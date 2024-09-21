Погрузитесь в историю и красоту античного мира с уникальным трансфером в Сагалассос и пещеру Инсую. Незабываемые впечатления гарантированы

Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде

«Экскурсия в античный город Сагалассос с посещением пещеры Инсую обязательно понравится всем: используйте возможность погулять не только по развалинам античности на высокой горе в 1500 метров, но и спуститься в одну из самых красивых пещер мира»