Ночные шоу Land of Legends — это яркое приключение, которое подарит незабываемые эмоции вам и вашей семье.
Вы окажетесь в центре потрясающего представления, созданного талантливой анимационной командой Land of Legends.
Завораживающие выступления, наполненные энергией, светом и музыкой, сделают ваш вечер действительно особенным. Этот тур — прекрасный способ провести веселую ночь, полную впечатлений и радости. Не пропустите шанс стать частью этого захватывающего праздника!
Описание экскурсии
Что вас ждет на вечернем шоу • Свет и акробатика Шоу начинается с завораживающего светового представления, которое плавно переходит в невероятные выступления акробатов. Сочетание ультрасовременных визуальных эффектов, профессионального звука и потрясающих живых номеров создает атмосферу настоящей магии.
Лучшие артисты Вы увидите выступления талантливых певцов, танцоров и музыкантов со всего мира. Эти зрелищные номера подарят вам незабываемые эмоции и впечатления.
Развлечения для каждого Приходите всей семьей или с друзьями: парк Land of Legends предлагает развлечения на любой вкус. Супер-шоу окунет вас в атмосферу детства, радости и беззаботности, напомнив о самых светлых моментах жизни. Не упустите шанс стать частью этого волшебства! Land of Legends Night Show подарит вам и вашим близким яркие эмоции и незабываемый вечер. Важная информация:.
- Время сбора гостей из отелей может отличаться. Ожидайте у главного входа перед турникетами. Мы свяжемся для уточнения. Не опаздывайте, трансфер ждет не более 5 минут.
- Мы предлагаем удобный трансфер на Land of Legends Night Show, заботясь о комфортной поездке туда и обратно.
- Вход на шоу является бесплатным.
- Содержание программы полностью определяется организаторами Land of Legends Kingdom Hotel. Мы не влияем на расписание, состав выступающих и возможные изменения в шоу.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из / до отеля
- Вход в тематический парк
- Свободное время в тематическом парке
- Полная страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Сиде)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Сиде)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота в 18:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сиде
