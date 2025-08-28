Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие из Сиде: Памуккале и древний Иераполис - купание и история
Путешествие из Сиде в Памуккале и Иераполис: чудо природы, бассейн Клеопатры и древние руины ждут вас
Завтра в 06:30
11 дек в 08:30
€775 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
€415 за всё до 4 чел.
-
29%
Водная прогулка
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
11 дек в 04:30
13 дек в 04:30
€41
€58 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББарышникова28 августа 2025Музей под открытым небом: прогулка по античному СидеДобрый день. Нури замечательный рассказчик, было очень познавательно и интересно. Обязательно обратимся к нему снова
- DDaniyar28 августа 2025Музей под открытым небом: прогулка по античному СидеБыли на экскурсии с Нури по г. Сиде. Несмотря,на то, что город небольшой тур по историческим местам был очень интересным
- IIrina16 июля 2025Музей под открытым небом: прогулка по античному СидеБыли на экскурсии семьей с ребенком 11 лет. Всем нам очень понравилось: было интересно увидеть старинные памятники архитектуры, послушать историю места. Большая благодарность нашему экскурсоводу Нури за познавательную экскурсию.
- ССергей1 июля 2025Музей под открытым небом: прогулка по античному СидеОчень интересная и познавательная индивидуальная экскурсия про историю Сиде. Рекомендую к посещению с гидом. Просто смотреть на руины неинформативно, за ними скрывается много истории
- ААлена18 июня 2025Музей под открытым небом: прогулка по античному СидеВсе прошло прекрасно, большое спасибо ❤️
- ААндрей16 июня 2025Музей под открытым небом: прогулка по античному СидеОтличная экскурсия, продуманный маршрут, интересное изложение
