Путешествие начинается в Сиде и ведет в Демре, где находится знаменитая церковь Святого Николая. Здесь можно увидеть место его захоронения и старинные фрески.В Мире вы откроете для себя римский театр

и уникальные скальные гробницы, которые до сих пор сохраняют свое великолепие. Эта экскурсия станет настоящим открытием для тех, кто интересуется историей и культурой древнего мира. Присоединяйтесь к туру и узнайте больше о Ликийском союзе и его наследии

Описание экскурсии

Древняя святыня

Город Демре — это центр паломничества для православных христиан, так как здесь проповедовал и жил один из самых почитаемых святых — Николай Чудотворец. Святому Николаю молятся о счастье, о близких людях, которые в отъезде, именно у него просят детей. Вы побываете в храме, названном в его честь, увидите, где он был похоронен, а также разглядите старые фрески и мозаику с геометрическими узорами.

Тени Античности

В 2 км от храма сохранились остатки города Мира. Вы вблизи рассмотрите римский театр и уникальные гробницы, вырубленные в скалах. Представьте себе — им больше 2000 лет, а у большинства из них до сих пор прекрасное обрамление. Я расскажу, почему гробницы похожи на жилые дома и зачем их нужно было строить так высоко.

