мая была на данной экскурсии с Дочей) Впечатление самое положительное! Очень интересно, содержательно и красочно)2 мая была на данной экскурсии с Дочей) Впечатление самое положительное! Очень интересно, содержательно и красочно)2 мая была на данной экскурсии с Дочей) Впечатление самое положительное! Очень интересно, содержательно и красочно)2 мая была на данной экскурсии с Дочей) Впечатление самое положительное! Очень интересно, содержательно и красочно)2 мая была на данной экскурсии с Дочей) Впечатление самое положительное! Очень интересно, содержательно и красочно)
  • Н
    Надежда
    26 апреля 2024
    4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
    Экскурсия прошла прекрасно. Гиды очень много всего рассказали и показали,время самой экскурсии прошло незаметно. Спасибо большое Виктории, Юлии, Отто, Иту) Они на
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    протяжении всего пути нам рассказывали про пейзажи за окном и много увлекательных историй. Если ехать на эту экскурсию то, надо запастись терпением в дороге(дорога дальняя) С нами был маленький гость, и даже она стойко пережила эту поездку) Гиды стараются сделать ваш тур максимально комфортным и легким. Если по началу было непонятно, когда собирали деньги за все подряд. . то добравшись до самого Помуккале все стало ясно. Мы оплатили транспорт для передвижения по территории Помуккале и это значительно облегчило нам экскурсию, нас привозили на самые интересные точки, гид рассказывал историю этого места и все показывал. Пешком же, мы наверно не смогли бы все обойти за то время что нам было отведено на нахождение там. А так мы объехали все самое интересное и красивое,послушали гида, сделали кучу фотографий (гиды даже помогали фоткать☺️) Рекомендую с собой Удобную обувь Купальник для бассейна Клеопатры Хорошее настроение Терпение для дальней дороги в город Помуккале

  • И
    Иван
    29 марта 2024
    Из Сиде - в сказочный Памуккале: групповая поездка
    Спасибо команде Снежанны, а именно гиду Марии, водителю Мустафе за отличную экскурсию, подарившей бурю эмоций, все на высшем уровне!
  • Н
    Надежда
    23 марта 2024
    Из Сиде - в сказочный Памуккале: групповая поездка
    Красивые пляжи, интересно очень
    Красивые пляжи, интересно очень
  • Е
    Екатерина
    13 ноября 2023
    3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
    Нам очень не повезло с погодой, однозначно нужно ехать в тёплой одежде, по дороге заезжали на завтрак, там очень холодное
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    помещение. Еда была хорошая на протяжении всей поездки. Очень понравилось на дегустации вина и сладостей. На озере был очень холодный ветер, белого песка там нет и озеро тёмное из-за туч, это первое место прибывания. По экскурсии мало информации рассказывали, но Тимур общительный и может ответить на вопросы. На Памуккале наверное было бы красивее при солнечной погоде.

  • К
    Конышева
    11 ноября 2023
    Травертины Памуккале и Античный город Иераполис (без шоппинга)
    Красивые природные места (озеро Салда, травертины в Памуккале и древний город Иераполис), комфортный автобус и отличный водитель! В целом экскурсия
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    затянута, начинается в 5 утра, заканчивается в 10 вечера. 3-разовое питание избыточно, можно было обойтись завтраком перед Памуккале и обедом после, а далее всех развозить по отелям. Гид Вадим не отвечал на вопросы туристов, которые не платили ему за входные билеты в Памуккале и бассейн Клеопатры. Развод на ониксовой фабрике и винодельне.

  • Т
    Теплоухова
    18 октября 2023
    Травертины Памуккале и Античный город Иераполис (без шоппинга)
    Добрый день. Программа была выполнена полностью,но времени на посещение всех объектов мало, лично мы в бассейне Клеопатры были минут 10 не более. Да еще про питание,очень плохо кормили.
  • M
    Mazeika
    25 сентября 2023
    3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
    + очень много, экскурсии очень классные. По дороге можно увидеть красивые виды если сеть спереди/ вначале автобуса. ++ ставлю гиду, Тимуру русскоговорящий
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    без акцента, очень любит шутить и подкалывать в любой ситуации)) Затрат, обед, ужин все было. Один минус нужно собой брать теплые вещи, т. к в автобусе очень холодно и с утра на местности было прохладно.

  • С
    Светлана
    9 июня 2023
    Из Сиде - в Памуккале и античный Иераполис
    Шикарная была экскурсия. все показал, рассказал, дал свободное время было 3 детей - которые много чего запомнили. Поездка хоть и длительная но комфортная
  • А
    Андрей
    17 июля 2022
    Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
    "Экскурсия прошла на отлично, за исключением в начале, когда у водителя была проблема с термостатом в машине и мы сначала
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    стояли и ждали пока починит, а в итоге пришла замена водителя. К остальному претензий не было обнаружено. Одна из лучших экскурсий, которая есть во всей Турции. Рекомендую тем, кто хочет увидеть своими глазами полёт шаров, а может, даже и полетать. "

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Памуккале»

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