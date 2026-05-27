Представьте: вы несётесь по лесным тропам на квадроцикле, ветер смешивает пыль дорог с ароматами горных трав, а впереди — живописные изгибы сельской местности.
Это сафари в горах Таурус — 20 километров бездорожья, драйв для новичков и адреналин для искателей приключений. Летом маршрут дополнит купание, чтобы вы могли освежиться после активной езды.
Описание экскурсии
Приключение начинается с удобного трансфера: вас заберут прямо из отеля в Сиде и доставят на базу в предгорьях Таурус.
На месте вас встретят профессиональные инструкторы. Они проведут инструктаж по технике безопасности и объяснят, как управлять квадроциклами. Аренда шлемов входят в стоимость, а защитные маски и очки при желании можно купить отдельно.
Перед стартом — обязательная пробная поездка, чтобы вы освоились с техникой и почувствовали уверенность. Как только все готовы, начинается основная часть пути.
Маршрут разбит на этапы:
- Первые 10 километров. Вы следуете за гидом по пыльным лесным тропам и живописным горным дорогам. Вас ждут красивые виды и первые порции адреналина
- Летний перерыв на купание. В тёплый сезон остановимся на 20 минут у живописного водоёма. Это возможность отдохнуть, остыть и насладиться тишиной гор
- Финальные 10 километров. Второй отрезок пути не уступает первому по насыщенности. Вы продолжите исследовать горные ландшафты и получите полное удовольствие от вождения
По окончании заезда группа возвращается на базу. Там вы сможете посмотреть профессиональные фотографии с заезда и при желании купить их.
Завершением дня станет трансфер обратно в ваш отель.
Организационные детали
Включено в цену:
- трансфер «отель — база — отель» в Сиде
- аренда защитного шлема
- сопровождение гида-инструктора из нашей команды на всём маршруте
Не включено:
- защитные маски и очки
- фотографии с заезда
Важные ограничения
- К управлению допускаются водители от 16 лет
- Дети младше 3 лет не допускаются к участию
- Активность не подходит для беременных женщин и людей с заболеваниями спины
ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (1 водитель)
|€35
|Совместное использование квадроцикла
|€50
|Индивидуальное сафари на квадроциклах
|€150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Сиде
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
