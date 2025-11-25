Во время этой экскурсии вы увидите пещеру Алтынбешик с её необычными формами, погрузитесь в атмосферу сельской жизни, узнаете больше о традициях и культуре анатолийских деревень, а также насладитесь природными красотами, созданными самой природой.
Описание экскурсии
Экскурсия в пещеру и путешествие по подземной реке Утром мы отправимся в путь из отеля в сторону города Ибрады. По дороге мы сделаем несколько остановок для отдыха и фотографий. Основной частью нашего путешествия станет посещение пещеры Алтынбешик, расположенной в горе с одноименным названием, что в переводе означает «Золотая колыбель». Внутри пещеры круглый год температура сохраняется на уровне 16 градусов. Вместе с гидом мы спустимся вглубь пещеры, исследуя её необычные мосты, а затем продолжим путь на надувных лодках и пешком. «Пуговичный дом» и традиционная анатолийская жизнь Обед состоится в аутентичном ресторане на территории традиционного анатолийского дома, известного как «Пуговичный дом». Он получил свое название из-за уникальной архитектуры — такие дома строят без использования цемента и раствора. В этой деревне их около трех сотен, и мы осмотрим самые интересные из них. Далее мы посетим сельскую мечеть, где местные жители расскажут вам о её устройстве и роли в жизни общины. После визита в деревню Сарыхаджылар мы отправимся обратно. Важная информация:
В пещере холодно, поэтому возьмите с собой тёплую одежду.
По субботам в 8:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещера Алтынбешек
- Деревня Ормана
Что включено
- Трансферы из/в отель
- Страховка
- Русский гид
- Обед
- Входной билет в пещеру Алтынбешик
Что не входит в цену
- Любые напитки
- Личные затраты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 8:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- В пещере холодно
- Поэтому возьмите с собой тёплую одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сиде
Похожие экскурсии из Сиде
Индивидуальная
до 8 чел.
Сиде: гармония древности, красоты и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в мир древнего Сиде, исследуйте его руины и сокровища, а затем охладитесь у водопада Манавгат
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€295 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Античное наследие Сиде и водопад Манавгат
Откройте для себя древние руины Сиде, полюбуйтесь водопадом Манавгат и исследуйте величественную мечеть Кулийе на этой индивидуальной экскурсии
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
-
10%
Групповая
Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
$26
$29 за человека