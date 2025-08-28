Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Сиде, цены от €41, скидки до 29%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Сиде - в Памуккале и античный Иераполис
На машине
12 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие из Сиде: Памуккале и древний Иераполис - купание и история
Путешествие из Сиде в Памуккале и Иераполис: чудо природы, бассейн Клеопатры и древние руины ждут вас
Завтра в 06:30
11 дек в 08:30
€775 за всё до 6 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
На машине
6.5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
€415 за всё до 4 чел.
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
На автобусе
13 часов
-
29%
216 отзывов
Водная прогулка
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
11 дек в 04:30
13 дек в 04:30
€41€58 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Барышникова
    28 августа 2025
    Музей под открытым небом: прогулка по античному Сиде
    Добрый день. Нури замечательный рассказчик, было очень познавательно и интересно. Обязательно обратимся к нему снова
  • D
    Daniyar
    28 августа 2025
    Музей под открытым небом: прогулка по античному Сиде
    Были на экскурсии с Нури по г. Сиде. Несмотря,на то, что город небольшой тур по историческим местам был очень интересным
    читать дальше

    и насыщенным. Нури прекрасно разбирается в теме истории Сиде, делал интересные отступления про жителей, про традиции и обычаи. Внимание ко всем членам группы делало мероприятие приятным. С нами была старенькая бабушка и маленькая дочь, маршрут был сделан с учётом их особенностей. Неспешно и занимательно! Рекомендуем всем обратить внимание на эту экскурсию.

  • I
    Irina
    16 июля 2025
    Музей под открытым небом: прогулка по античному Сиде
    Были на экскурсии семьей с ребенком 11 лет. Всем нам очень понравилось: было интересно увидеть старинные памятники архитектуры, послушать историю места. Большая благодарность нашему экскурсоводу Нури за познавательную экскурсию.
    Были на экскурсии семьей с ребенком 11 лет. Всем нам очень понравилось: было интересно увидеть старинные памятники архитектуры, послушать историю места. Большая благодарность нашему экскурсоводу Нури за познавательную экскурсию.
  • С
    Сергей
    1 июля 2025
    Музей под открытым небом: прогулка по античному Сиде
    Очень интересная и познавательная индивидуальная экскурсия про историю Сиде. Рекомендую к посещению с гидом. Просто смотреть на руины неинформативно, за ними скрывается много истории
    Очень интересная и познавательная индивидуальная экскурсия про историю Сиде. Рекомендую к посещению с гидом. Просто смотреть на руины неинформативно, за ними скрывается много истории
  • А
    Алена
    18 июня 2025
    Музей под открытым небом: прогулка по античному Сиде
    Все прошло прекрасно, большое спасибо ❤️
  • А
    Андрей
    16 июня 2025
    Музей под открытым небом: прогулка по античному Сиде
    Отличная экскурсия, продуманный маршрут, интересное изложение

