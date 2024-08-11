11 часов
Групповая
Страна чудес Land of Legends
Откройте для себя мир волшебства и развлечений в Стране чудес Land of Legends. Идеальное место для семейного отдыха
Начало: Ваш отель
«Страна чудес Land of Legends Один из самых больших развлекательных парков в Европе»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
29 окт в 08:30
$70 за человека
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Ночное шоу The Land of Legends из Сиде
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Вечерний шоу-тур Land of Legends в Турции — одно из самых популярных представлений»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
29 окт в 18:00
31 окт в 18:00
$25 за человека
10 часов
Групповая
Путешествие в The Land Of Legends из Сиде: аттракционы, водные горки и шоу
Погрузитесь в мир волшебства и приключений в The Land Of Legends. Вас ждут захватывающие аттракционы и встречи с дельфинами
Начало: Ваш отель
«The Land Of Legends из Сиде The Land Of Legends из Сиде известен как турецкий Диснейленд, и каждый сезон полон волнений и развлечений с различными мероприятиями»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:30
29 окт в 08:30
$70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена11 августа 2024Само шоу бесплатное. Оплата по сути за трансфер. С этим все четко, забрали вовремя, обратно тоже минута в минуту. Место красивое,
- KKirill14 июня 2024Шоу состоит из двух частей это каждый час минут на 4 поющий фонтан, а в 22.00 начинается второе, оно проходит
- ЮЮлианна28 июня 2022Были 12.07 всё понравилось, была с ребёнком 8 лет. Развлечений масса, всем есть чем заняться. Рекомендую всем.
- ААнна27 июня 2022Лучший парк развлечений. Были целый день с 10-18.30. Интересно как детям, так и взрослым. Рай для любителей фото. В сезон
- ММарина26 июня 2022Понравилось все особенно бассейны развлечения и горки, еда тоже хорошая. Хот-дог очень вкусный. Ездим каждое лето несколько раз
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