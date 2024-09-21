Групповая
Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)
Увлекательное путешествие в сердце Анатолии, где пещера Алтынбешик и деревня Ормана откроют вам свою красоту и гостеприимство
Начало: Ваш отель
«Подлинный образ жизни и культура анатолийских деревень предстанут перед участниками этой экскурсии — Пещера Алтынбешик и деревня Ормана из Сиде»
Расписание: Четверг, Суббота
5 апр в 08:30
12 апр в 08:30
$53 за человека
-
15%
Групповая
Двухдневная экскурсия в Каппадокию
Погрузиться в атмосферу колоритного региона Турции
Начало: В вашем отеле в Сиде
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:30
Завтра в 04:30
24 мар в 04:30
€51
€60 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательный трансфер в Сагалассос
Погрузитесь в историю и красоту античного мира с уникальным трансфером в Сагалассос и пещеру Инсую. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
«Экскурсия в античный город Сагалассос с посещением пещеры Инсую обязательно понравится всем: используйте возможность погулять не только по развалинам античности на высокой горе в 1500 метров, но и спуститься в одну из самых красивых пещер мира»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл21 сентября 2024Экскурсия потрясающая, на голову выше любой другой. Недорогая и очень грамотно выстроенная. Интересные локации и восторг во время перемещения от окружающих пейзажей и видов
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Пещеры»
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