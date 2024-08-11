Вечерние экскурсии Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Сиде, цены от $20. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Круиз на яхте Starcraft: всё включено
На яхте
9 часов
Круиз
Круиз на яхте Starcraft: всё включено
Начало: Ваш отель
5 мая в 08:00
7 мая в 08:00
$55 за человека
Ночное шоу The Land of Legends из Сиде
На автобусе
5 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Вечерний шоу-тур Land of Legends
Погрузитесь в мир волшебства и удивительных выступлений в ночном шоу The Land of Legends. Это приключение подарит незабываемые эмоции всей семье
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Вечерний шоу-тур Land of Legends в Турции — одно из самых популярных представлений»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
Завтра в 18:00
19 апр в 18:00
$25 за человека
Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений из Сиде
На автобусе
7 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Ночное шоу в Легендарном Парке
Волшебный вечер в The Land of Legends: шоу на воде, парад лодок и шопинг ждут вас. Удобный трансфер из Сиде обеспечит комфортное путешествие
Начало: Ваш отель
«Окунитесь в атмосферу волшебства и сказки, посетив знаменитый парк The Land of Legends вечером»
Завтра в 18:00
19 апр в 18:00
$20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    11 августа 2024
    Ночное шоу The Land of Legends из Сиде
    Само шоу бесплатное. Оплата по сути за трансфер. С этим все четко, забрали вовремя, обратно тоже минута в минуту. Место красивое,
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    много людей, все фотографируются, такая атмосфера праздника. Но, хотелось бы понимания, что где, когда и во сколько начинается. Мы посидели перед фонтаном. в 9:30 проиграла одна мелодия. Было красиво. Но, коротко. Мы посидели еще, не поняли, будет что то еще или нет. Пришлось мучиться с интернетом, что бы разыскать хоть какую то информацию о времени шоу. Вроде нашли. Шоу в 22. Перешли к карете, там уже было очень много людей. Сели, где получилось, не близко. Просидели еще полчаса. В 22:20 началось шоу. Красиво. С элементвми представлений цирка дю солей. Красивые костюмы. Длилось 30 минут. В 22:50 все закончилось, пришлось бежать к обратному трансферу, что бы успеть вовремя. Думаю, было бы понятнее и проще, если бы было больше информации. Мы не понимали, куда идти, во сколько что смотретт. Там красиво, но, если бы мы имели возможность распланировать свои действия, было бы лучше

  • K
    Kirill
    14 июня 2024
    Ночное шоу The Land of Legends из Сиде
    Шоу состоит из двух частей это каждый час минут на 4 поющий фонтан, а в 22.00 начинается второе, оно проходит
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    там где карета с лошадьми! В целом красиво! В целом цена за трансфер, т. к. шоу бесплатно. Считаю цена немного завышена.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Вечерние»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений из Сиде
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Античный город
  5. Храм Аполлона
  6. Площадь Агора
  7. Археологический музей
  8. Водопад Манавгат
  9. Акведук
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сиде в апреле 2025
Сейчас в Сиде в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 55. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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