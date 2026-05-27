Представьте: вы несётесь по лесным тропам на квадроцикле, ветер смешивает пыль дорог с ароматами горных трав, а впереди — живописные изгибы сельской местности. Это сафари в горах Таурус — 20 километров бездорожья, драйв для новичков и адреналин для искателей приключений. Летом маршрут дополнит купание, чтобы вы могли освежиться после активной езды.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Приключение начинается с удобного трансфера: вас заберут прямо из отеля в Сиде и доставят на базу в предгорьях Таурус.

На месте вас встретят профессиональные инструкторы. Они проведут инструктаж по технике безопасности и объяснят, как управлять квадроциклами. Аренда шлемов входят в стоимость, а защитные маски и очки при желании можно купить отдельно.

Перед стартом — обязательная пробная поездка, чтобы вы освоились с техникой и почувствовали уверенность. Как только все готовы, начинается основная часть пути.

Маршрут разбит на этапы:

Первые 10 километров . Вы следуете за гидом по пыльным лесным тропам и живописным горным дорогам. Вас ждут красивые виды и первые порции адреналина

. Вы следуете за гидом по пыльным лесным тропам и живописным горным дорогам. Вас ждут красивые виды и первые порции адреналина Летний перерыв на купание . В тёплый сезон остановимся на 20 минут у живописного водоёма. Это возможность отдохнуть, остыть и насладиться тишиной гор

. В тёплый сезон остановимся на 20 минут у живописного водоёма. Это возможность отдохнуть, остыть и насладиться тишиной гор Финальные 10 километров. Второй отрезок пути не уступает первому по насыщенности. Вы продолжите исследовать горные ландшафты и получите полное удовольствие от вождения

По окончании заезда группа возвращается на базу. Там вы сможете посмотреть профессиональные фотографии с заезда и при желании купить их.

Завершением дня станет трансфер обратно в ваш отель.

Организационные детали

Включено в цену:

трансфер «отель — база — отель» в Сиде

аренда защитного шлема

сопровождение гида-инструктора из нашей команды на всём маршруте

Не включено:

защитные маски и очки

фотографии с заезда

Важные ограничения