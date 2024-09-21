Экскурсии по пещерам Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» в Сиде, цены от $51, скидки до 15%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)
На автобусе
8 часов
16 отзывов
Групповая
Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)
Увлекательное путешествие в сердце Анатолии, где пещера Алтынбешик и деревня Ормана откроют вам свою красоту и гостеприимство
Начало: Ваш отель
«Подлинный образ жизни и культура анатолийских деревень предстанут перед участниками этой экскурсии — Пещера Алтынбешик и деревня Ормана из Сиде»
Расписание: Четверг, Суббота
5 апр в 08:30
12 апр в 08:30
$53 за человека
Двухдневная экскурсия из Сиде в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле
На автобусе
13 часов
-
15%
Групповая
Двухдневная экскурсия в Каппадокию
Погрузиться в атмосферу колоритного региона Турции
Начало: В вашем отеле в Сиде
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:30
Завтра в 04:30
24 мар в 04:30
€51€60 за человека
Трансфер-тур в Сагалассос и пещера Инсую
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательный трансфер в Сагалассос
Погрузитесь в историю и красоту античного мира с уникальным трансфером в Сагалассос и пещеру Инсую. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
«Экскурсия в античный город Сагалассос с посещением пещеры Инсую обязательно понравится всем: используйте возможность погулять не только по развалинам античности на высокой горе в 1500 метров, но и спуститься в одну из самых красивых пещер мира»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    21 сентября 2024
    Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)
    Экскурсия потрясающая, на голову выше любой другой. Недорогая и очень грамотно выстроенная. Интересные локации и восторг во время перемещения от окружающих пейзажей и видов

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Пещеры»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)
  2. Двухдневная экскурсия из Сиде в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле
  3. Трансфер-тур в Сагалассос и пещера Инсую
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Античный город
  5. Храм Аполлона
  6. Площадь Агора
  7. Водопад Манавгат
  8. Акведук
  9. Археологический музей
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сиде в марте 2025
Сейчас в Сиде в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 51 до 350 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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