Пыльная дорога уходит вперёд, под колёсами — каменистая тропа, а вокруг — контрастные пейзажи. На квадроцикле всё ощущается иначе: больше уверенности, больше контроля, больше эмоций.
Эта поездка для тех, кто хочет сменить спокойный отдых на динамичное путешествие в окружении природы.
Описание экскурсии
- Маршрут вдоль реки Манавгат в сторону Зелёного каньона.
- Лесные тропы и грунтовые дороги, пыльные и грязевые участки.
- Небольшие водные препятствия.
- Захватывающие виды, драйв и немного экстрима.
Организационные детали
- Перед поездкой проводится инструктаж.
- Вы можете управлять квадроциклом самостоятельно или поехать с инструктором (самостоятельная поездка возможна для участников старше 16 лет).
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Что входит в стоимость, а что — нет
- В стоимость включён прокат квадроцикла, услуги инструктора, страховка и трансфер.
- Дополнительные расходы: защитная бандана, очки — €10, фото-, видеосъёмка — около €30–35.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный Один взрослый на одном квадроцикле
|€40
|Вдвоем на одном квадроцикле
|€51
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Сиде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алишер — Организатор в Сиде
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
