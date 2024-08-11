Круиз
Круиз на яхте Starcraft: всё включено
Начало: Ваш отель
5 мая в 08:00
7 мая в 08:00
$55 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Вечерний шоу-тур Land of Legends
Погрузитесь в мир волшебства и удивительных выступлений в ночном шоу The Land of Legends. Это приключение подарит незабываемые эмоции всей семье
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Вечерний шоу-тур Land of Legends в Турции — одно из самых популярных представлений»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
Завтра в 18:00
19 апр в 18:00
$25 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Ночное шоу в Легендарном Парке
Волшебный вечер в The Land of Legends: шоу на воде, парад лодок и шопинг ждут вас. Удобный трансфер из Сиде обеспечит комфортное путешествие
Начало: Ваш отель
«Окунитесь в атмосферу волшебства и сказки, посетив знаменитый парк The Land of Legends вечером»
Завтра в 18:00
19 апр в 18:00
$20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена11 августа 2024Само шоу бесплатное. Оплата по сути за трансфер. С этим все четко, забрали вовремя, обратно тоже минута в минуту. Место красивое,
- KKirill14 июня 2024Шоу состоит из двух частей это каждый час минут на 4 поющий фонтан, а в 22.00 начинается второе, оно проходит
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Вечерние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Сиде в апреле 2025
Сейчас в Сиде в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 55. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Забронируйте экскурсию в Сиде на 2025 год по теме «Вечерние», 3 ⭐ отзыва, цены от $20. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь