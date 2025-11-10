Путешествие начинается в Сиде и ведет в Демре, где находится знаменитая церковь Святого Николая. Здесь можно увидеть место его захоронения и старинные фрески.
В Мире вы откроете для себя римский театр
В Мире вы откроете для себя римский театр
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальная история Николая Чудотворца
- 🏛️ Древние руины города Мира
- 🗿 Скальные гробницы и римский театр
- 🚗 Удобный трансфер из Сиде
- 👨🏫 Профессиональный гид
Что можно увидеть
- Церковь Святого Николая
- Римский театр
- Скальные гробницы
Описание экскурсии
Древняя святыня
Город Демре — это центр паломничества для православных христиан, так как здесь проповедовал и жил один из самых почитаемых святых — Николай Чудотворец. Святому Николаю молятся о счастье, о близких людях, которые в отъезде, именно у него просят детей. Вы побываете в храме, названном в его честь, увидите, где он был похоронен, а также разглядите старые фрески и мозаику с геометрическими узорами.
Тени Античности
В 2 км от храма сохранились остатки города Мира. Вы вблизи рассмотрите римский театр и уникальные гробницы, вырубленные в скалах. Представьте себе — им больше 2000 лет, а у большинства из них до сих пор прекрасное обрамление. Я расскажу, почему гробницы похожи на жилые дома и зачем их нужно было строить так высоко.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер из районов Сиде, Чолаклы и Кумкой. По запросу можем организовать трансфер Соргуна Титрейенгола, Кызылагач, Кызылота, Анталии, Белека и Кемера. Цену уточняйте, пожалуйста, в приписке с гидом
- Дополнительные расходы: вход в храм Святого Николая — 17 евро/чел., дети до 8 лет бесплатно; билет в античный город — 13 евро/чел., дети до 8 лет бесплатно; еда и напитки (по желанию)
- В Демре находится саркофаг Николая Чудотворца, но сами мощи были вывезены. Храм работает как музей
- Возьмите с собой удобную обувь и одежду для длительной прогулки, а также телефон или фотоаппарат, чтобы сделать красивые кадры
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Байар — ваша команда гидов в Сиде
Провели экскурсии для 1199 туристов
Достаточно долго старались создавать нашу профессиональную команду, и в конце получилось. Теперь каждый из нас имеет огромный опыт работы, запас глубоких знаний и деликатный подход к гостям. Мы не только показываем достопримечательности и рассказываем их истории, а также стараемся рассказать ещё о современной жизни в нашей стране. Мы всегда рады вас встретить.Задать вопрос
Входит в следующие категории Сиде
Похожие экскурсии из Сиде
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Сиде
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€420 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Демре, Кекова, Мира: культовые места
Погрузитесь в историю древней Ликии: руины Миры, затонувший город Кекова и легендарная церковь Николая Чудотворца ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 04:45
12 ноя в 04:45
16 ноя в 04:45
€100 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней Ликии и святого Николая Чудотворца, отправившись в путешествие из Сиде
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
€675
€750 за всё до 6 чел.